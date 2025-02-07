«Аэрофлот» запустит прямые рейсы во вьетнамский Нячанг

До этого добираться в город нужно было с пересадками.Рейсы запустят с 22 марта 2025 года, сообщила авиакомпания.Полёты будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и субботам из Москвы. Обратные рейсы, из Нячанга в Москву, — по пятницам и воскресеньям.Время в пути — около десяти часов. Продажу билетов пока не открыли.Нячанг — второй город во Вьетнаме, куда будет летать «Аэрофлот». До этого, в январе 2024 года, авиакомпания возобновила прямые рейсы в Хошимин.О планах запустить прямые рейсы в Нячанг накануне заявлял гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью «России 24».Источник: Huy / Unsplash#новости #аэрофлот
Стоп. Но ведь местная аудитория говорит о том, что у россиянам отдыхать можно только в северной Корее и Иране. Как же так? Непорядок.
Так говорят только мотивированные боты, которым за это денюжку платят пока финансирование есть. Прикольно как США призналось, что 90% журналистов в ...сраине, финансировалось ими же. Ну в общем, за что им платят то они и говорят.
Ждем вас на курортах Анапы. Своего производителя поддерживать надо. И работенка там найдется. Мешки выдадут волонтеры
Только в Европу проблематично попасть, а так всё как и раньше
Хорошая новость.
Азия наша. Выкидываем янки домой.
За 9 часов можно с ума сойти, можно уже транспорт побыстрее придумать?