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Артур Томилко
Деньги

День 1054: число вакансий в сфере продаж в 2024 году увеличилось на 46%, средние зарплаты для новых сотрудников выросли до 66,7 тысячи рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11-13 января 2025 года:

  • Доллар — 101,91 рубля (на 38 копеек меньше, чем 10 января 2025 года).
  • Евро — 105,05 рубля (на 85 копеек меньше).
  • Юань— 13,68 рубля (на 1 копейку меньше).

BTC на 14:20 мск стоит $93,96 тысячи, ETH — $3245, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Контекст

Из 135 крупных паевых инвестиционных фондов (открытых и биржевых ПИФов со стоимостью чистых активов свыше 500 млн рублей) две трети показали прирост стоимости по итогам 2024 года, подсчитал «Ъ» на основе данных Investfunds. У каждого четвёртого фонда стоимость пая выросла более чем на 10%, а у девяти лучших — на 30-44%.

Власти Казахстана предложили продлить подготовку к отмене роуминга в ЕАЭС (входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан) до 2030 года. До это разработку правил использования «справедливых тарифов» планировали завершить к 1 апреля 2025-го.

Сфера продаж стала лидером по приросту вакансий в 2024 году, их количество увеличилось на 46% год к году, следует из данных «Авито работы». Средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 14%, до 66,7 тысячи рублей в месяц.

Новости предыдущего дня, 11 января — здесь.

#новости

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99 комментариев
Иван Рудчук

Почему 1054 день

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Ответить
Антикапустин

Потому что 1054 дня назад началась война

30
2
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Продюсер душнила

Ты специально зарегистрировался, чтобы задать этот вопрос. Ни разу не палевно и не провокационно.

31
2
1
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клинский

Доброе утро

2
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romacap

Ну это если посчитать

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Никита Мардюков

средние зарплаты для новых сотрудников выросли до 66,7 тысячи рублей

озолотили прям

13
1
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Бизнес-психолог Вадим Фогель

С голоду не умрут уже. Остальное заработать надо.

Но вообще, конечно, хотелось бы, чтобы платили 300 тыс, а работать не надо было.

1
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