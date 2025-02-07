День 1080: США распускают группу по поиску активов российских олигархов

По итогам 2024 года в России продали 3 млн планшетов на сумму 61,7 млрд рублей, подсчитали в МТС. Для российского рынка это рекорд. Лидер в штуках — Xiaomi (15% рынка). В деньгах — Apple (21% рынка). У «М.Видео-Эльдорадо» аналогичные подсчёты: 3,1 млн штук на 63,5 млрд рублей, что на 22% и 23% больше соответственно в годовом выражении. Прирост связывают с обновлением планшетных линеек и отсутствием интересных новинок с большим экраном на рынке смартфонов.
Обслуживание граждан России обходится «очень дорого»О, в этом вопросе российские власти полностью солидарны с этими вражескими европейцами.
Следят как за черными в магазине
Ура, ещё один сборочный завод китайских отечественных авто!
По телевизору обязательно порадуют россиян достижением.
на 1,15 рубля меньшена 2,24 рубля меньшена 20 копеек меньшераспускает группу по обнаружению активов российских бизнесменовСегодня день сплошной гойды.
Вот прям радостно за Вадима. VC, умеете же приятное доставить человеку.
А что это плохая новость? Грустить надо?
Китайский автоконцерн Changan и «Автотор» обсуждают возможность запустить контрактную сборку автомобилей китайского бренда на предприятии «Автотора» в КалининградеИ сколько на это планируют запросить госсубсидий? Очевидно же, если из Китая везти разобранные автомобили в Калининград, а потом из Калининграда морем в Россию, то вопрос тут явно не в коммерческой прибыльности такого предприятия.