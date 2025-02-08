День 1081: объём выданных потребительских кредитов в январе 2025-го сократился на 47% год к году

Продажи алкогольных коктейлей в России за год сократились на 27,6% в натуральном выражении и 4,8% в денежном, подсчитали в «Нильсен». Это самое большое падение среди всех категорий алкоголя. Продажи крепкого алкоголя в натурально выражении выросли: рома — на 23,3%, виски — на 18,5%, джина — на 12,8%, текилы — на 12,3%.
Браво!
Вы про
на пятую часть сократила поставки удобрений в СШАили дальше заголовка не читали? )
"В январе 2025 года совокупный объём выданных потребительских кредитов сократился на 47% год к году"
Как перестать страдать после прочтения??? Памагиииите!
Продажи алкогольных коктейлей за год сократились на 27,6%Это значит каждый второй потребитель алкогольных коктейлей выжил и в заемных деньгах больше не нуждается.
Вот и ладушки.