День 1057: продажи новых электромобилей в России за 2024 год выросли на 26,4%

В четвёртом квартале 2024 года цены на размещение ИТ-оборудования в центрах обработки данных Московского региона, а также Санкт-Петербурга и Ленобласти выросли на 35% и 9% соответственно, подсчитали в iKS-Consulting и 3data. Аналитики объясняют это волатильностью рубля, высокой ключевой ставкой и повышением требований к самим объектам со стороны заказчиков.