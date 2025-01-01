День 1043: у части карт Visa и Mastercard истекли сертификаты безопасности, «Росбанк» завершил присоединение к «Т-Банку»

С 1 января 2025 года у некоторых карт Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности, из-за чего они могут теперь не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах, пишет РБК со ссылкой на ЦБ. Но операции по таким картам продолжатся. По данным регулятора, карты Visa и Mastercard не смогут принимать менее 1% от всей терминальной сети. Банки решат этот вопрос, перенастроив устройства или заменив их.