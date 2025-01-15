День 1057: продажи новых электромобилей в России за 2024 год выросли на 26,4%

К 2030 году в России планируют создать более 30 центров развития робототехники, на которые собираются выделить больше 15 млрд рублей, рассказали в Минпромторге. Центры нужны для научно-исследовательской деятельности, ревёрс-инжиниринга, подготовки кадров и разработки решений по автоматизации технических процессов, пояснили в ведомстве.
К 2030 году в России планируют создать более 30 центров развития робототехникиИ выделяют жалкие 15 лярдов.
Да только за упоминание 2030 надо 100 давать.
Я боюсь наступления 2030 года - столько свершений не было даже в СССР
"По словам представителя «Руспродсоюза» цены на приправы за 2024 год в среднем выросли на 9-30% из-за глобальных климатических колебаний."
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Крокодил не ловится, не растёт кокос,
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз.
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз,
Крокодил не ловится, не растёт кокос.
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И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году.
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Тут уж реально цены на бенз посмотришь и задумаешься
Тут уж реально посмотришь где находятся зарядки в твоем городе, сколько их и задумаешься
Когда посмотришь на цены на заправку электричеством на быстрых заправках - поймёшь, что на бензине не так уж и дорого...
Тут уж реально на местный климат и минусовую температуру в зимнее время посмотришь и задумаешься