День 1053: «Роскосмос» и NASA продлили программу перекрестных полётов на МКС до 2026 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Фото «Роскосмос» Курсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 11-13 января 2025 года:Доллар — 101,91 рубля (на 38 копеек меньше, чем 10 января 2025 года).Евро — 105,05 рубля (на 85 копеек меньше).Юань— 13,68 рубля (на 1 копейку меньше).BTC на 15:50 мск стоит $94,59 тысячи, ETH — $3275, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Контекст«Роскосмос» и NASA договорились продлить программу перекрестных полётов на МКС до 2026 года. В рамках нового соглашения запланирована три миссии. Доля кроссоверов и внедорожников в общих продажах подержанных автомобилей в России по итогам 2024 года составила 27,93%, следует из данных «Авито авто». Продажи таких машин выросли на 9% по сравнению с 2023-м. Оборот российских заведений общепита в период 1-8 января 2025 года вырос на 16% год к году, подсчитали аналитики «Платформа ОФД». Рост обусловлен увеличением числа числа покупок на 5% у и ростом среднего чека на 11%, до 1,3 тысячи рублей. Новости предыдущего дня, 10 января — здесь.#новости
Ну, мы им – батуды, это понятно.
А они-то что могут нам дать, жалкие отсталые любители Хэллоуина?!
По итогам года, доля РФ в мировых космических запусках упала до минимума за всю историю наблюдений.
Если в 1986 году доля СССР в космосе составляла 85%, а в лихих 90х доля РФ держалась на уровне 40-60%, то в 2024 она упала до 6.6%, такого низкого значения не было никогда.
Доля по количеству запусков в 2024 году:
США 54.5% (142)
Китай 25.8% (67)
РФ 6.6% (17)
Новая Зеландия 5.4% (14)
Япония 2.7% (7)
Индия 1.9% (5)
Евросоюз 1.2% (3)
Остальные 1.9% (5)
Отставание РФ от Китая составляет 4 раза, а от США — более чем в 8 раз.
Для Роскосмоса этот год не стал самым худшим, но один из них.
Год 2020, ковидный, был всё-таки хуже.
Из позитивных моментов: Несмотря на то, что количество запусков носителя «Рокет Лаб Электрон» за год почти удвоилось, Новая Зеландия всё-таки не смогла обогнать Россию и сейчас отстаёт от РФ на 1%.
Шах и мат вам, киви, от великой космической державы !
Однако статистика — вещь сложная.
Некоторые считают, что ориентироваться исключительно на количество запусков некорректно. Более объективной метрикой является масса выведенной полезной нагрузки.
Доля по массе полезной нагрузки в 2024 году:
США 81.08%
КНР 12.54%
РФ 4.20%
Япония 1.01%
Индия 0.56%
Евросоюз 0.46%
Новая Зеландия 0.13%
Остальные 0.02%
Таким образом, общее положение в таблице не меняется, но отставание РФ от США увеличивается до 20 раз, поэтому так сравнивать лучше не надо.
Разумеется, в статистику не включаются экспериментальные пуски старшипа, иначе каждый запуск этого монстра будет искажать статистику ещё сильнее.
ГОЙДА!
Важно качество или количество запусков? Ответ - тест iq
Ой...и космос...ВСЁ!
Все таки хорошая статистика все равно в будущем мы обгоном США по статистике думаю справимся