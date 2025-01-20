День 1062: словацкая J&T может продать гостиницу «Балчуг Кемпински» в Москве, «Элемент» купила 50% интернет-провайдера от МФТИ

По данным неназванного агрегатора тендеров, которые приводит «Ъ», в 2024 году среди наиболее популярных брендов оборудования на госзакупках серверов оказались иностранные Dell, HPE, Huawei и Lenovo. Лидеры в категории систем хранения данных — Huawei, IBM, Dell, HPE и Fujitsu. Основная проблема российских разработок «в ПО и недостатке узкоспециализированных аппаратных решений».
производство в России тихих вин выросло на 20,8%. Росту помогло повышение пошлин на импорт вина из «недружественных» странНе повышение качества или адекватные цены, а рост пошлин.
Впрочем, схема рабочая, автоваз молится на неё.
Нормальные вина есть в РФ. Если не покупать пакетированное говно. Ассоциация с автовазом не к месту, тот перманентно плохой продукт выпускает. Но возможно просто удобней мыслить, что все российское = плохое. «Усадьба Дивноморское», «Галицкий&Галицкий», “Усадьба Маркотх», «Усадьба Мезыбь» и многое другое. Есть и свои уникальные виноградники. Протекционизм есть в любой стране, производителе вин. В Италии вы не найдете бутылочку Бургундии (в отличие от РФ), в обычном супермаркете, только в специализированном магазине.
В 2024 году производство в России тихих вин выросло на 20,8%, до 36,2 млн декалитров, пишет «Ъ» со ссылкой на данные участников рынка. В 2023 году динамика была отрицательной. Росту помогло повышение пошлин на импорт вина из «недружественных» стран.Поддерживаю протекционизм. Нужно перенимать его от Европы. В России много хороших вин, хотя уверен, местные комментаторы сейчас напишут что российское = говно. Вчера пил шардоне от Галицкий&Галицкий — отличный освежающий вариант на вечер, выдержанный в дубе.
Соглашусь что есть хорошие вина и их довольно много. Есть даже не просто хорошие, а выдающиеся! Но все это умножается на ноль, когда видишь сколько стоит европейское вино такого же качества. Так же как и с сырами. Нужно очень много времени чтобы вывести производство на рентабельность и привить населению привычки его потреблять. Из за того что все это мелкосерийное по сути, цена у этого не сравнимо выше с зарубежными аналогами. Было бы правильно например, если у производителей были сильные налоговые послабления, чтобы в перспективе они вышли на более крупные производственные мощности и снизили цену, чтобы можно было конкурировать. Но к сожалению имеем то что имеем.
проблема российских разработок «в ПО и недостатке узкоспециализированных аппаратных решений»Недостаток аппаратных решений? Ну да, можно хоть целиком нонеймы шильдиками оклеить и в два слоя, нормальными серверами они от этого не станут.
День 1062: Скука!
Будет забавно, если только они продадут, как будет разговор с Трампом, мир и дружба во всем мире, и все начнут возвращаться в Россию