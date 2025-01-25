День 1067: Gloria Jeans закрывает два производства в Ростовской области из-за их убыточности

Gloria Jeans закрывает свои швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске, узнал «РБК Ростов». Основатель компании Владимир Мельников заявил «Город N», что собственное швейное производство содержать не выгодно из-за отсутствия новых технологий для развития и нехватки специалистов.
А раньше их пакет был лучшим аксессуаром на улице. Минимум +5 к авторитету добавлял
Это точно😁
Швеи, давно уже сообразили, что купить домой машинку и получать заказы на авито намного выгоднее, чем батрачить на дядю за копейки
Машинку дома поставить несложно, другой вопрос, что швейка это шум и грязь. И далеко не любая из "дур", захочет превратить своё жильё в шейный цех.
Ъ писал, что
Нехватка квалифицированных сотрудников и низкое качество материалов местного производства вынуждают российских ритейлеров из фешен-индустрии переводить пошив коллекций в основном во Вьетнам, Бангладеш, Узбекистан и другие страны с более дешевой рабочей силой. ... Это касается и швейного оборудования, которое сейчас становится сложно закупать за рубежом и доставлять его оттуда из-за проблем с трансграничными платежами, добавляет он. При этом, поясняет эксперт, ввозить из-за рубежа в РФ готовые коллекции легче, чем сырье, на импорт которого потребуется несколько месяцев.
Чё-то не ясно, что там швея будет батрачить.
Швеи сейчас все заняты на госзаводах
Так в чём проблема новых обучить? Это не сложно.