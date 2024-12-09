Бронирования перелётов и жилья за год выросли в 1,5–3,5 раза.За январь-ноябрь 2024-го интерес к Японии увеличился в 3,5 раза год к году, а к зарубежным поездкам в целом — на 30%, подсчитали в «Островке». По данным «Яндекс Путешествий», спрос на авиаперелёты в Японию на ноябрь-декабрь вырос в 1,5 раза за год, а на гостиничное размещение — в три. В «Купибилет» отмечают рост продаж билетов на 20%, пишет «Коммерсантъ».Япония занимает первое место по увеличению спроса среди азиатских направлений, заявили в OneTwoTrip. Страна составляет 3,4% всех зарубежных авиабронирований, что в два раза больше по сравнению с 2023 годом. По темпам роста бронирований Япония опережает Вьетнам, Китай и Индонезию, также популярные среди россиян.Растущий интерес к Японии эксперты «Островка» объясняют интересом к сезону момидзи (это время осени в Японии, когда кленовые листья меняют цвет на яркие оттенки красного и оранжевого), и упрощением визового процесса: теперь для получения визы не требуется оплаченная бронь отеля и выписка с иностранного счёта, а сам процесс оформления занимает четыре рабочих дня, пояснили в посольстве страны «Ъ».Другой фактор роста спроса на Японию — удобные стыковочные рейсы. В OneTwoTrip отмечают, что стоимость перелёта в Токио из России в среднем составляет 35 тысяч рублей за билет в одну сторону — на 8% меньше год к году. По данным «Яндекс Путешествий», билеты туда-обратно стоят 60,3 тысячи рублей — на 10% дешевле. Unsplash«Интерфакс» со ссылкой на данные статистики глобального сайта Японской национальной туристической организации (JNTO) писал, что в январе-сентябре 2024 года Японию посетили 63,9 тысячи российских туристов, это в 2,3 раза больше, чем за тот же период годом ранее.В ноябре посольство Японии в Москве упростило требования для получения туристической визы, в Генконсульстве Японии в Санкт-Петербурге правила остались прежними.#новости #туризм #япония
"Растущий интерес к Японии эксперты «Островка» объясняют интересом к сезону момидзи, когда листья клёнов окрашиваются в яркие цвета, и упрощением визового процесса" - что-то странное я только что прочитал.
У экспертов островка просто голова взрывается, они не могут понять с чем связан рост
Не понять..
растёт, но когда то же вырастет
Было 10 броней год назад, сегодня 15. Вот и рост в 1.5 раза. Эффект низкой базы. Для каких школьников такие статистические новости выкладываются? Япония составляет 3% от общего числа полетов. А год назад сколько было, 2%? Бесполезная мусорная информация, абсолютно ничего не характеризующая
Администрация сама разводит срачи тупыми не относящимися к тематике сайта новостями. Одни сейчас будут доказывать, что в стране все плохо, другие, что все хорошо. Такое чувство выжимаются последние соки из сайта.
По факту