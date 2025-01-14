День 1056: объём выдачи кредитов наличными в конце 2024 года сократился на 20,3%

В декабре 2024 года объём выдачи кредитов наличными сократился на 20,3% к ноябрю и составил 181,6 млрд рублей, следует из данных аналитического агентства Frank RG. Средняя сумма такого кредита оказалась минимальной за последние десять лет. Снижение выдач зафиксировано во всех сегментах, кроме ипотечного, — месячный рост составил 3,7%. Эксперты связывают ситуацию с жёсткими ограничениями ЦБ в части необеспеченного кредитования и высокой ключевой ставкой.