День 1058: объём российского венчурного рынка в 2024 году сократился на 23%, до $91,7 млн

Российский рынок инвестиций в ИТ-стартапы по итогам 2024-го сократился год к году на 17% по количеству сделок и на 23% по объёму, следует из данных аналитической платформы Venture Guide. Всего венчурные фонды в результате 153 сделок вложили в технологические проекты $91,7 млн. Средний объём инвестиций составил $0,7 млн, в 2023-м он достигал $0,9 млн.
Как же дезморалит эта цифра в заголовке, когда видишь что она уже 1000+ 💀
слабак! за величие ведь воюем! гордится надо !
Херня, ты посмотри сколько цифр в госдолге США!!! Прикинь как это их там дезморалит и вгоняет в депрессию?!
Случился инсульт жопы от цифры в интернете?
Намечается очередное производство по приклеиванию своих шильдиков на китайские автомобили...
"начать выпуск новой линейки коммерческих автомобилей под отдельным брендом"
А можно не надо?
Я вначале вообще прочитал "под поддельным брендом", что впрочем, недалеко от истины.