День 1060: ВТБ согласовал открытие филиала банка в Иране с ЦБ

Посуточная аренда жилья в России после новогодних праздников подешевела на 30%, в среднем до 4300 рублей за ночь, сообщили ТАСС в «Суточно.ру». Сильнее всего цены снизились в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Ярославле — на 50%. В Калининграде — на 38%, в Москве — на 36%, в Сочи, Краснодаре и Екатеринбурге — на 32%. В Москве аренда жилья во второй половине января 2025 года в среднем стоит 4700 рублей за сутки, в Санкт-Петербурге — 2900 рублей, Казани — 3100 рублей, Сочи — 3500 рублей, Калининграде — 2700 рублей.