Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Деньги
Маркетинг
Личный опыт
Крипто
Образование
AI
Маркетплейсы
Техника
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

День 1046: российский турпоток в турецкую Анталью в 2024 году вырос на 12,9%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Kutsal Amaç Kuruhan / Unsplash
Источник: Kutsal Amaç Kuruhan / Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4 января 2025 года:

  • Доллар — 101,68 рубля (на 1,15 рубля больше, чем 28 декабря 2024 года).
  • Евро — 106,1 рубля (на 15 копеек больше).
  • Юань— 13,43 рубля (на 2 копейки меньше).

BTC на 12:12 мск стоит $97,9 тысячи, ETH — $3584, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Контекст

Россия поставила в Германию не меньше 68,6 тонн урана в 2024 году, сообщил журнал Der Spiegel. Импорт вырос почти на 70% по сравнению с 2023-м.

Подборка от «Ведомостей» — крупнейшие сделки в 2024 году: от объединения Wildberries с Russ до продажи Unilever и раздела «Яндекса».

Правительство Беларуси ввело запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2024 году выросли в годовом выражении почти в 1,5 раза — на 45,8%.

Российский турпоток в турецкую Анталью в 2024 году вырос на 12,9% — до 3,91 млн визитов.

Новости предыдущего дня, 3 января — здесь.

#новости

реклама
разместить
28 комментариев
Отрицательный Веган

Правительство Беларуси ввело запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.Боятся хлопков и задымлений? 🤔

4
1
Ответить
Плоти нологи

Если бы боялись хлопков - запретили горох

1
Ответить
Вадим Д.

Трах. Бах. Трах-бабах.

Ответить
Dan

Неблагодарные россияне не хотят плавать в лечебном мазуте? Безобразие! Необходимо срочно создать реестр таких вот инагентов

4
1
Ответить
дед Мазай и платные подписки

Продажи ... выросли в годовом выражении почти в 1,5 раза"В годовом выражении", бляха 😂 Продажи могут вырасти в денежном выражении или в количественном выражении, "в годовом выражении" - это бессмыслица... Позорище, насилие над русским языком и журналистикой.

3
Ответить
Лапти Паладина

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2024 году выросли в годовом выражении почти в 1,5 раза — на 45,8%.

Сколько среди них белых Лад?

1
1
Ответить
dru dru

Успокаивайте себя. Там многобмв и мерседесов от 12 миллионов.

1
Ответить