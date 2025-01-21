В 2024 году в России продали более 6 млн машин с пробегом — максимум за последние десять лет

Лидерами среди брендов стали Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.В 2024 году россияне купили 6,04 млн легковых автомобилей с пробегом — на 6% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит «Автостат».Около 51% российского вторичного рынка пришлось на пять брендов: Lada (почти 1,5 млн проданных подержанных машин), Toyota (619,5 тысячи), Kia (349,5 тысячи), Hyundai (332,2 тысячи) и Nissan (282,7 тысячи).Топ-10 марок на рынке легковых автомобилей с пробегом в 2024 году. Источник: «Автостат»Совокупный результат продаж на вторичном рынке в 2024 году оказался максимальным за последние 10 лет, отмечают «Ведомости». Ближе всего был результат 2021 года — тогда россияне купили 5,99 млн легковых машин с пробегом.Директор профильного департамента «Рольфа» Вадим Черноусов пояснил, что рост вторичного рынка произошёл в основном из-за подорожания новых машин. Цены на последние выросли из-за увеличения таможенных пошлин, роста затрат на логистику и комплектующие. По данным «Автостата», средневзвешенная цена новой «легковушки» с пробегом по итогам 11 месяцев 2024 года составила 3,12 млн рублей против 2,96 млн в 2023-м.Основатель маркетплейса Fresh Денис Мигаль добавляет, что кроме цен повлияли ужесточение правил растаможки и сокращение ассортимента из-за роста утильсбора. Кроме того, на «вторичке» «достаточно широкий ассортимент ликвидных моделей», которые в отличие от новых автомобилей не нужно ждать по два с половиной месяца.Таня БоброваТранспорт17 янв«Вменяемому человеку купить машину рука не поднимается»: у петербургских дилеров скопились тысячи нераспроданных китайских автомобилей Одна из причин — желание «затовариться» перед повышением ставки утильсбора.#новости #автомобили
И ни одного китайца. Вот странно, ведь многие тут утверждают, что они намного лучше всяких немцев и японцев.
А зачем хорошее продавать? Продают всегда что-то ненужное.
Но ведь взрыв продаж китайцев случился относительно недавно, масса бушных автомобилей еще не накопилась чтоб попасть в топ статистики.
Китайцев ещё просто слишком рано продавать
Китайцев не продают, их сразу после использования в утиль
После bmw пересяду с большой вероятностью на электричку от BYD, или на теслу Y (но сильно подумаю про теслу). BYD охуенные авто делают, проверенные уже годами (не РФ). Три года назад тоже говорил, что китайцы лютый хлам.
так логично. это же вториный рынок. Китайцев может быть на первичном берут как горячие пирожки и они такие классные, что их никто не продает - вот тебе и отсутствие продаж на вторичном рынке