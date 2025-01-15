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Артур Томилко
Деньги

День 1057: продажи новых электромобилей в России за 2024 год выросли на 26,4%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Москвич» 
Фото «Москвич» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 января 2025 года:

  • Доллар — 103,4 рубля (на 73 копейки больше, чем 14 января 2025 года).
  • Евро — 106,25 рубля (на 1,39 рубля больше).
  • Юань — 13,94 рублей (на 13 копеек больше).

BTC на 07:44 мск стоит $97,26 тысячи, ETH — $3227, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

К середине января 2025 года в регистрации Бермуд (ВСАА) осталось 300 иностранных самолётов из парка российских авиакомпаний, следует из данных местного регулятора. С марта 2022-го перевозчикам удалось избавить от двойной регистрации как минимум 365 оставшихся в России судов. С учётом SSJ-100 за рубеж теперь могут летать более 500 лайнеров, пишет «Ъ».

К 2030 году в России планируют создать более 30 центров развития робототехники, на которые собираются выделить больше 15 млрд рублей, рассказали в Минпромторге. Центры нужны для научно-исследовательской деятельности, ревёрс-инжиниринга, подготовки кадров и разработки решений по автоматизации технических процессов, пояснили в ведомстве.

Какие есть проблемы и трудности

Российское подразделение австрийского производителя специй Kotanyi предупредило ритейлеров о повышение цен с 24 февраля 2025 года, узнал «Ъ». Новый прайс-лист компания пока не прислала. По словам представителя «Руспродсоюза» цены на приправы за 2024 год в среднем выросли на 9-30% из-за глобальных климатических колебаний.

Контекст

Продажи новых электромобилей в России за 2024 год выросли на 26,4% и достигли 17,8 тысячи штук, рассказали в «Автостате». Лидером рынка второй год подряд стал китайский Zeekr, который официально не представлен на российском рынке. Всего на долю электромобилей приходится 1,1% от общего объёма продаж легковых машин.

В четвёртом квартале 2024 года цены на размещение ИТ-оборудования в центрах обработки данных Московского региона, а также Санкт-Петербурга и Ленобласти выросли на 35% и 9% соответственно, подсчитали в iKS-Consulting и 3data. Аналитики объясняют это волатильностью рубля, высокой ключевой ставкой и повышением требований к самим объектам со стороны заказчиков.

Новости предыдущего дня, 14 января — здесь.

#новости

11
11
49 комментариев
Вадим Д.

К 2030 году в России планируют создать более 30 центров развития робототехникиИ выделяют жалкие 15 лярдов.
Да только за упоминание 2030 надо 100 давать.

9
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Костя Иночкин

Я боюсь наступления 2030 года - столько свершений не было даже в СССР

2
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Сергей Леопольдович

"По словам представителя «Руспродсоюза» цены на приправы за 2024 год в среднем выросли на 9-30% из-за глобальных климатических колебаний."
_
Крокодил не ловится, не растёт кокос,
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз.
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз,
Крокодил не ловится, не растёт кокос.
_
И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году.
_

8
Ответить
Эдуард Самойлов

Тут уж реально цены на бенз посмотришь и задумаешься

5
Ответить
Костя Иночкин

Тут уж реально посмотришь где находятся зарядки в твоем городе, сколько их и задумаешься

10
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Sergei Timofeyev

Когда посмотришь на цены на заправку электричеством на быстрых заправках - поймёшь, что на бензине не так уж и дорого...

4
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d3n.z3l

Тут уж реально на местный климат и минусовую температуру в зимнее время посмотришь и задумаешься

1
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