Турпоток из России в Японию вырос в 2024 году на 136,6%, до 99,3 тысячи человек

Участники рынка объясняют это удобным транзитом через Китай и лояльностью японской визовой политики. В декабре 2024 года Японию посетили 5900 россиян — в 1,8 раз больше, чем за тот же период 2023-го, следует из данных Японской национальной туристической организации, которые приводит АТОР.Российские туроператоры подтверждают рост спроса на поездки в Японию. В ITM group сообщили об увеличении числа бронирований на 55% в 2024 году, в BSI Group — о росте продаж на 75%, в Space Travel — о «четырёхкратном» росте продаж по сравнению с 2023-м.Чаще всего россияне предпочитают «классические экскурсионные маршруты» с посещением Токио, Киото и Осаки, которые позволяют увидеть как современную, так и «традиционную» Японию.Спрос на туры в январе 2025 года на 10-20% опережает показатели начала 2024-го, говорят операторы. В первую очередь бронируются поездки на сезон цветения сакуры (март-апрель).Опрошенные АТОР эксперты объясняют рост популярности поездок в Японию расширением перевозок за счёт транзита через Китай, а также лояльной визовой политикой местных властей. Визы выдаются «быстро и с минимальной долей отказов». Организованным туристам документы оформляют за 5-7 дней.Фото Reuters В декабре 2024 года сервисы бронирования перелётов и жилья, рассказали, что Япония стала самым быстрорастущим направлением зарубежного туризма у россиян. Число бронирований билетов и отелей выросло в 1,5-3,5 раза.#новости #япония
Любят в России эту цифру 146%))
Тоже поржал в пуше))
"Япония стала самым быстрорастущим направлением зарубежного туризма у россиян"
_
Вы уверены, что именно это направление? В новостях другое говорят...
Я бы сказал Кураховское бро🤣🤣
Это на сколько дорого по России путешествовать, что в Японию едут.
А в Куршевель и на Сейшелы летали потому что Сочи себе позволить не могут?
Уже реально сопоставимо выходит ,но Япония это уже другой мир