День 1053: «Роскосмос» и NASA продлили программу перекрестных полётов на МКС до 2026 года

Оборот российских заведений общепита в период 1-8 января 2025 года вырос на 16% год к году, подсчитали аналитики «Платформа ОФД». Рост обусловлен увеличением числа числа покупок на 5% у и ростом среднего чека на 11%, до 1,3 тысячи рублей.