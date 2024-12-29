День 1040: ВВП России в январе-ноябре 2024 года вырос на 4%

ВВП России по итогам января-ноября 2024 года вырос на 4% год к году, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике». Объём промышленного производства увеличился на 4,3%, строительных работ — на 2%, сельского хозяйства сократился на 2,5%. Оптовая торговля выросла на 7,2%.
И только за счёт военки.Браво👏 А остальные гражданские сферы благополучно стагнируют
У Германии тоже в своё время был положительный рост, правда, потом что-то резко упало
Можем повторить
Если побрить у меня тоже визуально вырастит на 4%
А после горячего душа и на все 8%
Я когда похудел, то по ощущениям на все 20% выросло.
RuStore за два года превысило 80 млн, сообщил - статью там за лапшезвиздобольство подписали?