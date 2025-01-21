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Карина Пардаева
Путешествия

Армянская авиакомпания Shirak Avia запустит прямые рейсы между Красноярском и Ереваном

С 10 мая 2025 года.

  • Полёты на Boeing 737-800 будут выполнять раз в неделю — по субботам, сообщил аэропорт Красноярска в Telegram-канале.
  • Из Красноярска самолёт будет вылетать в 18:30 и приземляться в Ереване в 21:15. Обратный вылет из Еревана в 09:30, прилёт — в 17:00. Время для обоих городов указано местное.
  • Стоимость билета в одну сторону на момент публикации — от 24,9 тысячи рублей. В неё входит провоз ручной клади до 7 кг и багажа до 25 кг.
МТС Travel
МТС Travel
  • Shirak Avia зарегистрировали в 2019 году в Армении. Компания

    летает из Еревана в Москву, Уфу, Красноярск, Нижний Новгород, Пермь, Саратов и обратно. До января 2025-го у Shirak Avia отсутствовало прямое сообщение между Красноярском и Ереваном.

#новости #авиакомпании

11
11
11
15 комментариев
Слегка Придурковатый

Doshirak Avia.

3
1
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Digital Engineer

Жак Ширак Авия

3
Ответить
Эфир Биторган

Армянам пора в Баку рейсы открывать, чтобы потом время не тратить.

1
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Вадим Д.

Армяне хотят перевезти Красноярск в Ереван или наоборот?

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Ivan Mart

Всё и сразу

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Читатель vc.ru

Во время полета вам могут предложить безалкогольные напитки, обед и нарды.

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Камиль Харисян

безалкогольные?

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