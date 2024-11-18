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Полина Лааксо
Путешествия

Посольство Японии в Москве упростило требования для получения туристической визы — оплаченная бронь отеля больше не нужна

Но указать адрес и телефон объекта размещения придётся — в программе пребывания.

  • На изменения правил на сайте посольства обратили внимание Telegram-каналы «Врен о Японии для туриста» и Travel News. По словам некоторых туристов, данные о брони действительно не запрашивают.
  • В Генконсульстве Японии в Санкт-Петербурге правила остались прежними: нужно приложить подтверждение бронирования и оплаты отелей с именами всех заявителей. Владельцы счетов в иностранных банках могут предъявить неоплаченную бронь, но вдобавок к этому должны предоставить выписку по счёту.
Источник фото: JNTO
Источник фото: JNTO

#новости #япония

22
11
9 комментариев
Такелажник из Поуха Минайл

Анимэ, пайзури, Миямото Мусаси, хокку. Каждый турист обязан это выучить перед поездкой.

1
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Отрицательный Веган

Тентакли, яой, хентай

5
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Михаил Анюков

Готово! Дайте визу

1
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Сергей Востряков

ну все самый большой парк по вселенной Гарри Поттера жди меня 🤣🤣🤣🤣В генконсульстве правила остались прежними, пусть уже везде меняют тогда

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Невкусно и грустно

Приползли таки (от 500к за поездку) ...

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Михаил Анюков

Откуда такие цифры?

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Михаил Котов

хех, недешевое удоводьствие

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