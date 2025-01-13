День 1055: ВТБ получил 5 млрд рублей со счетов бывшей британской «дочки» в России, «ВКонтакте» и «Авито» попали в «пиратский» список США

«МТС Travel» проанализировал поездки россиян за границу в 2024 году, говорится в исследовании сервиса (есть у vc.ru). Общий турпоток за границу за это время вырос на 13% год к году. Всё чаще российских туристов привлекают страны Юго-Восточной и Восточной Азии — Вьетнам, Китай, Япония и Филиппины. Интерес к этим направлениям за год вырос более чем в 1,5 раза.
А еще на Авито запрещена продажа симкарт. Предположу, что в том числе из-за какого-нибудь очередного карательно-запретительного закона. ТП Авито в чатах подтверждают, что симкарты входят в перечень запрещенных товаров.
И тоже Авито (список далеко не весь):
А потом эти барыги набегают в приёмную VC с жалобами на несправедливый бан аккаунта))
«Авито» на это заявили, что на платформе запрещена продажа товаров, нарушающих авторские права.Верим?
Прикинь верим, авито вообще сервис по продаже б/у вещей, какие претензии к сервису. На том же ебай такие товаров в католики б/у вагонами
В «Авито» на это заявили, что на платформе запрещена продажа товаров, нарушающих авторские права.
Отмажутся, скажут что буква А или О в бренде кириллицей написана