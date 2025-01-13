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Карина Пардаева
Деньги

День 1055: ВТБ получил 5 млрд рублей со счетов бывшей британской «дочки» в России, «ВКонтакте» и «Авито» попали в «пиратский» список США

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Unsplash
Unsplash

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11-13 января 2025 года:

  • Доллар — 101,91 рубля (на 38 копеек меньше, чем 10 января 2025 года).
  • Евро — 105,05 рубля (на 85 копеек меньше).
  • Юань — 13,69 рублей (на 1 копейку меньше).

BTC на 08:50 мск стоит $94,1 тысячи, ETH — $3225, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

ВТБ списал со счетов британского VTB Capital £40 млн (5,05 млрд рублей) после победы в российском суде. Это стало возможным, поскольку деньги бывшей «дочки» ВТБ хранились в России.

В 2024 году выдачи кредитов в России упали более чем на 20% — банки одобрили населению ссуды на 13,2 трлн рублей, подсчитали в Frank RG.

Минфин с 15 января по 6 февраля 2025 года планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объёмом 70,2 млрд рублей, ежедневный объём операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей. Это в 1,32 раза меньше, чем дневной объем в период с 6 декабря 2024-го по 14 января 2025-го (5,4 млрд руб., в сумме 114,4 млрд рублей)

Какие есть проблемы и трудности

«ВКонтакте» и «Авито» внесли в ежегодный обзор рынков контрафакции и пиратства торгового представительства США. В «Авито» на это заявили, что на платформе запрещена продажа товаров, нарушающих авторские права.

«М.Видео-Эльдорадо» судится за товарный знак «М.Финанс» с юридической компанией «Гаврюшкин и партнёры» из-за его неиспользования, выяснил «Ъ».

Кто и как адаптируется

«Солар» запустил возможность переноса сайтов российских компаний с CDN-cервиса американской Cloudflare на свою платформу Solar Space «одним кликом».

Контекст

Цены на материалы для строительства и отделки офисов на 2024 год выросли на 10,1% год к году. Динамика замедлилась относительно 2023 года, но всё же превысила общий уровень инфляции.

Владельцы крымского сервиса каршеринга «Чайка» (Chaikacar) разместили объявление о продаже своего бизнеса на «Авито» за 25 млн рублей. Это последний работающий сервис краткосрочной аренды автомобилей в регионе.

«МТС Travel» проанализировал поездки россиян за границу в 2024 году, говорится в исследовании сервиса (есть у vc.ru). Общий турпоток за границу за это время вырос на 13% год к году. Всё чаще российских туристов привлекают страны Юго-Восточной и Восточной Азии — Вьетнам, Китай, Япония и Филиппины. Интерес к этим направлениям за год вырос более чем в 1,5 раза.

Товарооборот между Россией и Китаем в 2024-м увеличился до рекордных $244,81 млрд, это на 1,9% больше по сравнению год к году.

За первые девять месяцев 2024 года частные и государственные инвестиции в туристическую отрасль России выросли на 44%, достигнув 652 млрд рублей. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023-го, сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Новости предыдущего дня, 12 января — здесь.

#новости

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52 комментария
Logy.dog

А еще на Авито запрещена продажа симкарт. Предположу, что в том числе из-за какого-нибудь очередного карательно-запретительного закона. ТП Авито в чатах подтверждают, что симкарты входят в перечень запрещенных товаров.

И тоже Авито (список далеко не весь):

20
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Darth Swordman

А потом эти барыги набегают в приёмную VC с жалобами на несправедливый бан аккаунта))

8
4
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Владимир Егоров

«Авито» на это заявили, что на платформе запрещена продажа товаров, нарушающих авторские права.Верим?

15
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Алекс

Прикинь верим, авито вообще сервис по продаже б/у вещей, какие претензии к сервису. На том же ебай такие товаров в католики б/у вагонами

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Покушай булочек

В «Авито» на это заявили, что на платформе запрещена продажа товаров, нарушающих авторские права.

14
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Logy.dog

Отмажутся, скажут что буква А или О в бренде кириллицей написана

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