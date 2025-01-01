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Таня Боброва
Деньги

День 1043: у части карт Visa и Mastercard истекли сертификаты безопасности, «Росбанк» завершил присоединение к «Т-Банку»

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник:  Engin Akyurt / Pexels
Источник:  Engin Akyurt / Pexels

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 января 2025 года:

  • Доллар — 101,68 рубля (на 1,15 рубля больше, чем 28 декабря 2024 года).
  • Евро — 106,1 рубля (на 15 копеек больше).
  • Юань— 13,43 рубля (на 2 копейки меньше).

BTC на 13:23 мск стоит $93,3 тысячи, ETH — $3328, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

«Росбанк» завершил присоединение к «Т-Банку» в качестве филиала. Акционеры компаний одобрили объединение в начале ноября 2024 года.

Контекст

С 1 января 2025 года у некоторых карт Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности, из-за чего они могут теперь не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах, пишет РБК со ссылкой на ЦБ. Но операции по таким картам продолжатся. По данным регулятора, карты Visa и Mastercard не смогут принимать менее 1% от всей терминальной сети. Банки решат этот вопрос, перенастроив устройства или заменив их.

РЖД обновили правила перевозки животных в поездах: мелких животных теперь можно перевозить в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест, но в переноске; крупных собак — по старым правилам.

В России вступили в силу несколько законов. В частности, расширенная прогрессивная шкала НДФЛ, новая базовая ставка налога на прибыль и льготная ставка по налогу на прибыль в 5% для ИТ-компаний. Также выросли МРОТ, минимальная розничная цена на крепкий алкоголь и акцизы на алкоголь, табак и сладкие напитки.

S4 Consulting
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Налоговая реформа 2025 года: что изменится для малого и среднего бизнеса и как подготовиться

Год богат на изменения в законодательстве. Основные разобрали в статье.

Кадр из сериала «Монстры корпорации»

Новости предыдущего дня, 31 декабря — здесь.

#новости

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20 комментариев
Vlad

Это был тяжёлый год, был он тяжелей чем тот.
Но приходит новый год, он нам счастье принесет
И я верю, через год, дружно скажет наш народ: Это был тяжёлый год..........

5
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xsignes

Скажет сидя в подвале и дожаривая радиоактивную крысу

1
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Твердыня

В России вступили в силу несколько законов.НДФЛновая базовая ставка налогаВыросли МРОТ (для штрафов), минимальная розничнаяцена, акцизыНу, это успех, чем больше налогов, тем богаче население!
©:

5
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Котик Котиков

Прям по Оруэллу

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Constantine R.

выросли минимальная розничная цена на крепкий алкоголь и акцизы на алкоголь, табак

А вот это хорошие изменения, позитивные. Алкоскот должен страдать

3
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Лапти Паладина

Им плевать, просто их дети будут меньше есть 🤷🏻‍♂️

2
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Иванов Иван

Планы на этот год:
1. Дожать западных содомитов.
2. Вернуть награбленное ими и сверху компенсацию.
3. Устремиться в светлое будущее.

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