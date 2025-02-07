Чехия ужесточила получение гражданства для россиян

Получить его теперь «практически невозможно», отмечают СМИ. При подаче документов заявители должны будут предоставить документальное подтверждение отказа от гражданства России, рассказало Чешское информационное агентство со ссылкой на подписанные президентом поправки. Если чешский паспорт уже есть, отказываться от российского гражданства не нужно.BBC при этом отмечает: одно из положений «приостанавливает на неопределённый срок рассмотрение новых и старых заявлений россиян на получение гражданства». Из-за этого в «подвешенном» состоянии оказались «сотни» россиян, которые подали заявки до изменений.Документ предусматривает исключения: на гражданство смогут претендовать дети до 15 лет, просители убежища и россияне, которые подаются за «особые заслуги» перед Чехией или «по гуманитарным соображениям».Но правозащитники говорят, что «исключения фактически ничего не значат». Детям, чьи родители не смогут получить гражданство, не дадут его по принципу «семейного единства». Гражданство за выдающиеся заслуги в среднем выдают раз девять в год. Число просителей убежища «незначительное».Поправки «нарушают принципы недискриминации», утверждают активисты, потому что выделяют россиян в отдельную категорию независимо от «мнений, возраста, происхождения, политических взглядов». А положение об отказе от гражданства противоречит одной из статей Европейской конвенции о гражданстве.Источник фото: Join My TripВ 2024 году правительство Чехии сделало бессрочным запрет на выдачу виз и ВНЖ россиянам и белорусам с рядом исключений.#новости #чехия
Мне вот интересно чем они думают, когда вводят подобные ограничения? В Чехию едут граждане либо с инвестиционными целями (читай - вложить средства в экономику Чехии), либо молодые либерально настроенные граждане с верой в светлую силу демократии, а часть из них - с уже хорошим образованием и хорошей адаптируемостью под новую культуру (в отличие от беженцев со среднего востока). Да даже читая подобные новости на VC часть из этих граждан конвертируют свои взгляды. В чем смысл стрелять себе же в ногу, там есть хоть какая-то логика у местных властей?
Логика там одна — поднасрать тем, кому легче всего поднасрать. То есть обычному среднему классу, его можно пощемить и удовлетворить свои комплексы и чсв.
Такая же логика как и у наших, которые запретили нашим сиротам усыновляться родителями из Гейропы/Омерики.
Да даже читая подобные новости на VC часть из этих граждан конвертируют свои взгляды.Почему чехов должно волновать, что там хотят и думают россияне? Что за подход вида - нам все должны? Никто вам ничего не должен. Не хотят давать визу россиянам - их право. Не хотят давать паспорт - их право.
Где вы тут откопали какую-то вину чехов?
Мне вот интересно чем они думают, когда вводят подобные ограничения?Нет там логики, такое чувство что раньше долбоебами были ну пара тройка лидеров в диктаторских режимов, а сейчас весь мир ебанулся. Сложнее найти адекватного лидера чем ебанутого.
Я правильно понимаю, что себя вы причисляете как раз к людям с "либерально настроенные граждане с верой в светлую силу демократии"? При этом обозначая беженцев со среднего востока как людей низшего сорта? Странно, почему таких прекрасных людей такого высокого сорта не хотят у себя видеть.
Ваты в Чехии полно, больше только в Германии. Но это в основном кто приехал в девяностых и нулевые и они обычно уже с паспортами. Им проще снизить количество новых россиян в стране до минимума, чем пытаться в этом всем разобраться и отделять одних от других