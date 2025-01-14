В декабре 2024 года объём выдачи кредитов наличными сократился на 20,3% к ноябрю и составил 181,6 млрд рублей, следует из данных аналитического агентства Frank RG. Средняя сумма такого кредита оказалась минимальной за последние десять лет. Снижение выдач зафиксировано во всех сегментах, кроме ипотечного, — месячный рост составил 3,7%. Эксперты связывают ситуацию с жёсткими ограничениями ЦБ в части необеспеченного кредитования и высокой ключевой ставкой.
День 1056: объём выдачи кредитов наличными в конце 2024 года сократился на 20,3%
Россияне разбогатели настолько, что перестают брать кредиты наличкой.
Деньги подешевели конкретно
Три танкера с российской нефтью остановились в водах Желтого моря у восточного побережья Китая после того, как 10 января они попали под американские санкции, пишет Bloomberg.
Танкеры под названиями Huihai Pacific и Mermar шли под флагом Панамы, танкер под названием Olia — под флагом Габона.
Все три судна, по данным аналитической компании Kpler (они подтверждаются данными сервиса Marinetraffic) вышли из российского порта Козьмино неподалеку от Находки в Приморском крае в начале января. Суммарно они везут более двух миллионов баррелей нефти. Huihai Pacific должен был прийти в китайский порт Шаньдун 15 января, два других танкера — в порт Яньтай.
В пакете санкций в отношении нефтегазовой отрасли России, введенных Минфином США 10 января, все три танкера называются судами российского теневого флота, перевозящими нефть по цене выше установленного потолка в 60 долларов за баррель. В обосновании санкций, кроме того, указано, что один из танкеров, Olia, также перевозил иранскую нефть.
8 января Reuters писало, что китайская Shandong Port Group, управляющая основными портами на восточном побережье, запретила заходить туда попавшим под санкции танкерам.
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Удар в (п)с(п)ину
Под такую ставку брать наличные это выглядит как заявление на подписание контракта с МО
Приставы между прочим пригласительные брошюры выдают