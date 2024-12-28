День 1039: максимальная ставка по рублёвым вкладам в декабре 2024 года выросла в среднем до 22,3%

Владельцы расписок Х5 должны будут заплатить повышенный налог при первой продаже бумаг из-за особенностей процедуры принудительной редомициляции. Для тех, кто покупал расписки X5 до перерегистрации, а продадут акции уже российского ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» после завершения процедуры, налогооблагаемая база вырастет на 42,4% от стоимости приобретения бумаг. Торги на Мосбирже начнутся 9 января 2025 года.
3,2 млрд рублей на поддержку предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукциюТо есть на нарядные шильдики?
Красавцы 👍🏻
Сумма то мизерная. В этом деле торопиться не нужно. Надо дождаться инаугурации, и первых решений. А то сильно вложимся, напряжемся, а вдруг разрядка, отменят все — мы же как дураки будем выглядеть. А если вдруг вернутся майкрософты, боинги, бмв, киско - то зачем импортозамещением заниматься? Надо тогда будет опять продавать иностранные самолеты и технику. И вкладываться надо будет не в производство, а в перепродажу, это всяко выгоднее.
© Мысли тертого чиновника
это если положить 4 миллиона то будешь получать в месяц 80 000
а зачем тогда работать
А если положить 400 млн., то будешь получать 800 000 и зачем тогда работать?
то есть ты не осознаешь что стоимость этих 4 млн убавляется на тот же размер вследствие инфляции и ты по сути просто проедаешь деньги как если бы тратил их не работая?
Один только вопрос - нафига хранить в рублях
Думаешь пенсионеры побегут менять на доллары?
Тут недавно у одной бабки 18 миллионов рублей увели на безопасный счет.
Про то, что у пенсионеров уводили бы сотни тысяч USDT я не слышал ни разу.