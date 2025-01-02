День 1044: перевозки российских авиакомпаний выросли на 5% в 2024 году

В 2024 году банковские депозиты обеспечат основной прирост сбережений населения России, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ. Статистики за полный год пока нет, но за январь-октябрь совокупные активы домохозяйств увеличились на 10,64 трлн рублей, 75,7% этой суммы пришлось на срочные вклады в российских банках. В ноябре средства населения на депозитах увеличились ещё на 1,46 трлн, в декабре также обычно сезонный приток сбережений в банки.