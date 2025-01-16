День 1058: объём российского венчурного рынка в 2024 году сократился на 23%, до $91,7 млн

Российский рынок инвестиций в ИТ-стартапы по итогам 2024-го сократился год к году на 17% по количеству сделок и на 23% по объёму, следует из данных аналитической платформы Venture Guide. Всего венчурные фонды в результате 153 сделок вложили в технологические проекты $91,7 млн. Средний объём инвестиций составил $0,7 млн, в 2023-м он достигал $0,9 млн.