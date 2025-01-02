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Таня Боброва
Деньги

День 1044: перевозки российских авиакомпаний выросли на 5% в 2024 году

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: ktbbeton.com
Источник: ktbbeton.com

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 января 2025 года:

  • Доллар — 101,68 рубля (на 1,15 рубля больше, чем 28 декабря 2024 года).
  • Евро — 106,1 рубля (на 15 копеек больше).
  • Юань— 13,43 рубля (на 2 копейки меньше).

BTC на 11:24 мск стоит $95,5 тысячи, ETH — $3413, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Средний курс доллара в 2025 году составит 101,8 рубля, поддержку курсу окажет торговый профицит и продажи валюты в рамках бюджетного правила. Но любое «серьёзное геополитическое обострение» будет приводить к краткосрочным колебаниям курса, следует из консенсус-прогноза «РИА Новости».

Контекст

В 2024 году банковские депозиты обеспечат основной прирост сбережений населения России, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ. Статистики за полный год пока нет, но за январь-октябрь совокупные активы домохозяйств увеличились на 10,64 трлн рублей, 75,7% этой суммы пришлось на срочные вклады в российских банках. В ноябре средства населения на депозитах увеличились ещё на 1,46 трлн, в декабре также обычно сезонный приток сбережений в банки.

По предварительным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России вырос в 2024 году примерно на 5% год к году — до 111,3 млн человек, пишет «Интерфакс». Объём перевозок через аэропорты Московского авиаузла («Шереметьево», «Внуково», «Домодедово») вырос также на 5% — до 75 млн человек.

Autonews спросил продавцов и экспертов, что будет с ценами на автомобили и к чему готовиться покупателям в 2025 году. В частности, по мнению собеседников издания, цены могут вырасти из-за увеличения ставок утилизационного сбора.

В свете последних событий рост цен на новые автомобили в России в 2025 году ожидаем и даже неизбежен. Производители и дилеры уже работают по нижней границе рентабельности и будут вынуждены реагировать повышением цен.

Анастасия Байбароша, ГК «Альфа-Лизинг»

Новости предыдущего дня, 1 января — здесь.

#новости

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24 комментария
Вадим Д.

Средний курс доллара в 2025 году составит 101,8 рубляКаждый год эти успокоительные прогнозы и ни разу они не сбылись.

8
1
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S.Capusta

Сочувствую людям, по долгу профессии вынужденным делать такие прогнозы на будущий год. Думаю, не нужно быть большим экспертом, чтобы знать - будет так, как никто сегодня предположить не может.
Единственно что можно предсказать на следующий год на 💯%, это что-то запретят и заблокируют.

2
1
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Александр Привалов

Ну в смысле успокоительные, мы тут вообще-то его краха хотя бы до 35 ждём, разве нет???

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Andrey Zykov

Да они не особо ошибаются, на удивление, в пределах 2-3%.

Минэкономразвития в сентябре 2023 прогнозировало, что в 2024 году средний курс доллара составит 90,1 руб, а получилось 92,7 в результате.

В целом, мне кажется, что прогноз весьма точным оказался. А вы какую точность ожидаете от прогноза курса?

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Вадим Д.

В свете последних событий рост цен на новые автомобили в России в 2025 году ожидаем и даже неизбеженЗдесь нужна универсальная цитата:

В свете любых событий рост цен на всё в России в любом году ожидаем и даже неизбежен.

6
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Александр

В свете событий рост неизбежен.

3
1
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Иванов Иван

Утильсбор повлияет только на иностранный автохлам.
Отечественный Автомобиль он не затронет.

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