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Артур Томилко
Деньги

День 1039: максимальная ставка по рублёвым вкладам в декабре 2024 года выросла в среднем до 22,3%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК
Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 декабря 2024 года:

  • Доллар — 100,53 рубля (на 1,30 рубля больше, чем 27 декабря).
  • Евро — 105,95 рубля (на 2,65 рубля больше).
  • Юань— 13,44 рубля (на 3 копейки меньше).

BTC на 12:50 мск стоит $94,32 тысячи, ETH — $3348, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в декабре 2024 года выросла до 22,3%, подсчитали в ЦБ.

Кто и как адаптируется

Правительство до конца 2024 года выделит 3,2 млрд рублей на поддержку предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию, пишет ТАСС. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Какие есть проблемы и трудности

Банки сократили выдачу кредитов ИТ-компаниям под новые проекты, рассказали «Известиям» собеседники на рынке. По их словам, проблема появилась около месяца назад. «Если раньше отказы были скорее исключением, то сейчас это становится системной проблемой». В Минцифры сообщили, что не получали жалоб.

Владельцы расписок Х5 должны будут заплатить повышенный налог при первой продаже бумаг из-за особенностей процедуры принудительной редомициляции. Для тех, кто покупал расписки X5 до перерегистрации, а продадут акции уже российского ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» после завершения процедуры, налогооблагаемая база вырастет на 42,4% от стоимости приобретения бумаг. Торги на Мосбирже начнутся 9 января 2025 года.

Контекст

В течение последних месяцев появилось «больше свидетельств» перехода к постепенному охлаждению экономической активности, но баланс рисков остаётся «существенно смещённым в сторону проинфляционных», говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. Регулятор указывает на сохранение высоких инфляционных ожиданий, ухудшение условий внешней торговли и рост бюджетного дефицита.

За пять лет работы нацпроекта «Цифровая экономика» государственную поддержку получили больше 1,5 тысяч ИТ-компаний, сообщили ТАСС в АНО «Национальные приоритеты». Помимо этого, дополнительную ИТ-квалификацию получили больше 200 тысяч человек.

Новости предыдущего дня, 27 декабря — здесь.

#новости

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23 комментария
Вадим Д.

3,2 млрд рублей на поддержку предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукциюТо есть на нарядные шильдики?
Красавцы 👍🏻

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S.Capusta

Сумма то мизерная. В этом деле торопиться не нужно. Надо дождаться инаугурации, и первых решений. А то сильно вложимся, напряжемся, а вдруг разрядка, отменят все — мы же как дураки будем выглядеть. А если вдруг вернутся майкрософты, боинги, бмв, киско - то зачем импортозамещением заниматься? Надо тогда будет опять продавать иностранные самолеты и технику. И вкладываться надо будет не в производство, а в перепродажу, это всяко выгоднее.
© Мысли тертого чиновника

1
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George Parker

это если положить 4 миллиона то будешь получать в месяц 80 000
а зачем тогда работать

1
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xsignes

А если положить 400 млн., то будешь получать 800 000 и зачем тогда работать?

1
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Синий трактор

то есть ты не осознаешь что стоимость этих 4 млн убавляется на тот же размер вследствие инфляции и ты по сути просто проедаешь деньги как если бы тратил их не работая?

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Дядя Ваня

Один только вопрос - нафига хранить в рублях

1
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Dmitriy

Думаешь пенсионеры побегут менять на доллары?
Тут недавно у одной бабки 18 миллионов рублей увели на безопасный счет.
Про то, что у пенсионеров уводили бы сотни тысяч USDT я не слышал ни разу.

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