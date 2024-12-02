Акции пивоваренной «Балтики» вывели из-под временного госуправления

Путин передал доли иностранцев Росимуществу летом 2023 года.Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте правовых актов, обратило внимание «Интерфакс».Он отменяет положения указа, по которому в июле 2023 года Росимущество получило во временное управление 100% ООО «Пивоваренная компания “Балтика”», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, ООО «Хоппи Юнион» и Carlsberg Deutschland GmbH.Датская Carlsberg называла передачу «Балтики» в госуправление «неожиданной», поскольку уже подписала соглашение о её продаже, и оценивала убыток от этого шага в 624 млрд рублей.Потеряв контроль над бизнесом, Carlsberg расторгла с «Балтикой» соглашения о производстве и продаже пива под брендами группы, но российские суды признали недействительным отзыв лицензий и передачу структуре Carlsberg в Казахстане принадлежащих «Балтике» пивоваренных брендов. Одновременно «Балтика» судится с Carlsberg о взыскании 4,4 млрд рублей.#новости
«Эффективным» управленцам хватило 1,5 года что бы из этого
Компания «Балтика» выпускает пиво под брендами «Балтика», Tuborg, Zatecky Gus и другими, в 2022 году выручка компании выросла на 22% и превысила 100 млрд рублей, чистая прибыль при этом составила 10 млрд рублей.
Превратить кампанию в это (новость от ноября 2024)
Издание «Деловой Петербург» под руководством Игоря Павловского, кажется, невольно продемонстрировало чуть ли не финансовые проблемы «Балтики». Компания, руководит которой Таймураз Боллоев, попала в список лучших промышленный предприятий Северо-Запада. Но обогнали ее даже производители замороженных пельменей и не самое крупное подразделение «Мираторга». После публикации рейтинга «Деловым Петербургом», в октябре «Балтика» и вовсе вошла в список самых убыточных компаний России по версии Forbes.
Кавказцы просто опустошали счета, там другие KPI
Надо по цифрам расклад
Скоро вернутся, кстати. Уже на низком старте
за Балтикой всегда возвращаются. Кто помоложе за 7, а кто жизнь повидал и за 9:
Я уже запутался. Кому подарили в итоге?
Деду