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День 1053: «Роскосмос» и NASA продлили программу перекрестных полётов на МКС до 2026 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Роскосмос» 
Фото «Роскосмос» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11-13 января 2025 года:

  • Доллар — 101,91 рубля (на 38 копеек меньше, чем 10 января 2025 года).
  • Евро — 105,05 рубля (на 85 копеек меньше).
  • Юань— 13,68 рубля (на 1 копейку меньше).

BTC на 15:50 мск стоит $94,59 тысячи, ETH — $3275, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Контекст

«Роскосмос» и NASA договорились продлить программу перекрестных полётов на МКС до 2026 года. В рамках нового соглашения запланирована три миссии.

Доля кроссоверов и внедорожников в общих продажах подержанных автомобилей в России по итогам 2024 года составила 27,93%, следует из данных «Авито авто». Продажи таких машин выросли на 9% по сравнению с 2023-м.

Оборот российских заведений общепита в период 1-8 января 2025 года вырос на 16% год к году, подсчитали аналитики «Платформа ОФД». Рост обусловлен увеличением числа числа покупок на 5% у и ростом среднего чека на 11%, до 1,3 тысячи рублей.

Новости предыдущего дня, 10 января — здесь.

#новости

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107 комментариев
Буквоед
100 ₽

Ну, мы им – батуды, это понятно.
А они-то что могут нам дать, жалкие отсталые любители Хэллоуина?!

7
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Владимир Егоров

По итогам года, доля РФ в мировых космических запусках упала до минимума за всю историю наблюдений.

Если в 1986 году доля СССР в космосе составляла 85%, а в лихих 90х доля РФ держалась на уровне 40-60%, то в 2024 она упала до 6.6%, такого низкого значения не было никогда.

Доля по количеству запусков в 2024 году:
США 54.5% (142)
Китай 25.8% (67)
РФ 6.6% (17)
Новая Зеландия 5.4% (14)
Япония 2.7% (7)
Индия 1.9% (5)
Евросоюз 1.2% (3)
Остальные 1.9% (5)

Отставание РФ от Китая составляет 4 раза, а от США — более чем в 8 раз.
Для Роскосмоса этот год не стал самым худшим, но один из них.
Год 2020, ковидный, был всё-таки хуже.

Из позитивных моментов: Несмотря на то, что количество запусков носителя «Рокет Лаб Электрон» за год почти удвоилось, Новая Зеландия всё-таки не смогла обогнать Россию и сейчас отстаёт от РФ на 1%.
Шах и мат вам, киви, от великой космической державы !

Однако статистика — вещь сложная.
Некоторые считают, что ориентироваться исключительно на количество запусков некорректно. Более объективной метрикой является масса выведенной полезной нагрузки.

Доля по массе полезной нагрузки в 2024 году:
США 81.08%
КНР 12.54%
РФ 4.20%
Япония 1.01%
Индия 0.56%
Евросоюз 0.46%
Новая Зеландия 0.13%
Остальные 0.02%

Таким образом, общее положение в таблице не меняется, но отставание РФ от США увеличивается до 20 раз, поэтому так сравнивать лучше не надо.

Разумеется, в статистику не включаются экспериментальные пуски старшипа, иначе каждый запуск этого монстра будет искажать статистику ещё сильнее.

ГОЙДА!

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DoramaMoe DoramaMoe

Важно качество или количество запусков? Ответ - тест iq

11
2
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Po...

Ой...и космос...ВСЁ!

2
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Максим

Все таки хорошая статистика все равно в будущем мы обгоном США по статистике думаю справимся

2
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