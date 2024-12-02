Датская Carlsberg договорилась с частными инвесторами о продаже российского бизнеса — «Ведомости»

Сделку могут закрыть до конца 2024 года, говорит источник газеты.О договорённостях рассказали три источника «Ведомостей», знакомые с ходом переговоров. По словам одного из них, сделку уже согласовали с правкомиссией по иностранным инвестициям.Второй собеседник уточняет, что компания планирует закрыть её до конца 2024 года. Одним из инвесторов станет президент «Балтики» Таймураз Боллоев, утверждают два источника.2 декабря 2024 года президент России Владимир Путин своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества. Глава практики «Разрешение споров» адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая говорит, что это открыло юридическую возможность для продажи или иных сделок с активами пивоваренной компании.Сумму сделки источники не называют. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил бизнес «Балтики» в сумму не менее 50 млрд рублей без учёта средств на балансе. Но поскольку актив продаёт иностранная компания, будет дисконт.В «Балтике» отказались от комментариев. В Carlsberg Group, правительстве и Минфине оперативно не ответили на запросы.«Балтика» основана в 1990 году. У компании есть заводы в восьми городах России, а среди брендов — «Балтика», «Арсенальное», «Невское», Zatecky Gus и прочие. Carlsberg Group стала владельцем 100% «Пивоваренной компании “Балтика”» в 2012 году.В марте 2022 года Carlsberg объявила об уходе из России. Летом 2023 года Владимир Путин передал российские активы группы во временное управление Росимуществу. Тогда же президентом «Балтики» назначили Боллоева, который предлагал, по данным «Ведомостей», национализировать компанию.Carlsberg называла передачу «Балтики» в госуправление «неожиданной», поскольку уже подписала соглашение о её продаже, и оценивала убыток от этого шага в 624 млрд рублей.#новости #балтика
сколько пива придется выпить, чтобы отметить такую сделку?
пить они будут явно не Балтику
выпьем мы!
Интересная ситуация. Конечно, понятно, что для Carlsberg уход с рынка России был вынужденным шагом, а теперь продажа оставшихся активов — это попытка минимизировать убытки. Но если подумать, то для местных инвесторов это может быть как возможностью, так и риском....
"простые" местные инвесторы и не будут вкладываться. А неместные возможно никогда.
Заголовок звучит так, как будто «Ведомости» их купила
это они все еще уходят? о намерении заявили же давно