День 1046: российский турпоток в турецкую Анталью в 2024 году вырос на 12,9%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Источник: Kutsal Amaç Kuruhan / UnsplashМатериал дополняетсяКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 4 января 2025 года:Доллар — 101,68 рубля (на 1,15 рубля больше, чем 28 декабря 2024 года).Евро — 106,1 рубля (на 15 копеек больше).Юань— 13,43 рубля (на 2 копейки меньше).BTC на 12:12 мск стоит $97,9 тысячи, ETH — $3584, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.КонтекстРоссия поставила в Германию не меньше 68,6 тонн урана в 2024 году, сообщил журнал Der Spiegel. Импорт вырос почти на 70% по сравнению с 2023-м.Подборка от «Ведомостей» — крупнейшие сделки в 2024 году: от объединения Wildberries с Russ до продажи Unilever и раздела «Яндекса».Правительство Беларуси ввело запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2024 году выросли в годовом выражении почти в 1,5 раза — на 45,8%. Российский турпоток в турецкую Анталью в 2024 году вырос на 12,9% — до 3,91 млн визитов. Новости предыдущего дня, 3 января — здесь.#новости
Правительство Беларуси ввело запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.Боятся хлопков и задымлений? 🤔
Если бы боялись хлопков - запретили горох
Трах. Бах. Трах-бабах.
Неблагодарные россияне не хотят плавать в лечебном мазуте? Безобразие! Необходимо срочно создать реестр таких вот инагентов
Продажи ... выросли в годовом выражении почти в 1,5 раза"В годовом выражении", бляха 😂 Продажи могут вырасти в денежном выражении или в количественном выражении, "в годовом выражении" - это бессмыслица... Позорище, насилие над русским языком и журналистикой.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2024 году выросли в годовом выражении почти в 1,5 раза — на 45,8%.
Сколько среди них белых Лад?
Успокаивайте себя. Там многобмв и мерседесов от 12 миллионов.