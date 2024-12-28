День 1039: максимальная ставка по рублёвым вкладам в декабре 2024 года выросла в среднем до 22,3%

Банки сократили выдачу кредитов ИТ-компаниям под новые проекты, рассказали «Известиям» собеседники на рынке. По их словам, проблема появилась около месяца назад. «Если раньше отказы были скорее исключением, то сейчас это становится системной проблемой». В Минцифры сообщили, что не получали жалоб.