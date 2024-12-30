День 1041: курс доллара на рынке Forex превысил 111 рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Курсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 30 декабря 2024 года:Доллар — 101,68 рубля (на 1,15 рубля больше, чем 28 декабря).Евро — 106,1 рубля (на 15 копеек больше).Юань— 13,42 рубля (на 2 копейки меньше).BTC на 14:00 мск стоит $93,71 тысячи, ETH — $3416, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Курс доллара на международном рынке Forex превысил 111 рублей, следует из данных Investing.com (на основе показатель нескольких брокеров). На 13:25 мск он составляет 111,94 рубля. Курс евро составляет 109,6 рубля.Дополнено в 15:07. Курс доллара на Forex опустился до 108 рублей. КонтекстМедианная цена новых автомобилей в России в 2024 году снизилась до 1,4 млн рублей, а поддержанных выросла до 1,1 млн рублей, рассказали в «СберАвто». Правительство продлило до конца 2025 года особый порядок продажи в России зарегистрированных зарубежных лекарств. Его ввели в 2022 году, чтобы избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки и медучреждения. Новости предыдущего дня, 29 декабря — здесь.#новости
Курсы ЦБ на 30 декабря 2024 года: Доллар — 101,68 рубля (на 1,15 рубля больше, чем 28 декабря).
До 10 января просьба не беспокоить ЦБ.
вообще новости не хочется смотреть уже ,хоть на каникулах нервы восстановить
Так это вражеский сайт. Рисуют что хотят. Надо верить только официальному курсу.
все улетели, им сейчас не до этого
все проснутся с новым курсом. Правильным!
Нафига вы полезли на этот Форекс? Нашли, где подороже, и сами себя испугали. Выбрали бы лучше среди обменников самый дорогой курс и сокрушались бы.
Гойда