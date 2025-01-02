День 1044: перевозки российских авиакомпаний выросли на 5% в 2024 году

В 2024 году банковские депозиты обеспечат основной прирост сбережений населения России, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ. Статистики за полный год пока нет, но за январь-октябрь совокупные активы домохозяйств увеличились на 10,64 трлн рублей, 75,7% этой суммы пришлось на срочные вклады в российских банках. В ноябре средства населения на депозитах увеличились ещё на 1,46 трлн, в декабре также обычно сезонный приток сбережений в банки.
Средний курс доллара в 2025 году составит 101,8 рубляКаждый год эти успокоительные прогнозы и ни разу они не сбылись.
Сочувствую людям, по долгу профессии вынужденным делать такие прогнозы на будущий год. Думаю, не нужно быть большим экспертом, чтобы знать - будет так, как никто сегодня предположить не может.
Единственно что можно предсказать на следующий год на 💯%, это что-то запретят и заблокируют.
Ну в смысле успокоительные, мы тут вообще-то его краха хотя бы до 35 ждём, разве нет???
Да они не особо ошибаются, на удивление, в пределах 2-3%.
Минэкономразвития в сентябре 2023 прогнозировало, что в 2024 году средний курс доллара составит 90,1 руб, а получилось 92,7 в результате.
В целом, мне кажется, что прогноз весьма точным оказался. А вы какую точность ожидаете от прогноза курса?
В свете последних событий рост цен на новые автомобили в России в 2025 году ожидаем и даже неизбеженЗдесь нужна универсальная цитата:
В свете любых событий рост цен на всё в России в любом году ожидаем и даже неизбежен.
В свете событий рост неизбежен.
Утильсбор повлияет только на иностранный автохлам.
Отечественный Автомобиль он не затронет.