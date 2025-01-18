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Таня Боброва
Деньги

День 1060: ВТБ согласовал открытие филиала банка в Иране с ЦБ

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: ВТБ
Источник: ВТБ

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 января 2025 года:

  • Доллар — 102,41 рубля (на 4 копейки больше, чем 17 января).
  • Евро — 104,86 рубля (на 95 копеек меньше).
  • Юань — 13,93 рубля (на 2 копейки больше).

BTC на 15:45 мск стоит $103,3 тысячи, ETH — $3286, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Открытие филиала ВТБ в Иране уже «принципиально согласовано» с ЦБ, но возможно только после согласования иранским регулятором, сообщили ТАСС в банке. По его плану, на первом этапе филиал будет обслуживать внешнеэкономическую деятельность российских и иранских компаний.

Контекст

Эстонская Operail AS после приватизации вновь стала поставлять грузы в Россию, что ранее ей запрещали делать власти страны, пишет РБК со ссылкой на издание ERR. В компании отметили, что не нарушают санкции: товары поставляют до границы с Россией, где их перехватывает российский перевозчик.

Посуточная аренда жилья в России после новогодних праздников подешевела на 30%, в среднем до 4300 рублей за ночь, сообщили ТАСС в «Суточно.ру». Сильнее всего цены снизились в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Ярославле — на 50%. В Калининграде — на 38%, в Москве — на 36%, в Сочи, Краснодаре и Екатеринбурге — на 32%. В Москве аренда жилья во второй половине января 2025 года в среднем стоит 4700 рублей за сутки, в Санкт-Петербурге — 2900 рублей, Казани — 3100 рублей, Сочи — 3500 рублей, Калининграде — 2700 рублей.

По данным аналитиков банка «Русский стандарт», которые приводит ТАСС, 59% от общего числа покупок россиян в 2024 году пришлось на офлайн-магазины, 41% — на онлайн. Годом ранее на онлайн приходилось 57% покупок. Общий средний чек всех покупок россиян в офлайне в 2024 году немного выше, чем в онлайне — 1596 рублей против 1538 рублей.

Новости предыдущего дня, 17 января — здесь.

#новости

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67 комментариев
местный житель

ВТБ согласовал открытие филиала банка в Иране с ЦБКакой позор

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Андрей

Туда газопровод будут тянуть, вот это пиздец странно.

8
2
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Извините, я вас прокляла

Можно подробнее?

3
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new_comment

Иранские бабки некошерные что-ли?

1
1
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Semper Fi

Да, экспансия на зарубежные рынки - это, конечно, позорище🤡🤡🤡

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vasiliy bykov

Это наша реальность

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