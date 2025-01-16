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Артур Томилко
Деньги

День 1058: объём российского венчурного рынка в 2024 году сократился на 23%, до $91,7 млн

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «РИА Новости» 
Фото «РИА Новости» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 января 2025 года:

  • Доллар — 102,81 рубля (на 59 копеек меньше, чем 15 января 2025 года).
  • Евро — 106,1 рубля (на 15 копеек меньше).
  • Юань — 13,91 рублей (на 3 копейки меньше).

BTC на 07:44 мск стоит $99,48 тысячи, ETH — $3371, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

«АвтоВАЗ» в 2025-2026 годах планирует начать выпуск новой линейки коммерческих автомобилей под отдельным брендом, рассказал глава компании Максим Соколов. Проект предполагает участие производственного партнёра, которого пока не раскрывают. «Мы видим успешный пример китайского рынка, где царит многообразие брендов, и следуем этим трендам»,— пояснил Соколов.

Какие есть проблемы и трудности

Сервис Microsoft для управления проектами MS Project остаётся лидером в своём сегменте ПО в России, несмотря на уход американской корпорации с местного рынка, следует из данных разработчика «Мойофис». При этом доля MS Project с 2022 года сократилась с примерно 80% до 43%.

Контекст

Российский рынок инвестиций в ИТ-стартапы по итогам 2024-го сократился год к году на 17% по количеству сделок и на 23% по объёму, следует из данных аналитической платформы Venture Guide. Всего венчурные фонды в результате 153 сделок вложили в технологические проекты $91,7 млн. Средний объём инвестиций составил $0,7 млн, в 2023-м он достигал $0,9 млн.

В 2024 году объём онлайн-платежей российских покупателей увеличился почти на 25%, подсчитали в «Т-Кассе». Число покупок в интернете выросло на 10%, а средний чек на 13%, до 1,51 тысячи рублей. Около 76% всех интернет-заказов приходится на долю средних и небольших городов.

Три крупнейшие российские ИТ-компании (ГК«Ланит», «МТС» и «Вымпелком») в 2024 году на 15-18% сократили количество размещённых вакансий, рассказали в сервисе «Хабр.Карьера». При этом общее число вакансий на рынке уменьшилось на 5%. Участники рынка связывают это с оптимизацией бизнеса и развитием искусственного интеллекта. В ближайшие годы тенденция сохранится, полагают они.

Новости предыдущего дня, 15 января — здесь.

#новости

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39 комментариев
Джамбо Мамбо

Как же дезморалит эта цифра в заголовке, когда видишь что она уже 1000+ 💀

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Or Gop

слабак! за величие ведь воюем! гордится надо !

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d3n.z3l

Херня, ты посмотри сколько цифр в госдолге США!!! Прикинь как это их там дезморалит и вгоняет в депрессию?!

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Андрей

Случился инсульт жопы от цифры в интернете?

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Alex Nosov

Намечается очередное производство по приклеиванию своих шильдиков на китайские автомобили...

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Слегка Придурковатый

"начать выпуск новой линейки коммерческих автомобилей под отдельным брендом"

А можно не надо?

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S.Capusta

Я вначале вообще прочитал "под поддельным брендом", что впрочем, недалеко от истины.

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