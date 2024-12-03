Carlsberg Group объявила о продаже «Балтики»

По данным Reuters, сумма сделки составит 34 млрд рублей.Carlsberg Group договорилась о продаже своих российских активов. В рамках сделки, которую планируют закрыть в течение нескольких дней, датская компания получит «денежное вознаграждение» и доли «Балтики» в активах в Азербайджане и Казахстане.Российский бизнес выкупит менеджмент. Новым контролирующим акционером станет компания, которой в равных долях владеют два топ-менеджера «Балтики». Имена группа не назвала. Сделку одобрили датские и российские власти. В рамках соглашения стороны урегулируют все правовые споры, включая вопросы прав интеллектуальной собственности.По данным Reuters, которое ознакомилось с документами, сумма сделки составит 34 млрд рублей, а покупателем станет «ВГ Инвест». Эта компания зарегистрирована в августе 2024 года. Её гендиректор, согласно базе «Контур.Фокус», — Егор Гусельников. Так зовут вице-президента по продажам «Балтики».Гусельников также совладелец и гендиректор зарегистрированного в июле 2024-го «Центра развития пивоварения». Второй совладелец этой компании — Александр Толмачев. Согласно профилю Толмачева в LinkedIn, он работал в Heineken, пишет Reuters.«Центр развития пивоварения» учредил несколько компаний, в том числе «Проект 650», которой руководит Алексей Пяткин — гендиректор Hoppy Union (сейчас принадлежит Carlsberg).Источник: «Яндекс Карты»О том, что Carlsberg договорилась с частными инвесторами о продаже российского бизнеса, в начале декабря сообщили источники «Ведомостей». Одним из инвесторов станет президент «Балтики» Таймураз Боллоев, утверждали два источника.2 декабря 2024 года президент России Владимир Путин своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества. По словам юристов, это открыло юридическую возможность для продажи или иных сделок с активами пивоваренной компании.Carlsberg объявила об уходе из России весной 2022 года. Летом 2023 года Путин передал российские активы группы во временное управление Росимуществу. Carlsberg называла передачу «Балтики» в госуправление «неожиданной», поскольку уже подписала соглашение о её продаже, и оценивала убыток от этого шага в 624 млрд рублей.«Балтика» основана в 1990 году. У компании есть заводы в восьми городах России, а среди брендов — «Балтика», «Арсенальное», «Невское», Zatecky Gus и прочие. Carlsberg Group стала владельцем 100% «Пивоваренной компании “Балтика”» в 2012 году.#новости #carlsberg #балтика
компания получит «денежное вознаграждение»С учётом прекрасных скидок и поборов, целый $1, наверное.
датская компания получит «денежное вознаграждение» и доли «Балтики» в активах в Азербайджане и Казахстане.
Ещё неплохо отделались, заберут активы в СНГ, которые видимо были на рф дочку оформлены и даже каких то денег отсыпят. Некий бартер такой, по сути.
Чот сёдня новостей дохера. День распродаж штоле?
Год заканчивается, нужно закрывать отчёты
"Новым контролирующим акционером станет компания, которой в равных долях владеют два топ-менеджера «Балтики». Имена группа не назвала."
Спасибо, мы и так всё поняли и имена тут смысла не изменят.
Беру. Мне в пакете и пачку сухариков ещё пж