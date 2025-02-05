Поставщики электроники и техники пожаловались, что не могут распродать складские запасы из-за низкого спроса — «Ъ»

Но проблемы возникли не у всех. Компании, закупающие электронику в других странах и поставляющие их ритейлерам и компаниям в России, не могут распродать запасы из-за низкого спроса со стороны потребителей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Поставщики уже приостановили крупные закупки техники.Причина — ключевая ставка ЦБ, которая «сделала кредитные средства фактически недоступными и для покупателей, и для бизнеса». В дистрибьюторе OCS подтверждают, что проблемы возникли из-за этого: в начале четвёртого квартала 2024-го был спрос со стороны ритейлеров, но затем он упал.По словам компании, в «период новогодних праздников рынок показал падение на 6-7% в штуках, что привело к образованию излишнего стока». Только по ноутбукам затоваренность в среднем достигает около 55 тысяч штук по всем брендам. Похожая ситуация и на рынке смартфонов: по итогам 2024 года количество проданных устройств упало на 3-4% в штуках и увеличилось на 5-7% в деньгах.Но не все дистрибьюторы жалуются на проблемы: в «Марвел-Дистрибуции» продолжают совершать крупные закупки техники. Ритейлеры также сообщают, что поставки идут в штатном режиме. В «М.Видео-Эльдорадо» утверждают, что «активно работают над расширением ассортимента». Группа пополняет запасы перед 23 февраля и 8 марта. Об этом же говорят и в DNS.В «Холодильник.ру» подтверждают наличие тренда на увеличение товарных запасов, но не считают ситуацию критической. Там говорят, что причины — «невыгодные условия кредитования, сокращение продаж недвижимости (из-за этого реже покупают бытовую технику), а также сберегательная модель поведения потребителей».#новости
Нужно цены сделать ещё выше, тогда точно раскупят
В минус глупо продавать, останешься без капитала
Не, надо подешевле продать, а потом закупиться по новому курсу у поставщиков. Ладно вы экономику не понимаете, но книжки хоть читали? Какой-нибудь "Черный обелиск, например?
Ждем акций
чел, расскажи всем как ты оказался на vc с такими познаниями о рынке и выводах, которые ты делаешь при таких познаниях?
что ты тут забыл, другими словами, вдруг сложно слишком понять что в первой фразе
Рыночек порешает
Пусть научат продавцов торговать. Продажи пойдут. Сейчас в магазине уже стоя на кассе с товаром в руках покупатель никому не нужен