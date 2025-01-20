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Артур Томилко
Путешествия

Турпоток из России в Японию вырос в 2024 году на 136,6%, до 99,3 тысячи человек

Участники рынка объясняют это удобным транзитом через Китай и лояльностью японской визовой политики.

  • В декабре 2024 года Японию посетили 5900 россиян — в 1,8 раз больше, чем за тот же период 2023-го, следует из данных Японской национальной туристической организации, которые приводит АТОР.
  • Российские туроператоры подтверждают рост спроса на поездки в Японию. В ITM group сообщили об увеличении числа бронирований на 55% в 2024 году, в BSI Group — о росте продаж на 75%, в Space Travel — о «четырёхкратном» росте продаж по сравнению с 2023-м.
  • Чаще всего россияне предпочитают «классические экскурсионные маршруты» с посещением Токио, Киото и Осаки, которые позволяют увидеть как современную, так и «традиционную» Японию.
  • Спрос на туры в январе 2025 года на 10-20% опережает показатели начала 2024-го, говорят операторы. В первую очередь бронируются поездки на сезон цветения сакуры (март-апрель).
  • Опрошенные АТОР эксперты объясняют рост популярности поездок в Японию расширением перевозок за счёт транзита через Китай, а также лояльной визовой политикой местных властей. Визы выдаются «быстро и с минимальной долей отказов». Организованным туристам документы оформляют за 5-7 дней.
Фото Reuters 
Фото Reuters 
  • В декабре 2024 года сервисы бронирования перелётов и жилья, рассказали, что Япония стала самым быстрорастущим направлением зарубежного туризма у россиян. Число бронирований билетов и отелей выросло в 1,5-3,5 раза.

#новости #япония

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28 комментариев
Валерий Григоренко

Любят в России эту цифру 146%))

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Микс из мусоровоза

Тоже поржал в пуше))

3
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Суцкевер Семен - Fond&Flow

"Япония стала самым быстрорастущим направлением зарубежного туризма у россиян"
_
Вы уверены, что именно это направление? В новостях другое говорят...

5
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Monty Pidi

Я бы сказал Кураховское бро🤣🤣

1
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Dektor

Это на сколько дорого по России путешествовать, что в Японию едут.

3
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Иванов Иван

А в Куршевель и на Сейшелы летали потому что Сочи себе позволить не могут?

2
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Тимур Чумаков

Уже реально сопоставимо выходит ,но Япония это уже другой мир

1
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