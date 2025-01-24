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Полина Лааксо
Деньги

День 1066: продажи телевизоров сократились по итогам 2024 года, лидерами были Haier и Xiaomi

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: TelecomDaily
Источник фото: TelecomDaily

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 января 2025 года:

  • Доллар — 99,10 рубля (на 82 копейки больше, чем 23 января).
  • Евро — 103,66 рубля (на 42 копейки больше).
  • Юань — 13,58 рубля (на 4 копейки больше).

BTC на 7:40 мск стоит $104,2 тысячи, ETH — $3318, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

Федеральная антимонопольная служба разрешила компании «ПР-Лизинг» купить 50% активов «ЮниКредит Лизинг» — лизинговой дочерней структуры Unicredit.

Какие есть проблемы и трудности

Ассоциация морских торговых портов сообщила Центробанку (ЦБ), что зарубежные санкции, а также внутренние ограничения, связанные с иностранной валютой, мешают кредитоваться за пределами страны, а «практически запретительная ставка ЦБ не позволяет использовать заёмные средства». В ЦБ отметили, что не стоит «полагаться только на [займы] и допускать ускорение роста кредитной нагрузки», а также напомнили: порты могут привлекать и долевое финансирование.

Контекст

По итогам 2024 года сервис разведки уязвимостей и утечек данных DLBI зафиксировал 382 утечки персональных данных россиян против 445 штук в 2023 году. Объём при этом вырос: в базах было 438 млн телефонных номеров и 227 млн email-адресов — это на 70% больше, чем в 2023 году.

В предновогодний период и праздничные дни в декабре 2024 года и январе 2025 года российские торговые офлайн- и онлайн-площадки зафиксировали снижение штучных продаж мелкой бытовой техники и носимой электроники впервые с зимы 2022-2023 годов, рассказали «Ведомости» со ссылкой на участников рынка. Цены тем временем выросли.

В 2024 году Россия купила у Бразилии 62 тысячи тонн кофе — это максимальный объём с 1997 года, подсчитали «РИА Новости» на основе данных бразильской статслужбы.

За 2024 год россияне купили на 11,3% меньше телевизоров, чем в 2023 году, подсчитали в «Марвел-Дистрибуции»: 7,8 млн устройств на 234,4 млрд рублей (+1,5% год к году). Лидеры по продажам в штуках — Haier, Xiaomi, «Сбер» и TCL. Снижение количества покупок связывают и с подорожанием продукции, и с тем, что кредиты стали «всё более недоступными».

Источник графика: «Ъ»
Источник графика: «Ъ»

Новости предыдущего дня, 23 января — здесь.

#новости

4
1
4
49 комментариев
Vlad

За 2024 год россияне купили на 11,3% меньше телевизоров, чем в 2023

Это очень опасная ситуация!

17
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Слегка Придурковатый

Просто телевизоры стали более качественными, и по ним показывают более лучшие передачи. Человек просто не успевает до магазина добежать, потому что такие интересные передачи по 1-му и 2-му каналам показывают.

8
2
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Александр

Правильно, как тогда пропагандоны будут работать без зомбоящиков

4
Ответить
Макс Кэнари

Вымирание ЦА

1
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Дядя Шрек

xtkчел не знает, что с тв не только своего соловьева смотреть надо, но и играть в консоль или выводить фильмы смотреть

1
Ответить
Вадим Д.

Власть пошатнулась.
Необходим закон, обязывающий каждого россиянина любого возраста ежеквартально приобретать новый телевизор!

1
Ответить
Слегка Придурковатый

Перевожу на человеческий. Ответ ЦБ «полагаться только на [займы] и допускать ускорение роста кредитной нагрузки» следует читать как «как же вы заебали, нытики, блять. Идите нахуй!».

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1
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