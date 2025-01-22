День 1064: средние расходы россиян в 2024 году выросли на 6% за вычетом инфляции, до 39,5 тысячи рублей в месяц

Средние расходы россиян в 2024-м увеличились год к году на 6% за вычетом инфляции и составили 39,5 тысячи рублей в месяц, подсчитал «СберИндекс» на основе данных карт и терминалов «Сбера». Больше всего тратят представители возрастной группы 35-39 лет — 53 тысячи рублей ежемесячно.