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Таня Боброва
Деньги

День 1061: на рынке долгосрочной аренды квартир в России продолжается сезонное снижение цен

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: spbguru.ru
Источник: spbguru.ru

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 января 2025 года:

  • Доллар — 102,41 рубля (на 4 копейки больше, чем 17 января).
  • Евро — 104,86 рубля (на 95 копеек меньше).
  • Юань — 13,93 рубля (на 2 копейки больше).

BTC на 11:17 мск стоит $104,5 тысячи, ETH — $3239, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики прогнозируют умеренное ослабление рубля в 2025 году. По их мнению, на курс будут влиять в первую очередь операции Минфина и ЦБ на внутреннем валютном рынке и спрос на валюту со стороны импортёров. В «Велес Капитал» ожидают «95-115 рублей по паре доллар/рубль для официального курса ЦБ».

Контекст

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 16 городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях в середине января 2025 года составила 31,7 тысячи рублей, двухкомнатных — 44,7 тысячи. За месяц значения сократились на 1% и 0,9% соответственно, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике» для «Ъ».

Согласно подсчётам «Этажей», в крупнейших городах России «однушки» сейчас сдаются в среднем за 32,4 тысячи рублей в месяц. Это на 0,3% меньше, чем в декабре 2024 года. По данным «Яндекс Аренды», в городах-миллионниках все арендные квартиры за январь подешевели в среднем на 1,6%, до 36 тысяч рублей в месяц.

Новости предыдущего дня, 18 января — здесь.

#новости

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38 комментариев
Вадим Д.

аналитики прогнозируют умеренное ослабление ₽ в 2025 годуИ совершенно окончательный крах доллара, видимо?

5
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1
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S.Capusta

С долларом с самого начала было понятно, что не жилец..

18
1
Ответить
Александр Возженников

Сколько лет обещают крах, так все и не получается

Ответить
Egsis

Невозможно!!!111

1
Ответить
Big Lebovvski (Владислав)

Я фигею с точности Циана... О.3%... А это не статистическая погрешность вообще, которая 2% составляет? Алёу.

3
Ответить
Император Нолимоций

Когда в KPI написано демонстрировать гойду по поводу и без, поневоле окунешься в мир нанодостижений.

1
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under construction

это зависит от толщины датасета. есть табличка на 10000 строк, почему бы и нет?

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