День 1065: инфляция в России в годовом выражении превысила 10%

С 19 января 2025 года ВТБ начал открывать клиентам счета в лирах и направлять платежи напрямую в банки Турции, но зачисление средств ВТБ не гарантирует, пишут «Ведомости». Участники транзакции — это продавец, покупатель, производитель, бенефициар, товар — не должны числиться в санкционных перечнях.
Рост инфляции 10%, рост зарплат 13%.
Вывод: мы становимся каждый год богатыми. Правда почему две корзины с едой в начале года превратились в одну в конце.
причем здесь цб?
Инфляция 10%? Серьёзно?? Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика.
Но хуже всего Росстат.
Там считают по какойто минимальной корзине. И делают это аутисты. Холоп же только ест. И то самые убогие продукты и минимальное их количество. Никто не будет считать для среднего класса. По хорошему надо учесть еду, медицину, авто, туризм и транспорт, одежду, всякую бытовую химию и косметические средства, телефон и интернет, развлечения, товары для детей и еще кучу всего, чем поидее пользуется среднестатистический человек. Но как говориться - не жили богато нечего и начинать. Вот тебе хлеб, каша, похлебка и макарошки с котлеткой
А сколько она может быть В СРЕДНЕМ по всей экономике, по всем группам товаров и услуг? 30 что-ли?
Ну вы же не думаете что росстат третий раз уже меняет методику подсчёта просто так)