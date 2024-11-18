Посольство Японии в Москве упростило требования для получения туристической визы — оплаченная бронь отеля больше не нужна

Но указать адрес и телефон объекта размещения придётся — в программе пребывания.На изменения правил на сайте посольства обратили внимание Telegram-каналы «Врен о Японии для туриста» и Travel News. По словам некоторых туристов, данные о брони действительно не запрашивают.В Генконсульстве Японии в Санкт-Петербурге правила остались прежними: нужно приложить подтверждение бронирования и оплаты отелей с именами всех заявителей. Владельцы счетов в иностранных банках могут предъявить неоплаченную бронь, но вдобавок к этому должны предоставить выписку по счёту.Источник фото: JNTO#новости #япония
Анимэ, пайзури, Миямото Мусаси, хокку. Каждый турист обязан это выучить перед поездкой.
Тентакли, яой, хентай
Готово! Дайте визу
ну все самый большой парк по вселенной Гарри Поттера жди меня 🤣🤣🤣🤣В генконсульстве правила остались прежними, пусть уже везде меняют тогда
Приползли таки (от 500к за поездку) ...
Откуда такие цифры?
хех, недешевое удоводьствие