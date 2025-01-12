День 1054: число вакансий в сфере продаж в 2024 году увеличилось на 46%, средние зарплаты для новых сотрудников выросли до 66,7 тысячи рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Фото «Ъ» Курсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 11-13 января 2025 года:Доллар — 101,91 рубля (на 38 копеек меньше, чем 10 января 2025 года).Евро — 105,05 рубля (на 85 копеек меньше).Юань— 13,68 рубля (на 1 копейку меньше).BTC на 14:20 мск стоит $93,96 тысячи, ETH — $3245, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.КонтекстИз 135 крупных паевых инвестиционных фондов (открытых и биржевых ПИФов со стоимостью чистых активов свыше 500 млн рублей) две трети показали прирост стоимости по итогам 2024 года, подсчитал «Ъ» на основе данных Investfunds. У каждого четвёртого фонда стоимость пая выросла более чем на 10%, а у девяти лучших — на 30-44%. Власти Казахстана предложили продлить подготовку к отмене роуминга в ЕАЭС (входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан) до 2030 года. До это разработку правил использования «справедливых тарифов» планировали завершить к 1 апреля 2025-го.Сфера продаж стала лидером по приросту вакансий в 2024 году, их количество увеличилось на 46% год к году, следует из данных «Авито работы». Средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 14%, до 66,7 тысячи рублей в месяц.Новости предыдущего дня, 11 января — здесь.#новости
Почему 1054 день
Потому что 1054 дня назад началась война
Ты специально зарегистрировался, чтобы задать этот вопрос. Ни разу не палевно и не провокационно.
Доброе утро
Ну это если посчитать
средние зарплаты для новых сотрудников выросли до 66,7 тысячи рублей
озолотили прям
С голоду не умрут уже. Остальное заработать надо.
Но вообще, конечно, хотелось бы, чтобы платили 300 тыс, а работать не надо было.