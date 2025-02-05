День 1078: продажи новых легковых автомобилей в январе 2025 года выросли на 11% год к году, но месяц к месяцу просели на 28%

В 2024 году россияне купили 6,2 млн «умных» часов за 49 млрд рублей без учёта допаксессуаров, подсчитали в группе «М.видео-Эльдорадо» и «Марвел-Дистрибуции». По данным «М.видео-Эльдорадо», в штуках это на 9% больше в годовом выражении. В «Марвел-Дистрибуции» же, наоборот, наблюдают снижение: в 2023 году, по её оценке, продали 6,3 млн таких часов. Бренды-лидеры — Huawei, Xiaomi и Redmi, Apple и Samsung.
Опять скука...
Главное правдивая
Свошники тратят деньги. Россиянин со средней зп не может себе позволить тачку.
Прикол в том, что, к примеру, моя мама с двумя детьми всю жизнь работала, а пенсия 27 тысяч. Спасибо государство, но я рожать не собираюсь. Тачку бы новую купить хотя бы на старости лет.
"Из данных «Автостата». Лидеры продаж — Lada (27,5 тысячи машин)"
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Ну конечно, я никогда не сомневался в Российском автопроме и надёжности новостей Автостата)
"...может потребовать поддержания жёстких денежно-кредитных условий продолжительное время"
Передайте-ка Эльвире - нам и 30 по плечу!
Ну, а если будет больше - то получится как в... Турции.
Есть плюс. Может хомячки научатся жить по средствам, а не в кредит?