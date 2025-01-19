День 1061: на рынке долгосрочной аренды квартир в России продолжается сезонное снижение цен

Согласно подсчётам «Этажей», в крупнейших городах России «однушки» сейчас сдаются в среднем за 32,4 тысячи рублей в месяц. Это на 0,3% меньше, чем в декабре 2024 года. По данным «Яндекс Аренды», в городах-миллионниках все арендные квартиры за январь подешевели в среднем на 1,6%, до 36 тысяч рублей в месяц.