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Артур Томилко
Деньги

День 1040: ВВП России в январе-ноябре 2024 года вырос на 4%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ведомости» 
Фото «Ведомости» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 декабря 2024 года:

  • Доллар — 101,68 рубля (на 1,15 рубля больше, чем 28 декабря).
  • Евро — 106,1 рубля (на 15 копеек больше).
  • Юань— 13,42 рубля (на 2 копейки меньше).

BTC на 14:00 мск стоит $95,02 тысячи, ETH — $3397, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Контекст

ВВП России по итогам января-ноября 2024 года вырос на 4% год к году, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике». Объём промышленного производства увеличился на 4,3%, строительных работ — на 2%, сельского хозяйства сократился на 2,5%. Оптовая торговля выросла на 7,2%.

Продажи легковых автомобилей на вторичном рынке России в 2024 году превысят 6 млн штук, полагают эксперты «Автостата». Рост к результатам 2023-го составит 5-6%.

«Автоваз» в 2024 году выпустил почти 525,6 тысячи автомобилей Lada. Компания также запланировала проиндексировать цены на ряд моделей с 14 января 2025 года.

Количество установок отечественного магазина приложений RuStore за два года превысило 80 млн, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. В сервисе доступно больше 50 тысяч приложений, 30% из которых загружены иностранными разработчиками.

Новости предыдущего дня, 28 декабря — здесь.

#новости

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15 комментариев
lanfust

И только за счёт военки.Браво👏 А остальные гражданские сферы благополучно стагнируют

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user_90123129312

У Германии тоже в своё время был положительный рост, правда, потом что-то резко упало

2
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Макс Кроу

Можем повторить

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Если побрить у меня тоже визуально вырастит на 4%

1
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xsignes

А после горячего душа и на все 8%

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ihovsky

Я когда похудел, то по ощущениям на все 20% выросло.

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RuStore за два года превысило 80 млн, сообщил - статью там за лапшезвиздобольство подписали?

1
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