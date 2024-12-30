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Артур Томилко
Право

Владимир Путин передал во временное управление активы производителя пива AB InBev Efes

Компания владеет 11 заводами в России, на которых выпускают пиво Bud, Hoegaarden, «Жигулевское» и других марок.

  • Указ президента опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, 15,8 млрд обыкновенных и 92,9 тыс. привилегированных акций компании получит «ГК Вместе».
  • AB InBev Efes BV — совместное предприятие турецкой Anadolu Efes и бельгийской AB InBev, которое с 2016 года управляет их российским бизнесом. Компании принадлежит 11 заводов, на них производят пиво Bud, Hoegaarden, «Клинское», «Жигулевское» и других марки.
  • АО «Группа компаний Вместе» зарегистрировано в Москве в августе 2024 года, пишет «Интерфакс». Генеральный директор — Николай Тюрников.
  • В апреле 2022 года AB InBev сообщила, что продаст долю в совместном предприятии в России своему турецкому партнёру. Тогда компания оценила убыток в $1,1 млрд.
  • Стороны достигли договорённости в декабре 2023 года. В итоге Anadolu Efes мог стать единственным владельцем предприятия. Однако правкомиссия сделку не одобрила.
  • В октябре 2024 года компании договорились о новых условиях, по которым Anadolu Efes должна была купить долю AB InBev в российском бизнесе, а AB InBev — долю Anadolu Efes в украинском бизнесе. Сделка ожидала одобрения регуляторов.

#новости #abinbev

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13 комментариев
badResistor

Праздник к нам приходит праздник к нам приходит,
Гопстопа вкус бодрящий, гоп стоп всегда настоящий...

3
1
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upch

Главное стартап с гопстопом не путать

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Что-то там про имя и машину

Теперь копееечки от продажи этих помоев пойдут "куда надо" и "кому надо"

1
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Вадим Д.

Это будет оооочень интересный год.
Но 2030 ждём ещё больше.

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kate.mully

ждать конечно ждём, вопрос кто и что ждёт там нас

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AL

до 30го года РФ не доживет

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k3rch

Неплохой инвестиционный климат

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