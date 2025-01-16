Объём российского венчурного рынка сократился на 23% год к году по итогам 2024 года — Venture Guide

Он составил $91,7 млн — 9,4 млрд рублей по курсу ЦБ на 16 января 2025 года. Количество сделок просело на 17%, до 153 штук. Средний размер инвестиций — $700 тысяч (72 млн рублей). В 12% случаев сумма была неизвестна, следует из публичных сведений платформы Venture Guide. Внимание на них обратил «Ъ».Лидирующие ниши по объёму полученных инвестиций — ПО для бизнеса, потребительские товары и сервисы, а также ассистивные технологии для людей с ограниченными возможностями. Среди технологий, которые интересовали инвесторов больше всего, — ИИ и машинное обучение, большие данные, а также виртуальная и дополненная реальности.В списке компаний, получивших больше $1 млн: производитель протезов «Моторика», агрегатор автобусных билетов Unitiki, биотех-лаборатория Neiry, производитель «умных» печей Qummy, сервис аренды пауэрбанков «Городские зарядки», ИИ-стартап Fabula AI, сервис документооборота для ресторанов DocsInBox, разработчик решений для торговли без персонала Briskly, сервис для знакомств Twinby и другие.Для сравнения: в 2023 году объём инвестиций составил $120,5 млн, количество сделок — 186, средний размер сделки — $900 тысяч. В 2022 году эти же показатели равнялись $1,3 млрд, 167 штукам и $8,6 млн соответственно.В 2024 году 100% пришлось на российские инвестиции. В 2023-м и 2022 году были и иностранные — 46% и 65% соответственно.Источник: FinmarketVenture Guide — интерактивный сервис с показателями венчурного рынка, разработанный Агентством инноваций Москвы совместно с BI-платформой Dsight. Данные берут у инвесторов и компаний, а также из открытых источников: СМИ, сайтов и презентаций фирм, баз данных стартапов.Полина ЛааксоИнвестиции7 янвВенчурные инвесторы вложили в американские ИИ-стартапы $97 млрд в 2024 году Это почти половина от общей суммы инвестиций в местные стартапы, которая составила $209 млрд.#новости #стартапы
как сторожил сего ресурса, напомню, что vc — венчурный капитал... когда-то означало... сейчас тут филиал пикабу с ватниками... каков венчур, таков и vc
а когда то он был вообще Цукерберг позвонит)
Пикабу лайт, но ватники и боты(не разобрать кто из них кто) успешно наводняют ресурс.
"Отрицательный рост - тоже рост", поспешил успокоить рынок уссатый гоминид, несущий, по словам своего начальника, "такую пургу"
почитал что в 2019 году он был 2,2-2,4 миллиарда долларов. с такими друзьями, как говорится, и враги не нужны. правительство рф само справляется с уничтожением всего и вся))
не правильно. это общий объем всей венчурной экосистемы. сделок было на 400 - 500 млн. было много сделок выхода поэтому такой большой объем в сумме
Гойда йопт