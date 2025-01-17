День 1059: средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в России в 2024 году снизилась на 12% и составила 2 млн рублей

В 2024 году средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом не старше 15 лет в России снизилась на 12%, до 2 млн рублей, подсчитали в «Авто.ру». Сильнее других подешевели подержанные Lada Largus — на 14,6%, до 966 тысяч рублей. В пятёрку наиболее подешевевших также вошли Chery Tiggo 8 Pro (12,6%), Exeed TXL 9 (12%), Haval F7 (11,2%), Chery Tiggo 4 (10,8%).