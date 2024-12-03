Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Карьера
Маркетплейсы
AI
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Еда

Carlsberg Group объявила о продаже «Балтики»

По данным Reuters, сумма сделки составит 34 млрд рублей.

  • Carlsberg Group договорилась о продаже своих российских активов. В рамках сделки, которую планируют закрыть в течение нескольких дней, датская компания получит «денежное вознаграждение» и доли «Балтики» в активах в Азербайджане и Казахстане.
  • Российский бизнес выкупит менеджмент. Новым контролирующим акционером станет компания, которой в равных долях владеют два топ-менеджера «Балтики». Имена группа не назвала. Сделку одобрили датские и российские власти. В рамках соглашения стороны урегулируют все правовые споры, включая вопросы прав интеллектуальной собственности.
  • По данным Reuters, которое ознакомилось с документами, сумма сделки составит 34 млрд рублей, а покупателем станет «ВГ Инвест». Эта компания зарегистрирована в августе 2024 года. Её гендиректор, согласно базе «Контур.Фокус», — Егор Гусельников. Так зовут вице-президента по продажам «Балтики».
  • Гусельников также совладелец и гендиректор зарегистрированного в июле 2024-го «Центра развития пивоварения». Второй совладелец этой компании — Александр Толмачев. Согласно профилю Толмачева в LinkedIn, он работал в Heineken, пишет Reuters.
  • «Центр развития пивоварения» учредил несколько компаний, в том числе «Проект 650», которой руководит Алексей Пяткин — гендиректор Hoppy Union (сейчас принадлежит Carlsberg).
Источник: «Яндекс Карты»
Источник: «Яндекс Карты»
  • О том, что Carlsberg договорилась с частными инвесторами о продаже российского бизнеса, в начале декабря сообщили источники «Ведомостей». Одним из инвесторов станет президент «Балтики» Таймураз Боллоев, утверждали два источника.
  • 2 декабря 2024 года президент России Владимир Путин своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества. По словам юристов, это открыло юридическую возможность для продажи или иных сделок с активами пивоваренной компании.
  • Carlsberg объявила об уходе из России весной 2022 года. Летом 2023 года Путин передал российские активы группы во временное управление Росимуществу. Carlsberg называла передачу «Балтики» в госуправление «неожиданной», поскольку уже подписала соглашение о её продаже, и оценивала убыток от этого шага в 624 млрд рублей.
  • «Балтика» основана в 1990 году. У компании есть заводы в восьми городах России, а среди брендов — «Балтика», «Арсенальное», «Невское», Zatecky Gus и прочие. Carlsberg Group стала владельцем 100% «Пивоваренной компании “Балтика”» в 2012 году.

#новости #carlsberg #балтика

11
10 комментариев
Вадим Д.

компания получит «денежное вознаграждение»С учётом прекрасных скидок и поборов, целый $1, наверное.

1
Ответить
Император Нолимоций
4
Ответить
Yaroslav

датская компания получит «денежное вознаграждение» и доли «Балтики» в активах в Азербайджане и Казахстане.

Ещё неплохо отделались, заберут активы в СНГ, которые видимо были на рф дочку оформлены и даже каких то денег отсыпят. Некий бартер такой, по сути.

Ответить
Слегка Придурковатый

Чот сёдня новостей дохера. День распродаж штоле?

2
Ответить
Kseniia Grishniakova

Год заканчивается, нужно закрывать отчёты

Ответить
Василий Орлов

"Новым контролирующим акционером станет компания, которой в равных долях владеют два топ-менеджера «Балтики». Имена группа не назвала."

Спасибо, мы и так всё поняли и имена тут смысла не изменят.

1
Ответить
THEOILMAN

Беру. Мне в пакете и пачку сухариков ещё пж

Ответить