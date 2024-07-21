День 1063: продажи подержанных автомобилей выросли в России на 6% по итогам 2024 года

Разработчик ПО Orion Soft опросил 1225 middle- и senior-специалистов в сфере ИТ из компаний с выручкой более 2 млрд рублей в год, чтобы узнать, как им работается с российским инфраструктурным ПО. 54% отметили, что оно «оказалось ниже ожиданий, но закрыло основные потребности». 45% — что оно «полностью удовлетворяет запросы». 41% считает, что российские аналоги уступают зарубежным по производительности. 63% респондентов также сообщили о плохой совместимости российского ПО с другими решениями.