День 1079: в России вырос спрос на франшизы; фильмы с субсидиями чаще окупались благодаря санкциям и росту цен на билеты

В 2024 году пять из 25 российских фильмов, снятых при поддержке «Фонда кино», принесли создателям прибыль. В 2022 году окупился один из 26, пишет РБК. Один из опрошенных изданием экспертов отметил, что окупаемость не главный показатель. По его словам, «самое важное — польза для общества». Другой указал на то, что окупаться фильмам помогает отсутствие конкуренции в условиях санкций, а также рост стоимости билетов.