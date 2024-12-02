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Таня Боброва
Еда

Акции пивоваренной «Балтики» вывели из-под временного госуправления

Путин передал доли иностранцев Росимуществу летом 2023 года.

  • Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте правовых актов, обратило внимание «Интерфакс».
  • Он отменяет положения указа, по которому в июле 2023 года Росимущество получило во временное управление 100% ООО «Пивоваренная компания “Балтика”», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, ООО «Хоппи Юнион» и Carlsberg Deutschland GmbH.
  • Датская Carlsberg называла передачу «Балтики» в госуправление «неожиданной», поскольку уже подписала соглашение о её продаже, и оценивала убыток от этого шага в 624 млрд рублей.
  • Потеряв контроль над бизнесом, Carlsberg расторгла с «Балтикой» соглашения о производстве и продаже пива под брендами группы, но российские суды признали недействительным отзыв лицензий и передачу структуре Carlsberg в Казахстане принадлежащих «Балтике» пивоваренных брендов. Одновременно «Балтика» судится с Carlsberg о взыскании 4,4 млрд рублей.

#новости

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11
22 комментария
Досвидос

«Эффективным» управленцам хватило 1,5 года что бы из этого

Компания «Балтика» выпускает пиво под брендами «Балтика», Tuborg, Zatecky Gus и другими, в 2022 году выручка компании выросла на 22% и превысила 100 млрд рублей, чистая прибыль при этом составила 10 млрд рублей.
Превратить кампанию в это (новость от ноября 2024)

Издание «Деловой Петербург» под руководством Игоря Павловского, кажется, невольно продемонстрировало чуть ли не финансовые проблемы «Балтики». Компания, руководит которой Таймураз Боллоев, попала в список лучших промышленный предприятий Северо-Запада. Но обогнали ее даже производители замороженных пельменей и не самое крупное подразделение «Мираторга». После публикации рейтинга «Деловым Петербургом», в октябре «Балтика» и вовсе вошла в список самых убыточных компаний России по версии Forbes.

13
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Андрей

Кавказцы просто опустошали счета, там другие KPI

5
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Следствие вели

Надо по цифрам расклад

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Невкусно и грустно

Скоро вернутся, кстати. Уже на низком старте

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Камиль Харисян

за Балтикой всегда возвращаются. Кто помоложе за 7, а кто жизнь повидал и за 9:

11
2
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Слегка Придурковатый

Я уже запутался. Кому подарили в итоге?

1
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Хэппи милф

Деду

2
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