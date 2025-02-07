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Полина Лааксо
Деньги

День 1080: США распускают группу по поиску активов российских олигархов

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: TelecomDaily
Источник фото: TelecomDaily

Материал дополняется.

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 7 февраля 2025 года:

  • Доллар — 96,91 рубля (на 1,15 рубля меньше, чем 6 февраля).
  • Евро — 100,68 рубля (на 2,24 рубля меньше).
  • Юань — 13,05 рубля (на 20 копеек меньше).

BTC на 7:26 мск стоит $97,7 тысячи, ETH — $2728, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

В 2024 году — среди финансовых инструментов на российском рынке — наибольшую рублёвую доходность показало золото, заключил ЦБ. Оно выросло на 44,6%.

Кто и как адаптируется

Китайский автоконцерн Changan и «Автотор» обсуждают возможность запустить контрактную сборку автомобилей китайского бренда на предприятии «Автотора» в Калининграде, рассказали «Ведомостям» два источника. На каком этапе переговоры — неизвестно.

Минпромторг предложил включать в реестр радиоэлектроники оборудование и микроэлектронику для работы с искусственным интеллектом, а также предусмотреть льготы для производителей.

Администрация Дональда Трампа распускает группу по обнаружению активов российских бизнесменов KleptoCapture. Она, помимо прочего, следила за соблюдением ограничений против России и преследовала «коррумпированных российский олигархов». Ликвидацию связали с пересмотром приоритетов. Больший отдадут борьбе с наркокартелями и международной преступностью.

«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Москвы во вьетнамский Нячанг. До этого добираться в город нужно было с пересадками.

Какие есть проблемы и трудности

Сумма требований УК «Первой» к депозитарию Euroclear превысила по двум искам 200 млрд рублей. Дела связаны с заморозкой клиентских активов. Компания рассчитывает выиграть разбирательство в марте 2025 года.

Ряд европейских банков ужесточил требования к минимальным остаткам на счетах россиян, пишет РБК со ссылкой на юристов и управляющих активами. Обслуживание граждан России обходится «очень дорого» — нужны отделы комплаенса, которые «регулярно» проверяют клиентов из России «с точки зрения всех санкционных и геополитических рисков».

Федеральная антимонопольная служба запросила обоснование роста цен на полимерное сырьё, которое используют для производства тары и упаковки, пишет «Ъ». Компании должны отчитаться до 10 февраля 2025 года. Ранее регулятор направил аналогичный запрос тем, кто выпускает упаковки из картона, гофрокартона и пищевой бумаги.

Чехия ужесточила получение гражданства для россиян. При подаче документов заявители должны будут предоставить документальное подтверждение отказа от гражданства России. Но BBC отмечает: одно из положений «приостанавливает рассмотрение новых и старых заявлений россиян на получение гражданства».

Контекст

По итогам 2024 года в России продали 3 млн планшетов на сумму 61,7 млрд рублей, подсчитали в МТС. Для российского рынка это рекорд. Лидер в штуках — Xiaomi (15% рынка). В деньгах — Apple (21% рынка). У «М.Видео-Эльдорадо» аналогичные подсчёты: 3,1 млн штук на 63,5 млрд рублей, что на 22% и 23% больше соответственно в годовом выражении. Прирост связывают с обновлением планшетных линеек и отсутствием интересных новинок с большим экраном на рынке смартфонов.

Источник: «Ъ» 
Источник: «Ъ» 

В 2024 году Таиланд посетили почти 1,75 млн россиян, сообщил «РИА Новости» посол в стране Евгений Томихин.

Новости предыдущего дня, 6 февраля — здесь.

#новости

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114 комментария
Вадим Д.

Обслуживание граждан России обходится «очень дорого»О, в этом вопросе российские власти полностью солидарны с этими вражескими европейцами.

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Александр

Следят как за черными в магазине

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Вадим Д.

Ура, ещё один сборочный завод китайских отечественных авто!
По телевизору обязательно порадуют россиян достижением.

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Иванов Иван

на 1,15 рубля меньшена 2,24 рубля меньшена 20 копеек меньшераспускает группу по обнаружению активов российских бизнесменовСегодня день сплошной гойды.

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Ответить
Станислав Пржембольский

Вот прям радостно за Вадима. VC, умеете же приятное доставить человеку.

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new_comment

А что это плохая новость? Грустить надо?

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Alex Nosov

Китайский автоконцерн Changan и «Автотор» обсуждают возможность запустить контрактную сборку автомобилей китайского бренда на предприятии «Автотора» в КалининградеИ сколько на это планируют запросить госсубсидий? Очевидно же, если из Китая везти разобранные автомобили в Калининград, а потом из Калининграда морем в Россию, то вопрос тут явно не в коммерческой прибыльности такого предприятия.

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