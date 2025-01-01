День 1043: у части карт Visa и Mastercard истекли сертификаты безопасности, «Росбанк» завершил присоединение к «Т-Банку»

С 1 января 2025 года у некоторых карт Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности, из-за чего они могут теперь не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах, пишет РБК со ссылкой на ЦБ. Но операции по таким картам продолжатся. По данным регулятора, карты Visa и Mastercard не смогут принимать менее 1% от всей терминальной сети. Банки решат этот вопрос, перенастроив устройства или заменив их.
Это был тяжёлый год, был он тяжелей чем тот.
Но приходит новый год, он нам счастье принесет
И я верю, через год, дружно скажет наш народ: Это был тяжёлый год..........
Скажет сидя в подвале и дожаривая радиоактивную крысу
В России вступили в силу несколько законов.НДФЛновая базовая ставка налогаВыросли МРОТ (для штрафов), минимальная розничнаяцена, акцизыНу, это успех, чем больше налогов, тем богаче население!
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Прям по Оруэллу
выросли минимальная розничная цена на крепкий алкоголь и акцизы на алкоголь, табак
А вот это хорошие изменения, позитивные. Алкоскот должен страдать
Им плевать, просто их дети будут меньше есть 🤷🏻♂️
Планы на этот год:
1. Дожать западных содомитов.
2. Вернуть награбленное ими и сверху компенсацию.
3. Устремиться в светлое будущее.