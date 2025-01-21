Армянская авиакомпания Shirak Avia запустит прямые рейсы между Красноярском и Ереваном

С 10 мая 2025 года.Полёты на Boeing 737-800 будут выполнять раз в неделю — по субботам, сообщил аэропорт Красноярска в Telegram-канале.Из Красноярска самолёт будет вылетать в 18:30 и приземляться в Ереване в 21:15. Обратный вылет из Еревана в 09:30, прилёт — в 17:00. Время для обоих городов указано местное.Стоимость билета в одну сторону на момент публикации — от 24,9 тысячи рублей. В неё входит провоз ручной клади до 7 кг и багажа до 25 кг.МТС TravelShirak Avia зарегистрировали в 2019 году в Армении. Компания летает из Еревана в Москву, Уфу, Красноярск, Нижний Новгород, Пермь, Саратов и обратно. До января 2025-го у Shirak Avia отсутствовало прямое сообщение между Красноярском и Ереваном.#новости #авиакомпании
Doshirak Avia.
Жак Ширак Авия
Армянам пора в Баку рейсы открывать, чтобы потом время не тратить.
Армяне хотят перевезти Красноярск в Ереван или наоборот?
Всё и сразу
Во время полета вам могут предложить безалкогольные напитки, обед и нарды.
безалкогольные?