День 1059: средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в России в 2024 году снизилась на 12% и составила 2 млн рублей

В 2024 году средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом не старше 15 лет в России снизилась на 12%, до 2 млн рублей, подсчитали в «Авто.ру». Сильнее других подешевели подержанные Lada Largus — на 14,6%, до 966 тысяч рублей. В пятёрку наиболее подешевевших также вошли Chery Tiggo 8 Pro (12,6%), Exeed TXL 9 (12%), Haval F7 (11,2%), Chery Tiggo 4 (10,8%).
Понятное дело, полно новых крутых китайских машин, так что устарвшие немецкие, японские и европейские никому не нужны становятся. Адепты европо-японо-американо-корейского автопрома тоже постепенно в себя приходят и понимают, что китайские машины это отличная вещь и избавляются от старух своих. Как-то так. Через пару лет 70% автомобилей на дорогах будут китайские. Хотелось бы отечественные уже качественные машины конечно, по ценам адекватным видеть и много чтобы было реально русских марок.
Китайцы и то не все, «умеют» только в электрички и чуток в гибриды. Остальное на мой взгляд хлам за дорого. Свистоперделки не делают китайский авто пиздатым.
Я лучше и дальше буду ездить на Ауди 16 года и радоваться. Не уперся мне китайский автопром.
Именно поэтому в пятерке обесценившихся одни китайцы, настолько они хороши))
понятно что эт просто пятнадцати рублевый. но все же. это классический пример пластичности психики. когда у тебя нет выбора, твой мозг начинает придумывать свою реальность. ты же не можешь себе признться в том что государство насрало на население и поставло свои интересы выше остальных. в итоге ты вынужден покупать говно в 3 раза дороже. так еще и утиль сбором полирнуло все это для того чтобы хлопы не расслаблялись. иллюзия выбора - это новая парадигма. либо жри говно и причмокивай, либо закрой рот) новая политика партии! и ты я вижу от нее прям в восторге) но боюсь ты тут мало кого в свою секту затянешь
Если вам не нужна устаревшая японская, немецкая или европейская машина, готова забрать ее у вас за так. Корейскую тоже заберу, избавлю от ненужного.
немецкие, японские и европейские никому не нужны становятсяа местный борцун с недовольными и сказочник "все хорошо" почему-то пригнал бмв, а не китайца