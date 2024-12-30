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Артур Томилко
Деньги

День 1041: курс доллара на рынке Forex превысил 111 рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

День 1041: курс доллара на рынке Forex превысил 111 рублей

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 декабря 2024 года:

  • Доллар — 101,68 рубля (на 1,15 рубля больше, чем 28 декабря).
  • Евро — 106,1 рубля (на 15 копеек больше).
  • Юань— 13,42 рубля (на 2 копейки меньше).

BTC на 14:00 мск стоит $93,71 тысячи, ETH — $3416, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Курс доллара на международном рынке Forex превысил 111 рублей, следует из данных Investing.com (на основе показатель нескольких брокеров). На 13:25 мск он составляет 111,94 рубля. Курс евро составляет 109,6 рубля.

Дополнено в 15:07. Курс доллара на Forex опустился до 108 рублей.

Контекст

Медианная цена новых автомобилей в России в 2024 году снизилась до 1,4 млн рублей, а поддержанных выросла до 1,1 млн рублей, рассказали в «СберАвто».

Правительство продлило до конца 2025 года особый порядок продажи в России зарегистрированных зарубежных лекарств. Его ввели в 2022 году, чтобы избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки и медучреждения.

Новости предыдущего дня, 29 декабря — здесь.

#новости

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79 комментариев
Griby Lenina

Курсы ЦБ на 30 декабря 2024 года: Доллар — 101,68 рубля (на 1,15 рубля больше, чем 28 декабря).

До 10 января просьба не беспокоить ЦБ.

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Наталья Парфёнова

вообще новости не хочется смотреть уже ,хоть на каникулах нервы восстановить

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Иванов Иван

Так это вражеский сайт. Рисуют что хотят. Надо верить только официальному курсу.

3
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Ari.ship

все улетели, им сейчас не до этого

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AL

все проснутся с новым курсом. Правильным!

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new_comment

Нафига вы полезли на этот Форекс? Нашли, где подороже, и сами себя испугали. Выбрали бы лучше среди обменников самый дорогой курс и сокрушались бы.

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Макс Кроу

Гойда

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