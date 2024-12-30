Владимир Путин передал во временное управление активы производителя пива AB InBev Efes

Компания владеет 11 заводами в России, на которых выпускают пиво Bud, Hoegaarden, «Жигулёвское» и других марок. Указ президента опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, 15,8 млрд обыкновенных и 92,9 тысячи привилегированных акций компании получит «ГК Вместе».AB InBev Efes BV — совместное предприятие турецкой Anadolu Efes и бельгийской AB InBev, которое с 2016 года управляет их российским бизнесом. Компании принадлежит 11 заводов, на них производят пиво Bud, Hoegaarden, «Клинское», «Жигулёвское» и других марок. АО «Группа компаний Вместе» зарегистрировано в Москве в августе 2024 года, пишет «Интерфакс». Генеральный директор — Николай Тюрников.В апреле 2022 года AB InBev сообщила, что продаст долю в совместном предприятии в России своему турецкому партнёру. Тогда компания оценила убыток в $1,1 млрд.Стороны достигли договорённости в декабре 2023 года. В итоге Anadolu Efes мог стать единственным владельцем предприятия. Однако правкомиссия сделку не одобрила.В октябре 2024 года компании договорились о новых условиях, по которым Anadolu Efes должна была купить долю AB InBev в российском бизнесе, а AB InBev — долю Anadolu Efes в украинском бизнесе. Сделка ожидала одобрения регуляторов.#новости #abinbev
Праздник к нам приходит праздник к нам приходит,
Гопстопа вкус бодрящий, гоп стоп всегда настоящий...
Ну сам первый "ушёл". Попа встала, место потеряла.
Богатырский меч возмездия за друга Ассада.
Ему и передадут чтобы не голодал.
Главное стартап с гопстопом не путать
Праздник к нам приходит праздник к нам приходит,
Гопстопа приносит он вкус бодрящий, гопстопа вкус всегда настоящий...
Поправил, так будет ближе к оригиналу)
Тут не гоп-стоп, а взятие заложников. Скорее всего, на переговорах каждая сторона обменяет законно награбленное.