День 1042: Беларусь на год продлила запрет на ввоз товаров из «недружественных» стран

Правительство России расширило перечень товаров, поставляемых из «недружественных» стран и облагаемых повышенными импортными пошлинами, пишет «Интерфакс». Повышенные пошлины введут на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков. Ставки пошлин в среднем вырастут на 10 п.п.
Беларусь продлила на год запрет на ввоз в страну отдельных товаров из «недружественных» стран, пишет ТАСС. В их числе — пиво, сброженные напитки, мыло, чистящие средства, мужская текстильная одежда, столовая посуда и прочие.А креветко? Креветко что?
Дык креведко истинно белорусский товар, как и манго, ананасы и т.д. Бацко усё выращивает!
Мы на месте.
на минском море в сезон ведрами ловят за полчаса...
Долой недружественное мыло
Идеальное средство для мытья рук после касания с недружественными продуктами
Хорошее мыло. В ковид только им руки мыли.