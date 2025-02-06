Ретейлеры попросили не запрещать использовать иностранные слова на вывесках и в наименованиях

Соответствующий проект поправок внесён в Госдуму.К председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину обратились Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), пишет Forbes.По словам ассоциаций, «опасение вызывает положение об обязательном использовании государственного языка в коммерческом обозначении». Изменения могут сказаться на узнаваемости брендов среди потребителей и контрагентов.Исторически большинство сайтов в интернете пишутся латиницей, и названия компаний с ними коррелируются — это позволяет чётко идентифицировать компанию.Артём Соколов, глава АКИТЗамена названий на вывесках и табличках обойдётся ретейлу в «десятки миллиардов рублей», предупреждает Соколов. Причём затраты понесёт в том числе малый бизнес.С тем, что меры избыточны, согласен зампредседателя думского комитета по экономической политике Станислав Наумов. Авторы проекта «преувеличивают значение уличных вывесок в качестве инструмента для усиления значения русского языка», говорит он. Достаточно «дать сигнал» бизнесу и попросить его делать выбор в пользу русского языка «в будущем».Источник фото: «Москвич Mag»Проект поправок в закон «О государственном языке» внесли в Госдуму в октябре 2023 года. В мае 2024 года его должны были рассмотреть в первом чтении, но процедуру перенесли.Цель поправок — «защитить русский язык и существенно ограничить использование "англицизмов" и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве», следует из пояснительной записки.#новости
Лучше бы больше беспокоились за визуальную составляющую, а не текст.
Баннеры, свистопердели которые мерцают всю ночь, уродские здания итп. С этим надо бороться для сохранения культуры в том числе архитектурной, а не бояться слов типа DNS.
онанизм какой-то, а не закон.
"слов типа DNS"
Изыди!
СДИ - система доменных имён
А вот тут соглашусь. Думаю вполне реально выработать "русский стиль", чтобы не топорно было, стильно и приятно. Но для этого нужно желание и мозги
Переименовать haval в хавал или лавах
Рукоблудие тогда уж
Насчёт надписей (к примеру, чтобы вместо sale было по-русски распродажа или вместо mon-sun по-русски пн-вс) согласен, а вот названия брендов, торговых сетей - перебор, пусть остаётся, как есть, все привыкли. Возмущаются английским буквам совковые старики в основном