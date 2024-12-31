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Таня Боброва
Деньги

День 1042: Беларусь на год продлила запрет на ввоз товаров из «недружественных» стран

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: aviasales.ru
Источник: aviasales.ru

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 31 декабря 2024 года:

  • Доллар — 101,68 рубля (на 1,15 рубля больше, чем 28 декабря).
  • Евро — 106,1 рубля (на 15 копеек больше).
  • Юань— 13,43 рубля (на 2 копейки меньше).

BTC на 10:25 мск стоит $92,7 тысячи, ETH — $3354, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Акции Anadolu Efes на Стамбульской бирже упали почти на 10% после указа Путина о передаче российских активов производителя пива во временное управление, пишет «Ъ».

По итогам 2024 года рубль подешевел по отношению ко всем основным валютам: на 13,4% — к доллару, почти на 7% — к евро и на 6,8% — к юаню, следует из расчётов РБК на основе данных официальных курсов валют, установленных ЦБ.

Контекст

Беларусь продлила на год запрет на ввоз в страну отдельных товаров из «недружественных» стран, пишет ТАСС. В их числе — пиво, сброженные напитки, мыло, чистящие средства, мужская текстильная одежда, столовая посуда и прочие.

С января по октябрь 2024 года россияне чаще всего покупали смартфоны Xiaomi — бренд занял 21% рынка в штуках, приводит «РИА Новости» данные МТС. Дальше идут Tecno (16%), Samsung (12%), Realme (11%), Infinix и Apple (по 9%). В деньгах лидирует Apple (32%).

Товарооборот России и Таиланда по итогам 2024 года составит около $2 млрд «по российской статистике», сообщил ТАСС посол России в Таиланде Евгений Томихин: «По таиландской — чуть меньше. Главное, что фиксируется рост взаимной торговли примерно от 6 до 11%».

Правительство России расширило перечень товаров, поставляемых из «недружественных» стран и облагаемых повышенными импортными пошлинами, пишет «Интерфакс». Повышенные пошлины введут на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков. Ставки пошлин в среднем вырастут на 10 п.п.

Новости предыдущего дня, 30 декабря — здесь.

#новости

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36 комментариев
Отрицательный Веган

Беларусь продлила на год запрет на ввоз в страну отдельных товаров из «недружественных» стран, пишет ТАСС. В их числе — пиво, сброженные напитки, мыло, чистящие средства, мужская текстильная одежда, столовая посуда и прочие.А креветко? Креветко что?

8
1
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Iurii

Дык креведко истинно белорусский товар, как и манго, ананасы и т.д. Бацко усё выращивает!

16
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голубцы по акции

Мы на месте.

1
1
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Ruslan

на минском море в сезон ведрами ловят за полчаса...

2
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Alex

Долой недружественное мыло

7
1
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Rafa Ramazanoff

Идеальное средство для мытья рук после касания с недружественными продуктами

3
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голубцы по акции

Хорошее мыло. В ковид только им руки мыли.

1
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