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Полина Лааксо
Деньги

День 1065: инфляция в России в годовом выражении превысила 10%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Бизнес Online»
Источник фото: «Бизнес Online»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 января 2025 года:

  • Доллар — 98,28 рубля (на 1,65 рубля меньше, чем 22 января).
  • Евро — 103,24 рубля (на 5 копеек меньше).
  • Юань — 13,54 рубля (на 20 копеек меньше).

BTC на 7:35 мск стоит $101,8 тысячи, ETH — $3210, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

С 19 января 2025 года ВТБ начал открывать клиентам счета в лирах и направлять платежи напрямую в банки Турции, но зачисление средств ВТБ не гарантирует, пишут «Ведомости». Участники транзакции — это продавец, покупатель, производитель, бенефициар, товар — не должны числиться в санкционных перечнях.

Какие есть проблемы и трудности

Япония расширила экспортные ограничения против России. В список товаров вошли двигатели и запчасти для специальных транспортных средств, малые мотоциклы и мотоциклы с коляской, велосипеды, звуковая аппаратура, пылесосы, стиральные машинки для домашнего и коммерческого использования, оборудование для подачи световых и звуковых сигналов и не только.

Контекст

По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Японией упал на 21,8%, до 1,18 трлн иен (около $7,56 млрд), следует из подсчётов ТАСС на основе статистики японского Минфина. Главными категориями остались японские автомобили (64% от всего экспорта из Японии в Россию) и российские энергоносители (63% от всего импорта из России в Японию).

По данным Росстата, с 14 по 20 января 2025 года инфляция в России составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января 2025 года. Годовая инфляция ускорилась с 9,87% на 13 января до 10,04% на 20 января.

В ЦБ объяснили ускорение инфляции выше прогноза «недооценкой сильной динамики спроса в экономике, которую, в свою очередь, поддерживала высокая кредитная активность». По словам регулятора, «отражением незамедляющегося спроса стал и сильный рублёвый спрос на импорт».

Рост случаев утечек баз данных российских компаний снизил цены на них в даркнете, рассказали «Ъ» участники рынка кибербезопасности. По данным F.A.C.C.T., в 2024 году выявили 259 новых баз против 246 в 2023 году. Доля бесплатных баз составила 64% в первом полугодии и 60% во втором, говорят в Positive Technologies. В F.A.C.C.T. заключили, что продаются только 10-15% утёкших баз.

Количество DDoS-атак на российские компании выросло в 2024 году на 53% год к году, подсчитали в Curator, но абсолютные показатели не привели. По оценке Red Security, за год на 200 клиентов пришлось 68,5 тысячи DDoS-атак. Чаще всего целью становятся ИТ-отрасль, телеком, финансы и промышленность.

Фонд благосостояния Турции рассматривает возможность выкупить 19,8% акций крупнейшего турецкого оператора связи Turkcell Iletisim Hizmetleri у LetterOne, аффилированной с Михаилом Фридманом и Петром Авеном, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Новости предыдущего дня, 22 января — здесь.

#новости

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59 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Рост инфляции 10%, рост зарплат 13%.
Вывод: мы становимся каждый год богатыми. Правда почему две корзины с едой в начале года превратились в одну в конце.

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under construction

причем здесь цб?

2
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Митроченков Дмитрий

Инфляция 10%? Серьёзно?? Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика.

3
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Andrey H

Но хуже всего Росстат.

3
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Антикапустин

Там считают по какойто минимальной корзине. И делают это аутисты. Холоп же только ест. И то самые убогие продукты и минимальное их количество. Никто не будет считать для среднего класса. По хорошему надо учесть еду, медицину, авто, туризм и транспорт, одежду, всякую бытовую химию и косметические средства, телефон и интернет, развлечения, товары для детей и еще кучу всего, чем поидее пользуется среднестатистический человек. Но как говориться - не жили богато нечего и начинать. Вот тебе хлеб, каша, похлебка и макарошки с котлеткой

2
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Томский Сибирячок

А сколько она может быть В СРЕДНЕМ по всей экономике, по всем группам товаров и услуг? 30 что-ли?

1
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Андрей Иванов

Ну вы же не думаете что росстат третий раз уже меняет методику подсчёта просто так)

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