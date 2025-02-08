День 1081: объём выданных потребительских кредитов в январе 2025-го сократился на 47% год к году

После вступления в должность президента США Дональд Трамп начал вводить пошлины на импорт товаров из Китая, Канады и Мексики. В будущем ограничения могут распространиться и на другие страны. «РБК Инвестиции» собрали историческую справку о торговых войнах и поговорили с экспертами о том, как текущая ситуация отразится российской валюте.