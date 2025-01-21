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Таня Боброва
Транспорт

В 2024 году в России продали более 6 млн машин с пробегом, лидерами среди брендов стали Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan

Это максимум за последние 10 лет, отмечают «Ведомости».

  • В 2024 году россияне купили 6,04 млн легковых автомобилей с пробегом — на 6% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит «Автостат».
  • Около 51% российского вторичного рынка пришлось на пять брендов: Lada (почти 1,5 млн проданных подержанных машин), Toyota (619,5 тысячи), Kia (349,5 тысячи), Hyundai (332,2 тысячи) и Nissan (282,7 тысячи).
Топ-10 марок на рынке легковых автомобилей с пробегом в 2024 году. Источник: «Автостат»
Топ-10 марок на рынке легковых автомобилей с пробегом в 2024 году. Источник: «Автостат»
  • Совокупный результат продаж на вторичном рынке в 2024 году оказался максимальным за последние 10 лет, отмечают «Ведомости». Ближе всего был результат 2021 года — тогда россияне купили 5,99 млн легковых машин с пробегом.
  • Директор профильного департамента «Рольфа» Вадим Черноусов пояснил, что рост вторичного рынка произошёл в основном из-за подорожания новых машин. Цены на последние выросли из-за увеличения таможенных пошлин, роста затрат на логистику и комплектующие. По данным «Автостата», средневзвешенная цена новой «легковушки» с пробегом по итогам 11 месяцев 2024 года составила 3,12 млн рублей против 2,96 млн в 2023-м.
  • Основатель маркетплейса Fresh Денис Мигаль добавляет, что кроме цен повлияли ужесточение правил растаможки и сокращение ассортимента из-за роста утильсбора. Кроме того, на «вторичке» «достаточно широкий ассортимент ликвидных моделей», которые в отличие от новых автомобилей не нужно ждать по два с половиной месяца.
Таня Боброва
Транспорт
«Вменяемому человеку купить машину рука не поднимается»: у петербургских дилеров скопились тысячи нераспроданных китайских автомобилей

Одна из причин — желание «затовариться» перед повышением ставки утильсбора.

#новости #автомобили

27 комментариев
Dan

И ни одного китайца. Вот странно, ведь многие тут утверждают, что они намного лучше всяких немцев и японцев.

3
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rocket rocket

А зачем хорошее продавать? Продают всегда что-то ненужное.

1
1
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Lupus Canus

На последнем из 10 мест - ford и 184 тысячи машин.
"Ни одного китайца" в топе бэушек? А что там на каком-нибудь 16 месте, например?

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Александр

3млн за б/у... Я б/у такие дела.

1
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Mark Bachofner

Корейский автопром... Для меня стыдно иметь в собственности этот поскудный, быстрогниющий хлам

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Lupus Canus

Плохо вам.

1
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Бот ЦИПсО #66213

То ли дело китайский

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