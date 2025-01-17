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Артур Томилко
Деньги

День 1059: средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в России в 2024 году снизилась на 12% и составила 2 млн рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК
Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 января 2025 года:

  • Доллар — 102,38 рубля (на 43 копеек меньше, чем 16 января 2025 года).
  • Евро — 105,81 рубля (на 29 копеек меньше).
  • Юань — 13,91 рублей.

BTC на 07:44 мск стоит $101,01 тысячи, ETH — $3363, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Какие есть проблемы и трудности

Российские компании с офисами в Беларуси стали чаще сталкиваться с двойным налогообложением, пишут «Ведомости». Белорусские налоговики квалифицируют наличие офиса в стране как постоянное представительство, которое не подпадает под двустороннее соглашение об избежании двойного обложения.

Контекст

В 2024 году средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом не старше 15 лет в России снизилась на 12%, до 2 млн рублей, подсчитали в «Авто.ру». Сильнее других подешевели подержанные Lada Largus — на 14,6%, до 966 тысяч рублей. В пятёрку наиболее подешевевших также вошли Chery Tiggo 8 Pro (12,6%), Exeed TXL 9 (12%), Haval F7 (11,2%), Chery Tiggo 4 (10,8%).

Ведущие эксперты крупнейших международных финансовых организаций, банков и корпораций в ближайшие три года ожидают дальнейшей фрагментации мировой экономики, говорится в докладе Всемирного экономического форума. Сильнее всего это может отразиться на торговле.

Объём российского рынка сервисов оплаты покупок частями по итогам 2024 года вырос в 1,6 раза и достиг 300 млрд рублей, следует из данных сервиса «Долями» от «Т-Банка». Рост связан с увеличением числа магазинов, которые подключаются к популярным программам BNPL. Однако в 2025 году рост сегмента может замедлится, если Госдума примет закон от его регулировании.

Новости предыдущего дня, 16 января — здесь.

#новости

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100 комментариев
Андрей Топов

Понятное дело, полно новых крутых китайских машин, так что устарвшие немецкие, японские и европейские никому не нужны становятся. Адепты европо-японо-американо-корейского автопрома тоже постепенно в себя приходят и понимают, что китайские машины это отличная вещь и избавляются от старух своих. Как-то так. Через пару лет 70% автомобилей на дорогах будут китайские. Хотелось бы отечественные уже качественные машины конечно, по ценам адекватным видеть и много чтобы было реально русских марок.

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Михаил

Китайцы и то не все, «умеют» только в электрички и чуток в гибриды. Остальное на мой взгляд хлам за дорого. Свистоперделки не делают китайский авто пиздатым.
Я лучше и дальше буду ездить на Ауди 16 года и радоваться. Не уперся мне китайский автопром.

17
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An2An

Именно поэтому в пятерке обесценившихся одни китайцы, настолько они хороши))

12
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Антикапустин

понятно что эт просто пятнадцати рублевый. но все же. это классический пример пластичности психики. когда у тебя нет выбора, твой мозг начинает придумывать свою реальность. ты же не можешь себе признться в том что государство насрало на население и поставло свои интересы выше остальных. в итоге ты вынужден покупать говно в 3 раза дороже. так еще и утиль сбором полирнуло все это для того чтобы хлопы не расслаблялись. иллюзия выбора - это новая парадигма. либо жри говно и причмокивай, либо закрой рот) новая политика партии! и ты я вижу от нее прям в восторге) но боюсь ты тут мало кого в свою секту затянешь

9
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Антикапустин
7
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Аня

Если вам не нужна устаревшая японская, немецкая или европейская машина, готова забрать ее у вас за так. Корейскую тоже заберу, избавлю от ненужного.

2
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JRW

немецкие, японские и европейские никому не нужны становятсяа местный борцун с недовольными и сказочник "все хорошо" почему-то пригнал бмв, а не китайца

1
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