День 1061: на рынке долгосрочной аренды квартир в России продолжается сезонное снижение цен

Согласно подсчётам «Этажей», в крупнейших городах России «однушки» сейчас сдаются в среднем за 32,4 тысячи рублей в месяц. Это на 0,3% меньше, чем в декабре 2024 года. По данным «Яндекс Аренды», в городах-миллионниках все арендные квартиры за январь подешевели в среднем на 1,6%, до 36 тысяч рублей в месяц.
аналитики прогнозируют умеренное ослабление ₽ в 2025 годуИ совершенно окончательный крах доллара, видимо?
С долларом с самого начала было понятно, что не жилец..
Сколько лет обещают крах, так все и не получается
Невозможно!!!111
Я фигею с точности Циана... О.3%... А это не статистическая погрешность вообще, которая 2% составляет? Алёу.
Когда в KPI написано демонстрировать гойду по поводу и без, поневоле окунешься в мир нанодостижений.
это зависит от толщины датасета. есть табличка на 10000 строк, почему бы и нет?