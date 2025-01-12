День 1054: число вакансий в сфере продаж в 2024 году увеличилось на 46%, средние зарплаты для новых сотрудников выросли до 66,7 тысячи рублей

Из 135 крупных паевых инвестиционных фондов (открытых и биржевых ПИФов со стоимостью чистых активов свыше 500 млн рублей) две трети показали прирост стоимости по итогам 2024 года, подсчитал «Ъ» на основе данных Investfunds. У каждого четвёртого фонда стоимость пая выросла более чем на 10%, а у девяти лучших — на 30-44%.