Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Право
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Ритейл

Ритейлеры попросили не запрещать использовать иностранные слова на вывесках и в наименованиях

Соответствующий проект поправок внесён в Госдуму.

  • К председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину обратились Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), пишет Forbes.
  • По словам ассоциаций, «опасение вызывает положение об обязательном использовании государственного языка в коммерческом обозначении». Изменения могут сказаться на узнаваемости брендов среди потребителей и контрагентов.

Исторически большинство сайтов в интернете пишутся латиницей, и названия компаний с ними коррелируются — это позволяет чётко идентифицировать компанию.

Артём Соколов, глава АКИТ
  • Замена названий на вывесках и табличках обойдётся ритейлу в «десятки миллиардов рублей», предупреждает Соколов. Причём затраты понесёт в том числе малый бизнес.
  • С тем, что меры избыточны, согласен зампредседателя думского комитета по экономической политике Станислав Наумов. Авторы проекта «преувеличивают значение уличных вывесок в качестве инструмента для усиления значения русского языка», говорит он. Достаточно «дать сигнал» бизнесу и попросить его делать выбор в пользу русского языка «в будущем».
Источник фото: «Москвич Mag»
Источник фото: «Москвич Mag»
  • Проект поправок в закон «О государственном языке» внесли в Госдуму в октябре 2023 года. В мае 2024 года его должны были рассмотреть в первом чтении, но процедуру перенесли.
  • Цель поправок — «защитить русский язык и существенно ограничить использование "англицизмов" и иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве», следует из пояснительной записки.

#новости

20
16
4
180 комментариев
0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Лучше бы больше беспокоились за визуальную составляющую, а не текст.

Баннеры, свистопердели которые мерцают всю ночь, уродские здания итп. С этим надо бороться для сохранения культуры в том числе архитектурной, а не бояться слов типа DNS.

онанизм какой-то, а не закон.

45
1
Ответить
Слегка Придурковатый

"слов типа DNS"

Изыди!

12
1
Ответить
Михаил Никульшин

Беспокоятся, есть правила, ограничения, регламенты, комитеты.
Только законодательные движения далеки от исполнительных и судебных - в классах постарше тебе расскажут принципы разделения властей.

10
Ответить
Sergey N

А вот тут соглашусь. Думаю вполне реально выработать "русский стиль", чтобы не топорно было, стильно и приятно. Но для этого нужно желание и мозги

4
4
Ответить
Степан И.

СДИ - система доменных имён

2
Ответить
Vlad

Переименовать haval в хавал или лавах

Ответить
Artem.S

Рукоблудие тогда уж

Ответить