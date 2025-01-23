Авиакомпания Air China запустит рейсы из Владивостока в Пекин

С 30 марта 2025 года.Полёты на Boeing 737 будут выполнять три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям, сообщил Международный аэропорт Владивостока.Самолёты будут прилетать в аэропорт Пекина — Шоуду (PEK).С приходом Air China количество рейсов между Владивостоком и Пекином увеличится до более чем 20 в неделю, отметили в пресс-службе воздушной гавани.UnsplashТуристический поток между Россией и Китаем в 2024 году превысил 2 млн человек, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.В декабре 2024 года Китай увеличил срок безвизового транзита для России и ещё 53 стран — С 72 и 144 до 240 часов. Список транзитных зон, в которых могут оставаться путешественники — здесь, а условия перемещения нового транзита — тут.#новости #китай
Хорошая авиакомпания. И билеты по нормальной цене. В отличии от всяких скрепных аэрофлотов с сомнительным авиапарком и жлобским обслуживанием
Топ. Перебираются семьями потихоньку.
Возможно китайцы просто используют Владивосток как транзитную точку. Китай-Япония.
Не думаю что Китам здесь выгодно жить
Китай сейчас в Мире - это как США в нулевые. Хорошо, что развиваем с ними логистику.