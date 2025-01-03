День 1045: россияне перевели мошенникам 168 млрд рублей за 11 месяцев 2024 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Материал дополняетсяКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 3 января 2025 года:Доллар — 101,68 рубля (на 1,15 рубля больше, чем 28 декабря 2024 года).Евро — 106,1 рубля (на 15 копеек больше).Юань— 13,43 рубля (на 2 копейки меньше).BTC на 11:00 мск стоит $96,2 тысячи, ETH — $3431, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Какие есть проблемы и трудностиСуд обязал «Яндекс» скрыть доступ к картам и фотографиям одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов из-за атак дронов. О каком предприятии речь — не уточняется. КонтекстРоссияне за 11 месяцев 2024 года потеряли 168 млрд рублей в результате дистанционных мошенничеств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Прогнозы о том, что экономические санкции превратят рубль в «руины» (ruble to «rubble»), не оправдались, потому вопрос о «ценности» ограничений, которые может ввести избранный президент США Дональд Трамп вызывает споры, пишет NYT. Аудитория крупнейших легальных российских казино по итогам 2024 года превысила 2,1 млн человек. Об этом РБК сообщили в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма. Это на 10% больше аналогичного периода 2023 года. Новости предыдущего дня, 2 января — здесь.#новости
С такими темпами у мошенников скоро будет своя криптовалюта)) Кажется, у мошенников свой собственный ВВП, причём с ростом, о котором бизнесы могут только мечтать. Пока все обсуждают курс рубля и биткоина, оказывается, самый стабильный актив в стране - доверчивость граждан
По большей части жертвы мошенников - пенсионеры, с самым лучшим, как говорят, образованием в мире - савецкем.
Лохкойн
доверчивость граждан Твердо и четко на 87%
Страшно подумать, как много людей страдает от мошенников. Уже нужно вводить профессию - мошенниковед))) Чтобы защитить себя от этих специалистов))
Откуда у этих "мошенников" все данные и такая результативно проделнная работа. Это ФСБ собирает деньги, потому что на одних штрафах за пдд не набирается 2 миллиона для умного еловека который пойдет сражаться с дронами и его разберут на органы