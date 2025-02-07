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Евгения Евсеева
Путешествия

«Аэрофлот» запустит прямые рейсы во вьетнамский Нячанг

До этого добираться в город нужно было с пересадками.

  • Рейсы запустят с 22 марта 2025 года, сообщила авиакомпания.
  • Полёты будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и субботам из Москвы. Обратные рейсы, из Нячанга в Москву, — по пятницам и воскресеньям.
  • Время в пути — около десяти часов. Продажу билетов пока не открыли.
  • Нячанг — второй город во Вьетнаме, куда будет летать «Аэрофлот». До этого, в январе 2024 года, авиакомпания возобновила прямые рейсы в Хошимин.
  • О планах запустить прямые рейсы в Нячанг накануне заявлял гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью «России 24».
Источник: Huy / Unsplash
Источник: Huy / Unsplash

#новости #аэрофлот

4
1
30 комментариев
Maxim Sergeev

Стоп. Но ведь местная аудитория говорит о том, что у россиянам отдыхать можно только в северной Корее и Иране. Как же так? Непорядок.

5
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Сергей Д.

Так говорят только мотивированные боты, которым за это денюжку платят пока финансирование есть. Прикольно как США призналось, что 90% журналистов в ...сраине, финансировалось ими же. Ну в общем, за что им платят то они и говорят.

5
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Davidov Alexander

Ждем вас на курортах Анапы. Своего производителя поддерживать надо. И работенка там найдется. Мешки выдадут волонтеры

1
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Денис Артемов

Только в Европу проблематично попасть, а так всё как и раньше

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Вадим Д.

Хорошая новость.

3
1
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Иванов Иван

Азия наша. Выкидываем янки домой.

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Сергей Буров

За 9 часов можно с ума сойти, можно уже транспорт побыстрее придумать?

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