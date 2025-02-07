День 1080: США распускают группу по поиску активов российских олигархов

По итогам 2024 года в России продали 3 млн планшетов на сумму 61,7 млрд рублей, подсчитали в МТС. Для российского рынка это рекорд. Лидер в штуках — Xiaomi (15% рынка). В деньгах — Apple (21% рынка). У «М.Видео-Эльдорадо» аналогичные подсчёты: 3,1 млн штук на 63,5 млрд рублей, что на 22% и 23% больше соответственно в годовом выражении. Прирост связывают с обновлением планшетных линеек и отсутствием интересных новинок с большим экраном на рынке смартфонов.