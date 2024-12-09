Растущий интерес к Японии эксперты «Островка» объясняют интересом к сезону момидзи (это время осени в Японии, когда кленовые листья меняют цвет на яркие оттенки красного и оранжевого), и упрощением визового процесса: теперь для получения визы не требуется оплаченная бронь отеля и выписка с иностранного счёта, а сам процесс оформления занимает четыре рабочих дня, пояснили в посольстве страны «Ъ».