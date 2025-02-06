День 1079: в России вырос спрос на франшизы; фильмы с субсидиями чаще окупались благодаря санкциям и росту цен на билеты

В 2024 году пять из 25 российских фильмов, снятых при поддержке «Фонда кино», принесли создателям прибыль. В 2022 году окупился один из 26, пишет РБК. Один из опрошенных изданием экспертов отметил, что окупаемость не главный показатель. По его словам, «самое важное — польза для общества». Другой указал на то, что окупаться фильмам помогает отсутствие конкуренции в условиях санкций, а также рост стоимости билетов.
Главное на Чебурашке милионны сделали. Теперь только гордиться
Там Байден только что нассал. Скользко.
Хороший фильм?
Согласие иноагентов не потребуетсяНу давайте, остался последний шажок, вводите уже официальное деление на сорта.
Это техническое списание. У всех списывают за свои расходы а у них в законе про это позабыли.
Все новое - хорошо забытое старое
Готовый график обзора фильмов, простите, говна, для BadComedian 🌝