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Полина Лааксо
Деньги

День 1038: за 11 месяцев 2024 года россияне потратили на покупку подержанных машин 6,3 трлн рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Ъ»
Источник фото: «Ъ»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 декабря 2024 года:

  • Доллар — 99,23 рубля (на 38 копеек меньше, чем 26 декабря).
  • Евро — 103,30 рубля (на 64 копейки меньше).
  • Юань — 13,47 рубля (на 14 копеек меньше).

BTC на 07:28 мск стоит $96,3 тысячи, ETH — $3385, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

Акционеры Ozon одобрили редомициляцию с Кипра в Россию. Компанию зарегистрируют в специальном административном районе в Калининградской области как МКПАО «Озон». Завершить процедуру рассчитывают до конца 2025 года.

МТС начнёт выпускать игровые приставки для облачного гейминга. По словам компании, «это первая специализированная приставка для облачного гейминга в России».

Производитель телекомоборудования «Иртея» начнёт использовать томский дизайн-центр производителя микроэлектроники «Элемент» для тестирования компонентов базовых станций. Речь идёт о тестах «экспериментального характера». Серийное производство станций уже запущено в Шуе.

Евгения Евсеева
Инвестиции
Акционеры и правительство вложат в «дочку» МТС 10 млрд рублей до 2027 года для создания базовых станций сотовой связи

Из них она уже получила 3 млрд рублей.

Источник: МТС

Контекст

За 11 месяцев 2024 года россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 6,3 трлн рублей — это больше, чем за весь 2023 год (тогда речь шла о 5,8 трлн рублей), подсчитали в «Автостате». 40,1% от общей суммы ушло на автомобили «в возрасте от десяти лет и старше». Доля подержанных китайских машин в общей структуре — 26,1 млрд рублей.

В 2024 году, когда ключевая ставка выросла с 16 до 21% годовых, на рынок облигаций Мосбиржи вышло 75 новых эмитентов — это рекорд для платформы. В 2023 году — при средней ключевой ставке в 9,9% — новичков было 55. В 2022 году — 31. На фоне сокращения программ льготного кредитования части компаний было «выгоднее и быстрее» привлечь финансирование на Мосбирже. Для некоторых же выпуск облигаций — первый шаг к последующему IPO.

По мнению рейтингового кредитного агентства АКРА, 2025 год несёт высокую неопределённость для российских банков. Чистая прибыль может как остаться на уровнях 2024 года, так и сжаться с 4,1 трлн до 3,6 трлн рублей. Среди факторов, которые могут на это повлиять, — ухудшение качества корпоративных кредитов.

Глава Минкульта Ольга Любимова сообщила об утверждении перечня приоритетных тем для финансовой господдержки кинопроизводства в 2025 году. Среди них: «сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей», научные и технологические достижения, русский театр, «роль педагога и наставника», «образ будущего России», героизм и самоотверженность участников военных действий.

Полина Лааксо
Мнения
«Билеты в кино будут дорожать — дойдёт где-то до 1000 рублей. Отечественный кинематограф встаёт с колен, люди будут хотеть смотреть это кино»

Такое мнение высказал один из участников медиарынка, рассуждая о дорожающих билетах в российские кинотеатры.

«Мираж Синема». Источник фото: «Акустик Групп»

Новости предыдущего дня, 26 декабря — здесь.

#новости

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27 комментариев
Слегка Придурковатый

Министерство культуры. Утро.
Министр входит в приемную и видит, что у секретарши истерика и сотрудники отпаивают ее валерьянкой.
Министр:
- Изольда Павловна, что случилось?
Секретарша, всхлипывая и заикаясь:
- Я тридцать лет работаю в министерстве, и тридцать лет ждала этого звонка! Сегодня прихожу на работу, а телефон уже звонит, поднимаю трубку и слышу: "Алло, это прачечная? "... а я растерялась и вежливо ответила: "Вы ошиблись".

11
1
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Иван Иванов

Минуты две пытался понять в чем соль анекдота...
Потом понял. Тилигенцыя понимаешь...

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Вадим Д.

сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, научные и технологические достиженияУуу, крепитесь, россияне, ценностями будут полоскать и дальше (они ж такие традиционные и духовные), а вот вторая часть — чистая фантастика с госбюджетом, попиленным ещё на старте, так что ждать нам документалок о производстве печатных плат и обсуждении глобальныхч но несбыточных планов.

8
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Po...

Они бы для начала определились а что это вообще то такое: "традиционные российские духовно-нравственные ценности"

1
1
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Слава Коженевский

На пульте есть кнопка выкл

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Сергей Шпунтов

Как отписаться от этого новостного винегрета?

2
1
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Александр

Легко

1
1
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