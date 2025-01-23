День 1065: инфляция в России в годовом выражении превысила 10%

По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Японией упал на 21,8%, до 1,18 трлн иен (около $7,56 млрд), следует из подсчётов ТАСС на основе статистики японского Минфина. Главными категориями остались японские автомобили (64% от всего экспорта из Японии в Россию) и российские энергоносители (63% от всего импорта из России в Японию).