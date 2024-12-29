День 1040: ВВП России в январе-ноябре 2024 года вырос на 4%

ВВП России по итогам января-ноября 2024 года вырос на 4% год к году, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике». Объём промышленного производства увеличился на 4,3%, строительных работ — на 2%, сельского хозяйства сократился на 2,5%. Оптовая торговля выросла на 7,2%.