День 1038: за 11 месяцев 2024 года россияне потратили на покупку подержанных машин 6,3 трлн рублей

По мнению рейтингового кредитного агентства АКРА, 2025 год несёт высокую неопределённость для российских банков. Чистая прибыль может как остаться на уровнях 2024 года, так и сжаться с 4,1 трлн до 3,6 трлн рублей. Среди факторов, которые могут на это повлиять, — ухудшение качества корпоративных кредитов.
Министерство культуры. Утро.
Министр входит в приемную и видит, что у секретарши истерика и сотрудники отпаивают ее валерьянкой.
Министр:
- Изольда Павловна, что случилось?
Секретарша, всхлипывая и заикаясь:
- Я тридцать лет работаю в министерстве, и тридцать лет ждала этого звонка! Сегодня прихожу на работу, а телефон уже звонит, поднимаю трубку и слышу: "Алло, это прачечная? "... а я растерялась и вежливо ответила: "Вы ошиблись".
Минуты две пытался понять в чем соль анекдота...
Потом понял. Тилигенцыя понимаешь...
сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, научные и технологические достиженияУуу, крепитесь, россияне, ценностями будут полоскать и дальше (они ж такие традиционные и духовные), а вот вторая часть — чистая фантастика с госбюджетом, попиленным ещё на старте, так что ждать нам документалок о производстве печатных плат и обсуждении глобальныхч но несбыточных планов.
Они бы для начала определились а что это вообще то такое: "традиционные российские духовно-нравственные ценности"
На пульте есть кнопка выкл
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Легко