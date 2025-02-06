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Полина Лааксо
Деньги

День 1079: в России вырос спрос на франшизы; фильмы с субсидиями чаще окупались благодаря санкциям и росту цен на билеты

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Евгений Цыганов. Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, 2024 год
Евгений Цыганов. Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, 2024 год

Материал дополняется.

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 6 февраля 2025 года:

  • Доллар — 98,06 рубля (на 47 копеек меньше, чем 5 февраля).
  • Евро — 102,92 рубля (на 23 копейки больше).
  • Юань — 13,25 рубля (на 5 копеек меньше).

BTC на 7:28 мск стоит $97,7 тысячи, ETH — $2828, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

Минфин потребовал от суда вывести из-под контроля кипрской Pasalba и американской Roust Corporation структуры ГК «Руст» — она выпускает алкоголь под марками «Русский стандарт» и «Зелёная марка». Две её структуры числятся в перечне экономически значимых и потому обязаны редомицилироваться в Россию.

Минюст предложил разрешить банкам списывать комиссию с рублёвых спецсчетов иноагентов за их обслуживание. Согласие иноагентов не потребуется.

Какие есть проблемы и трудности

Ретейл обратился к Госдуме с просьбой не запрещать вывески на иностранных языках. Представители бизнеса опасаются, что это скажется на узнаваемости брендов и потребует «существенных» финансовых расходов» на замену вывесок, табличек и прочего.

Контекст

По данным «Авито», за 2024 год спрос на франшизы в России вырос на 26% год к году. Во Franshiza.ru говорят об увеличении продаж на 14%. Наиболее востребованными стали франшизы ретейлеров (25%). Следом идёт общепит (15%). Интерес к франшизам связали с низкой доступностью кредитования, из-за чего купить «готовый бизнес» сложнее.

В 2024 году пять из 25 российских фильмов, снятых при поддержке «Фонда кино», принесли создателям прибыль. В 2022 году окупился один из 26, пишет РБК. Один из опрошенных изданием экспертов отметил, что окупаемость не главный показатель. По его словам, «самое важное — польза для общества». Другой указал на то, что окупаться фильмам помогает отсутствие конкуренции в условиях санкций, а также рост стоимости билетов.

День 1079: в России вырос спрос на франшизы; фильмы с субсидиями чаще окупались благодаря санкциям и росту цен на билеты

За 2024 год объём российского рынка пиратского видеоконтента, а также трафик поисковых запросов на такие сайты сократились на 4%, заключили аналитики F.A.С.С.T. В первом случае — с $39 млн до $36,4 млн. Число пиратских доменов при этом увеличилось на 37,5% — до 110 тысяч.

Новости предыдущего дня, 5 февраля — здесь.

#новости

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55 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Главное на Чебурашке милионны сделали. Теперь только гордиться

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Иванов Иван

Там Байден только что нассал. Скользко.

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igotosochi

Хороший фильм?

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Вадим Д.

Согласие иноагентов не потребуетсяНу давайте, остался последний шажок, вводите уже официальное деление на сорта.

5
1
1
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Иванов Иван

Это техническое списание. У всех списывают за свои расходы а у них в законе про это позабыли.

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Михаил Никульшин

Все новое - хорошо забытое старое

1
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Antny Slmv

Готовый график обзора фильмов, простите, говна, для BadComedian 🌝

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