День 1063: продажи подержанных автомобилей выросли в России на 6% по итогам 2024 года

По итогам 2024 года российский рекламный рынок увеличился год к году на 19-27%, следует из приведённых «Ведомостями» данных групп OMD OM Group, Okkam, «Родная речь», Sky Alliance и NMi Group. В деньгах подсчёты доходят до 1 трлн рублей за вычетом НДС. Среди «драйверов» рынка: «опережающий его динамику рост рекламных трат у крупнейших игроков из сфер финансов, ритейла и экосистем», активность китайских автопроизводителей, повышение стоимости размещения «во всех ключевых медиа».
Вадимка проспал , а ведь прошло целых 5 минут с момента публикации. Небывалое событие для VC.
41% считает, что российские аналоги уступают зарубежным по производительности. 63% респондентов также сообщили о плохой совместимости российского ПО с другими решениями.
отлично, 104% иноагентов
"...российский рекламный рынок увеличился год к году на 19-27%"
Я тут уже месяц натыкаюсь на грузовички с телебортами. Что-то типа таких, как на картинке.
Вообще, это пиздец. Особенно когда в тёмное время суток эта новогодняя, блять, ёлка, сверкает перед твоими глазами. Гаишникам нужно присмотреться к этим охуевшим рекламщикам, ящетаю.
А ты как большинство водителей, сев за руль сразу в телефон втыкай и тогда ничего замечать не будешь))))
план пилотных проектов по развитию 5GСтранно: хотят развивать то, чего нет.
А где наш могучий 6G? Навеки будет похоронен в 2030, как и миллион других прорывов?
А что, есть какие-то варианты?