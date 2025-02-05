Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Право
Карьера
Соцсети
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

День 1078: продажи новых легковых автомобилей в январе 2025 года выросли на 11% год к году, но месяц к месяцу просели на 28%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Объясняем.рф»
Источник фото: «Объясняем.рф»

Материал дополняется.

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 4 февраля 2025 года:

  • Доллар — 98,53 рубля (на 1,41 рубля меньше, чем 4 февраля).
  • Евро — 102,69 рубля (на 20 копеек больше).
  • Юань — 13,30 рубля (на 11 копеек меньше).

BTC на 7:29 мск стоит $97,97 тысячи, ETH — $2716, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Рост потребительских цен оставался высоким в декабре 2024 года и январе 2025-го. Спрос всё ещё превышает возможности расширить предложение, а рост инфляционных ожиданий продолжился, сообщил ЦБ. На фоне этого он вновь допустил, что «возвращение инфляции к цели может потребовать поддержания жёстких денежно-кредитных условий продолжительное время».

Какие есть проблемы и трудности

Поставщики электроники и бытовой техники, которые закупают её в других странах и поставляют российским ритейлерам, испытывают трудности с продажей складских запасов из-за низкого спроса, пишет «Ъ» со ссылкой на неназванного участника рынка. Среди причин — высокая ключевая ставка ЦБ, из-за которой «кредитные средства стали фактически недоступными для покупателей и бизнеса».

Контекст

По итогам января 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11% в годовом выражении — до 89 тысяч штук, следует из данных «Автостата». Лидеры продаж — Lada (27,5 тысячи машин), Haval (11,8 тысячи) и Chery (8959). К декабрю 2024-го продажи упали на 28%.

По данным ФСБ, в 2024 году россияне совершили почти 29,2 млн поездок за рубеж, на 7,8% больше год к году (считают пересечения госграницы в одном направлении). Самые популярные направления — Турция, Абхазия и Казахстан.

Источник: РБК
Источник: РБК

В 2024 году россияне купили 6,2 млн «умных» часов за 49 млрд рублей без учёта допаксессуаров, подсчитали в группе «М.видео-Эльдорадо» и «Марвел-Дистрибуции». По данным «М.видео-Эльдорадо», в штуках это на 9% больше в годовом выражении. В «Марвел-Дистрибуции» же, наоборот, наблюдают снижение: в 2023 году, по её оценке, продали 6,3 млн таких часов. Бренды-лидеры — Huawei, Xiaomi и Redmi, Apple и Samsung.

Портфели розничных кредитов российских банков без учёта ПБ, ВБРР и некоторых других выросли за 2024 год на 9,7%, до 36,5 трлн рублей, пишет «Ъ». «Драйвером» называют автокредитование. По словам издания, самым «динамичным» был портфель «Яндекс Банка» (+240%), но причина в низкой базе на начало 2023 года.

Новости предыдущего дня, 4 февраля — здесь.

#новости

1
7 комментариев
Po...

Опять скука...

2
Ответить
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Главное правдивая

1
Ответить
Zoom

Свошники тратят деньги. Россиянин со средней зп не может себе позволить тачку.

2
Ответить
Zoom

Прикол в том, что, к примеру, моя мама с двумя детьми всю жизнь работала, а пенсия 27 тысяч. Спасибо государство, но я рожать не собираюсь. Тачку бы новую купить хотя бы на старости лет.

1
Ответить
Суцкевер Семен - Fond&Flow

"Из данных «Автостата». Лидеры продаж — Lada (27,5 тысячи машин)"
_
Ну конечно, я никогда не сомневался в Российском автопроме и надёжности новостей Автостата)

1
Ответить
Слегка Придурковатый

"...может потребовать поддержания жёстких денежно-кредитных условий продолжительное время"

Передайте-ка Эльвире - нам и 30 по плечу!
Ну, а если будет больше - то получится как в... Турции.

Ответить
Александр

Есть плюс. Может хомячки научатся жить по средствам, а не в кредит?

Ответить