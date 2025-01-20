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Полина Лааксо
Деньги

День 1062: словацкая J&T может продать гостиницу «Балчуг Кемпински» в Москве, «Элемент» купила 50% интернет-провайдера от МФТИ

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

 «Балчуг Кемпински». Источник: «Москвич Mag»
 «Балчуг Кемпински». Источник: «Москвич Mag»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 января 2025 года:

  • Доллар — 102,41 рубля (на 4 копейки больше, чем 17 января).
  • Евро — 104,86 рубля (на 95 копеек меньше).
  • Юань — 13,93 рубля (на 2 копейки больше).

BTC на 7:40 мск стоит $101,7 тысячи, ETH — $3261, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

Словацкая J&T Real Estate нашла покупателя на гостиницу «Балчуг Кемпински» напротив Кремля — свой единственный актив в России, сообщили три источника «Ъ» на рынке недвижимости. Владельцем могут стать структуры бенефициара гостиниц «Пекин» в Москве и «Жемчужина» в Сочи. Источник, близкий к комиссии по контролю за иностранными инвестициями, подтвердил сбор документов для сделки, но покупателя не назвал. Стороны от комментариев отказались.

Разработчик и производитель микроэлектроники «Элемент» купил 50% интернет-провайдера «МФТИ Телеком», передают «Ведомости». Последний теперь сосредоточится на проектировке решений для производителей телеком-оборудования с использованием российской электронной компонентной базы.

Связанная с совладельцами аэропорта Внуково «Компания Юнокс» вышла из капитала чартерного авиаперевозчика iFly, который из-за санкций лишился возможности летать за рубеж.

Застройщик жилья «Самолёт» и оператор Cosmos Hotel Group (АФК «Система») договорились о партнёрстве на гостиничном рынке и построят отель на 80 номеров уровня «пять звезд» в Тверской области. Строительство планируют завершить в 2027 году. Объект будет принадлежать девелоперу, а управление возьмёт на себя Cosmos Hotel Group.

Какие есть проблемы и трудности

Российские экспортёры рассказали об усугубившихся сложностях с возвратом валютной выручки в страну, после того как Минфин США ввёл санкции против десятков финансовых компаний в ноябре 2024 года. Расчёты задерживаются, стоимость трансграничных операций растёт, валютные счета за рубежом блокируются.

Контекст

По данным неназванного агрегатора тендеров, которые приводит «Ъ», в 2024 году среди наиболее популярных брендов оборудования на госзакупках серверов оказались иностранные Dell, HPE, Huawei и Lenovo. Лидеры в категории систем хранения данных — Huawei, IBM, Dell, HPE и Fujitsu. Основная проблема российских разработок «в ПО и недостатке узкоспециализированных аппаратных решений».

За январь-ноябрь 2024 года ЕС импортировал из России печатных книг и другой продукции полиграфической промышленности на €22,8 млн, что на 27% больше год к году. €17,5 млн от этой суммы пришлось на словари и энциклопедии (+39% год к году).

В 2024 году производство в России тихих вин выросло на 20,8%, до 36,2 млн декалитров, пишет «Ъ» со ссылкой на данные участников рынка. В 2023 году динамика была отрицательной. Росту помогло повышение пошлин на импорт вина из «недружественных» стран.

В 2024 году количество командировок российского бизнеса за рубеж выросло на 13% год к году, сообщили в фирме-организаторе деловых поездок «Аэроклуб». «OneTwoTrip для бизнеса» зафиксировал прирост числа авиабронирований по зарубежным направлениям среди бизнес-путешественников на 50%, «Авиасейлс для бизнеса» – на 75%, Ozon Travel – на 43%. Абсолютные показатели не привели. В Союзе агентств делового туризма сослались на обновлённую логистику, «доступность авиаперевозок» и «новые бизнес-контакты».

По итогам 2024 года иностранные туристы потратили на шоппинг в России в 4,2 раза больше денег, чем в 2023 году, следует из данных оператора системы tax free в России DigiTaxFree. Сумму не назвали. 55% от неё составили ювелирные изделия и золото. 20% — одежда. Основная часть туристов, претендующих на возмещение НДС, — это гости из Китая (78%).

Новости предыдущего дня, 19 января — здесь.

#новости

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32 комментария
Вадим Д.

производство в России тихих вин выросло на 20,8%. Росту помогло повышение пошлин на импорт вина из «недружественных» странНе повышение качества или адекватные цены, а рост пошлин.
Впрочем, схема рабочая, автоваз молится на неё.

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Maxim Sergeev

Нормальные вина есть в РФ. Если не покупать пакетированное говно. Ассоциация с автовазом не к месту, тот перманентно плохой продукт выпускает. Но возможно просто удобней мыслить, что все российское = плохое. «Усадьба Дивноморское», «Галицкий&Галицкий», “Усадьба Маркотх», «Усадьба Мезыбь» и многое другое. Есть и свои уникальные виноградники. Протекционизм есть в любой стране, производителе вин. В Италии вы не найдете бутылочку Бургундии (в отличие от РФ), в обычном супермаркете, только в специализированном магазине.

7
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Maxim Sergeev

В 2024 году производство в России тихих вин выросло на 20,8%, до 36,2 млн декалитров, пишет «Ъ» со ссылкой на данные участников рынка. В 2023 году динамика была отрицательной. Росту помогло повышение пошлин на импорт вина из «недружественных» стран.Поддерживаю протекционизм. Нужно перенимать его от Европы. В России много хороших вин, хотя уверен, местные комментаторы сейчас напишут что российское = говно. Вчера пил шардоне от Галицкий&Галицкий — отличный освежающий вариант на вечер, выдержанный в дубе.

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Антикапустин

Соглашусь что есть хорошие вина и их довольно много. Есть даже не просто хорошие, а выдающиеся! Но все это умножается на ноль, когда видишь сколько стоит европейское вино такого же качества. Так же как и с сырами. Нужно очень много времени чтобы вывести производство на рентабельность и привить населению привычки его потреблять. Из за того что все это мелкосерийное по сути, цена у этого не сравнимо выше с зарубежными аналогами. Было бы правильно например, если у производителей были сильные налоговые послабления, чтобы в перспективе они вышли на более крупные производственные мощности и снизили цену, чтобы можно было конкурировать. Но к сожалению имеем то что имеем.

5
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Вадим Д.

проблема российских разработок «в ПО и недостатке узкоспециализированных аппаратных решений»Недостаток аппаратных решений? Ну да, можно хоть целиком нонеймы шильдиками оклеить и в два слоя, нормальными серверами они от этого не станут.

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Po...

День 1062: Скука!

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Кот.Финанс

Будет забавно, если только они продадут, как будет разговор с Трампом, мир и дружба во всем мире, и все начнут возвращаться в Россию

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