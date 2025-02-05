День 1078: продажи новых легковых автомобилей в январе 2025 года выросли на 11% год к году, но месяц к месяцу просели на 28%

В 2024 году россияне купили 6,2 млн «умных» часов за 49 млрд рублей без учёта допаксессуаров, подсчитали в группе «М.видео-Эльдорадо» и «Марвел-Дистрибуции». По данным «М.видео-Эльдорадо», в штуках это на 9% больше в годовом выражении. В «Марвел-Дистрибуции» же, наоборот, наблюдают снижение: в 2023 году, по её оценке, продали 6,3 млн таких часов. Бренды-лидеры — Huawei, Xiaomi и Redmi, Apple и Samsung.