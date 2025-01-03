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Евгения Евсеева
Деньги

День 1045: россияне перевели мошенникам 168 млрд рублей за 11 месяцев 2024 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

День 1045: россияне перевели мошенникам 168 млрд рублей за 11 месяцев 2024 года

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 января 2025 года:

  • Доллар — 101,68 рубля (на 1,15 рубля больше, чем 28 декабря 2024 года).
  • Евро — 106,1 рубля (на 15 копеек больше).
  • Юань— 13,43 рубля (на 2 копейки меньше).

BTC на 11:00 мск стоит $96,2 тысячи, ETH — $3431, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Какие есть проблемы и трудности

Суд обязал «Яндекс» скрыть доступ к картам и фотографиям одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов из-за атак дронов. О каком предприятии речь — не уточняется.

Контекст

Россияне за 11 месяцев 2024 года потеряли 168 млрд рублей в результате дистанционных мошенничеств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Прогнозы о том, что экономические санкции превратят рубль в «руины» (ruble to «rubble»), не оправдались, потому вопрос о «ценности» ограничений, которые может ввести избранный президент США Дональд Трамп вызывает споры, пишет NYT.

Аудитория крупнейших легальных российских казино по итогам 2024 года превысила 2,1 млн человек. Об этом РБК сообщили в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма. Это на 10% больше аналогичного периода 2023 года.

Новости предыдущего дня, 2 января — здесь.

#новости

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148 комментариев
Борис Лукавин

С такими темпами у мошенников скоро будет своя криптовалюта)) Кажется, у мошенников свой собственный ВВП, причём с ростом, о котором бизнесы могут только мечтать. Пока все обсуждают курс рубля и биткоина, оказывается, самый стабильный актив в стране - доверчивость граждан

29
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xsignes

По большей части жертвы мошенников - пенсионеры, с самым лучшим, как говорят, образованием в мире - савецкем.

9
1
1
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pls help
4
1
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Что-то там про имя и машину

Лохкойн

2
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Serraxe Z

доверчивость граждан Твердо и четко на 87%

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Ivan Berg

Страшно подумать, как много людей страдает от мошенников. Уже нужно вводить профессию - мошенниковед))) Чтобы защитить себя от этих специалистов))

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dru dru

Откуда у этих "мошенников" все данные и такая результативно проделнная работа. Это ФСБ собирает деньги, потому что на одних штрафах за пдд не набирается 2 миллиона для умного еловека который пойдет сражаться с дронами и его разберут на органы

3
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