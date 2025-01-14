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Артур Томилко
Деньги

День 1056: объём выдачи кредитов наличными в конце 2024 года сократился на 20,3%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11-13 января 2025 года:

  • Доллар — 102,71 рубля (на 80 копеек больше, чем 13 января 2025 года).
  • Евро — 104,86 рубля (на 19 копеек меньше).
  • Юань — 13,81 рублей (на 12 копеек больше).

BTC на 07:40 мск стоит $94,85 тысячи, ETH — $3161, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Контекст

В декабре 2024 года объём выдачи кредитов наличными сократился на 20,3% к ноябрю и составил 181,6 млрд рублей, следует из данных аналитического агентства Frank RG. Средняя сумма такого кредита оказалась минимальной за последние десять лет. Снижение выдач зафиксировано во всех сегментах, кроме ипотечного, — месячный рост составил 3,7%. Эксперты связывают ситуацию с жёсткими ограничениями ЦБ в части необеспеченного кредитования и высокой ключевой ставкой.

Продажи смартфонов в России по итогам 2024 года сократились на 4%, до 29,6 млн устройств, рассказали «Ъ» в «Марвел-Дистрибуции». При этом в денежном выражении показатель увеличился на 5%, до 715,3 млрд рублей. Лидером по число проданных смартфонов остаётся Xiaomi (доля 23%). В деньгах лидирует Apple (доля 32%).

Цены на новые легковые автомобили в России с начала 2025 года выросли на 1,5–5% по ряду моделей, выяснил «Ъ». Рост затронул как китайские марки, так и машины Lada. Среди причин — продолжающееся перекладывание утильсбора в стоимость автомобилей и волатильность курса рубля, говорят эксперты.

Количество кибератак на российские компании в 2024 году выросло в 2,5 раза и достигло 130 тысяч, подсчитали в RED Security (входит в МТС). Большая часть из них пришлась на критически значимые промышленные и инфраструктурные объекты.

В 2024 году 29% всей заказанной через CDEK.Shopping одежды и обуви пришлось на Китай, сообщили в сервисе. Показатель вырос на 19,3% год к году. На втором месте — США с долей в 24,5%.

Новости предыдущего дня, 13 января — здесь.

#новости

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47 комментариев
d3n.z3l

День 1056: объём выдачи кредитов наличными в конце 2024 года сократился на 20,3%

Россияне разбогатели настолько, что перестают брать кредиты наличкой.

8
1
Ответить
Станислав

Деньги подешевели конкретно

1
Ответить
JRW

Три танкера с российской нефтью остановились в водах Желтого моря у восточного побережья Китая после того, как 10 января они попали под американские санкции, пишет Bloomberg.

Танкеры под названиями Huihai Pacific и Mermar шли под флагом Панамы, танкер под названием Olia — под флагом Габона.
Все три судна, по данным аналитической компании Kpler (они подтверждаются данными сервиса Marinetraffic) вышли из российского порта Козьмино неподалеку от Находки в Приморском крае в начале января. Суммарно они везут более двух миллионов баррелей нефти. Huihai Pacific должен был прийти в китайский порт Шаньдун 15 января, два других танкера — в порт Яньтай.
В пакете санкций в отношении нефтегазовой отрасли России, введенных Минфином США 10 января, все три танкера называются судами российского теневого флота, перевозящими нефть по цене выше установленного потолка в 60 долларов за баррель. В обосновании санкций, кроме того, указано, что один из танкеров, Olia, также перевозил иранскую нефть.

8 января Reuters писало, что китайская Shandong Port Group, управляющая основными портами на восточном побережье, запретила заходить туда попавшим под санкции танкерам.

5
1
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ckM43zp4aikuf!

В Индии тоже появились случаи отказа принимать суда

2
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Джейкоб Петрович

Удар в (п)с(п)ину

2
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Андрей

Под такую ставку брать наличные это выглядит как заявление на подписание контракта с МО

1
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Тимур Чумаков

Приставы между прочим пригласительные брошюры выдают

4
1
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