День 1066: продажи телевизоров сократились по итогам 2024 года, лидерами были Haier и Xiaomi

За 2024 год россияне купили на 11,3% меньше телевизоров, чем в 2023 году, подсчитали в «Марвел-Дистрибуции»: 7,8 млн устройств на 234,4 млрд рублей (+1,5% год к году). Лидеры по продажам в штуках — Haier, Xiaomi, «Сбер» и TCL. Снижение количества покупок связывают и с подорожанием продукции, и с тем, что кредиты стали «всё более недоступными».
За 2024 год россияне купили на 11,3% меньше телевизоров, чем в 2023
Это очень опасная ситуация!
Просто телевизоры стали более качественными, и по ним показывают более лучшие передачи. Человек просто не успевает до магазина добежать, потому что такие интересные передачи по 1-му и 2-му каналам показывают.
Правильно, как тогда пропагандоны будут работать без зомбоящиков
Вымирание ЦА
xtkчел не знает, что с тв не только своего соловьева смотреть надо, но и играть в консоль или выводить фильмы смотреть
Власть пошатнулась.
Необходим закон, обязывающий каждого россиянина любого возраста ежеквартально приобретать новый телевизор!
Перевожу на человеческий. Ответ ЦБ «полагаться только на [займы] и допускать ускорение роста кредитной нагрузки» следует читать как «как же вы заебали, нытики, блять. Идите нахуй!».