Суд арестовал имущество группы «Домодедово» по иску Генпрокуратуры

И запретил вносить изменения в ЕГРЮЛ, кроме тех, что инициировало Росимущество.Арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к структурам «Домодедово» и его бенефициарам, пишет «Интерфакс».Суд запретил вносить изменения в ЕГРЮЛ, касающиеся компаний группы, за исключением случаев, когда их инициатор — Росимущество.Также суд арестовал доли Дмитрия Каменщика и Валерия Когана в российских и иностранных юрлицах. Под арестом и активы ООО «ДМЕ Холдинг», АО «Аламо Холдинг», ООО «Домодедово Авиэйшн Секьюрити» и других юрлиц группы (кроме средств, необходимых для расчёта с поставщиками, кредиторами, налоговой, сотрудниками).Кроме того, суд обязал органы управления «Домодедово» и связанных с ним лиц обеспечить бесперебойную работу аэропорта. Следующее заседание по делу назначено на 28 февраля 2025 года.Генпрокуратура подала иск к аэропорту Домодедово и его владельцам 28 января 2025 года. Всего среди ответчиков больше 30 компаний. По версии истца, писали СМИ, группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. По данным «Ведомостей», ведомство потребовало взыскать в доход России 100% «ДМЕ Холдинг».Об аресте 100% долей «ДМЕ Холдинг» и запрете сделок с ними писал «Ъ». О других обеспечительных мерах не сообщалось.Источник: городской округ Домодедово#новости #домодедово
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