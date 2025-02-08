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Артур Томилко
Деньги

День 1081: объём выданных потребительских кредитов в январе 2025-го сократился на 47% год к году

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС 
Фото ТАСС 

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 8-10 февраля 2025 года:

  • Доллар — 97,28 рубля (на 37 копеек больше, чем 7 февраля).
  • Евро — 101,22 рубля (на 54 копейки больше).
  • Юань — 13,23 рубля (на 18 копеек больше).

BTC на 12:32 мск стоит $95,93 тысячи, ETH — $2618, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

В январе 2025 года совокупный объём выданных потребительских кредитов сократился на 47% год к году и составил 441 млрд рублей, следует из данных Frank RG. Это минимальный результат с 2017 года. Выдача автокредитов снизилась на 36%, ипотеки — 55%, наличных — на 47%.

Контекст

Россия в 2024 году на пятую часть сократила поставки удобрений в США, но осталась вторым по объёму поставщиком в страну, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

Продажи алкогольных коктейлей в России за год сократились на 27,6% в натуральном выражении и 4,8% в денежном, подсчитали в «Нильсен». Это самое большое падение среди всех категорий алкоголя. Продажи крепкого алкоголя в натурально выражении выросли: рома — на 23,3%, виски — на 18,5%, джина — на 12,8%, текилы — на 12,3%.

После вступления в должность президента США Дональд Трамп начал вводить пошлины на импорт товаров из Китая, Канады и Мексики. В будущем ограничения могут распространиться и на другие страны. «РБК Инвестиции» собрали историческую справку о торговых войнах и поговорили с экспертами о том, как текущая ситуация отразится российской валюте.

Новости предыдущего дня, 7 февраля — здесь.

#новости

3
1
4 комментария
Michael Shramko

Браво!

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Буквоед

Вы про
на пятую часть сократила поставки удобрений в СШАили дальше заголовка не читали? )

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Сергей Леопольдович

"В январе 2025 года совокупный объём выданных потребительских кредитов сократился на 47% год к году"
Как перестать страдать после прочтения??? Памагиииите!

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arghan3

Продажи алкогольных коктейлей за год сократились на 27,6%Это значит каждый второй потребитель алкогольных коктейлей выжил и в заемных деньгах больше не нуждается.

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Вадим Д.

Вот и ладушки.

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