День 1038: за 11 месяцев 2024 года россияне потратили на покупку подержанных машин 6,3 трлн рублей

В 2024 году, когда ключевая ставка выросла с 16 до 21% годовых, на рынок облигаций Мосбиржи вышло 75 новых эмитентов — это рекорд для платформы. В 2023 году — при средней ключевой ставке в 9,9% — новичков было 55. В 2022 году — 31. На фоне сокращения программ льготного кредитования части компаний было «выгоднее и быстрее» привлечь финансирование на Мосбирже. Для некоторых же выпуск облигаций — первый шаг к последующему IPO.