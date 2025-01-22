День 1064: средние расходы россиян в 2024 году выросли на 6% за вычетом инфляции, до 39,5 тысячи рублей в месяц

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Фото ТАССКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 22 января 2025 года:Доллар — 99,93 рубля (на 2,03 рубля меньше, чем 21 января).Евро — 103,29 рубля (на 1,76 рубля меньше).Юань — 13,74 рубля (на 9 копеек меньше).BTC на 7:38 мск стоит $105,64 тысячи, ETH — $3319, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Кто и как адаптируетсяРоссийская гостиничная сеть Azimut Hotels запланировала открыть два отеля в Израиле — в Тель-Авиве и Иерусалиме, рассказал глава компании Максим Бродовский. Первая гостиница может начать работу к середине 2025 года. Объём инвестиций в запуск он не раскрыл.Какие есть проблемы и трудностиДональд Трамп назвал «вероятным» ужесточение санкций против России в случае отказа от переговоров по урегулированию конфликта с Украиной. КонтекстДефицит федерального бюджета по итогам 2024 года составил 3,485 трлн рублей (1,7% ВВП), следует из предварительной оценки Минфина. Это вдвое больше изначальных планов правительства. Доходы по сравнению с 2023-м выросли на 26%, расходы — на 24%.Средние расходы россиян в 2024-м увеличились год к году на 6% за вычетом инфляции и составили 39,5 тысячи рублей в месяц, подсчитал «СберИндекс» на основе данных карт и терминалов «Сбера». Больше всего тратят представители возрастной группы 35-39 лет — 53 тысячи рублей ежемесячно. Число закрытых шоурумов китайских автомобильных брендов в России в 2024 году выросло в 2,4 раза, до 449 точек, говорится в исследовании «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю». Среди причин аналитики называют жесткую политику дистрибуторов и недостаточную прибыльность бизнеса в том числе из-за высокой конкуренции.Новости предыдущего дня, 21 января — здесь.#новости
Ага. Нарисовали инфляцию в 9% при реальной 20%. Вот тебе и рост доходов и экономики. Скоро на бумаге Россия будет на первом месте по ВВП в мире.
В бумаге мы везде уже на первых местах
Пфффф, пора выходить на межпланетный, а там и на галактический уровень по ВВП!
ужесточение санкций против России в случаеотлично же, сплошная польза! больше санкций - больше пользы для россиян!
Кажется мы уже давно забыли стоп слово
39.5 это че такое 🙄
температура пациента