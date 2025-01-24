День 1066: продажи телевизоров сократились по итогам 2024 года, лидерами были Haier и Xiaomi

За 2024 год россияне купили на 11,3% меньше телевизоров, чем в 2023 году, подсчитали в «Марвел-Дистрибуции»: 7,8 млн устройств на 234,4 млрд рублей (+1,5% год к году). Лидеры по продажам в штуках — Haier, Xiaomi, «Сбер» и TCL. Снижение количества покупок связывают и с подорожанием продукции, и с тем, что кредиты стали «всё более недоступными».