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Полина Лааксо
Деньги

День 1063: продажи подержанных автомобилей выросли в России на 6% по итогам 2024 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Газета.ру»
Источник фото: «Газета.ру»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 января 2025 года:

  • Доллар — 101,96 рубля (на 45 копеек меньше, чем 20 января).
  • Евро — 105,05 рубля (на 19 копеек больше).
  • Юань — 13,83 рубля (на 10 копеек больше).

BTC на 7:42 мск стоит $102,2 тысячи, ETH — $3229, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Контекст

По итогам 2024 года продажи подержанных автомобилей в России выросли на 6% год к году, до 6,04 млн штук, следует из данных «Автостата». Больше половины рынка приходится на пять марок — это российская Lada, японская Toyota, южнокорейские Kia и Hyundai и японский Nissan.

Разработчик ПО Orion Soft опросил 1225 middle- и senior-специалистов в сфере ИТ из компаний с выручкой более 2 млрд рублей в год, чтобы узнать, как им работается с российским инфраструктурным ПО. 54% отметили, что оно «оказалось ниже ожиданий, но закрыло основные потребности». 45% — что оно «полностью удовлетворяет запросы». 41% считает, что российские аналоги уступают зарубежным по производительности. 63% респондентов также сообщили о плохой совместимости российского ПО с другими решениями.

Госкомиссия по радиочастотам поручила совместному предприятию «Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» и МТС определить до конца второго квартала 2025-го план пилотных проектов по развитию 5G в радиочастотах 4630-4990 МГц. Пилоты должны будут проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях.

С декабря 2024 года до середины января 2025 года время перевозки грузов из России в Армению увеличилось на треть по сравнению с двумя предыдущими месяцами. Причины: увеличение количества проверок на грузинской границе и ухудшение погодных условий, передаёт «Прайм» со ссылкой на данные логистической компании ПЭК.

По итогам 2024 года российский рекламный рынок увеличился год к году на 19-27%, следует из приведённых «Ведомостями» данных групп OMD OM Group, Okkam, «Родная речь», Sky Alliance и NMi Group. В деньгах подсчёты доходят до 1 трлн рублей за вычетом НДС. Среди «драйверов» рынка: «опережающий его динамику рост рекламных трат у крупнейших игроков из сфер финансов, ритейла и экосистем», активность китайских автопроизводителей, повышение стоимости размещения «во всех ключевых медиа».

Новости предыдущего дня, 20 января — здесь.

#новости

7 комментариев
Zloy Sniper

Вадимка проспал , а ведь прошло целых 5 минут с момента публикации. Небывалое событие для VC.

2
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Alex

41% считает, что российские аналоги уступают зарубежным по производительности. 63% респондентов также сообщили о плохой совместимости российского ПО с другими решениями.

отлично, 104% иноагентов

2
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Слегка Придурковатый

"...российский рекламный рынок увеличился год к году на 19-27%"

Я тут уже месяц натыкаюсь на грузовички с телебортами. Что-то типа таких, как на картинке.

Вообще, это пиздец. Особенно когда в тёмное время суток эта новогодняя, блять, ёлка, сверкает перед твоими глазами. Гаишникам нужно присмотреться к этим охуевшим рекламщикам, ящетаю.

1
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Егор Егоров

А ты как большинство водителей, сев за руль сразу в телефон втыкай и тогда ничего замечать не будешь))))

1
1
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Вадим Д.

план пилотных проектов по развитию 5GСтранно: хотят развивать то, чего нет.

А где наш могучий 6G? Навеки будет похоронен в 2030, как и миллион других прорывов?

1
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Э.Пресли, поэт-песенник

А что, есть какие-то варианты?

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debil
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