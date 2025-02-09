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Артур Томилко
Деньги

День 1082: в 2024 году средний чек в ресторанах быстрого питания вырос на 10%, до 603 рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК
Фото РБК

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 8-10 февраля 2025 года:

  • Доллар — 97,28 рубля (на 37 копеек больше, чем 7 февраля).
  • Евро — 101,22 рубля (на 54 копейки больше).
  • Юань — 13,23 рубля (на 18 копеек больше).

BTC на 12:32 мск стоит $97,08 тысячи, ETH — $2665, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Контекст

ЦБ на заседании 14 февраля 2025 года сохранит ключевую ставку на уровне 21%, считают опрошенные ТАСС эксперты. Прогноз обусловлен замедлением кредитования и темпов роста инфляции, хотя она по-прежнему остаётся высокой. Регулятор также может рассматривать возможность повышения ставки до 22-23%, но этот сценарий маловероятен, считают аналитики.

В 2024 году средний чек в ресторанах быстрого питания в России вырос на 10% по сравнению и 2023-м и достиг 603 рублей, следует из данных «Чек Индекса» (аналитический сервис «Платформы ОФД»). Аналитики связывают это с увеличением доходов в регионах и нежеланием людей готовить самостоятельно.

Число бронирований отелей на майские праздники в 2025-м выросло в четыре раза год к году, подсчитали в OneTwoTrip. Около 59% туристов планируют путешествия по России: самым популярным направлением стал Санкт-Петербург. Среди зарубежных наибольшим спросом пользуется Стамбул.

Новости предыдущего дня, 8 февраля — здесь.

#новости

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33 комментария
Буквоед

средний чек в ресторанах быстрого питания вырос на 10%Это называется инфляция за месяц.

11
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AML-Bot.digital

гамбургер - 109 руб

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Император Нолимоций

Аналитикам только не рассказывайте.

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Griby Lenina

Аналитики связывают это с увеличением доходов в регионах и нежеланием людей готовить самостоятельно.

По данным аналитиков россияне обленились и разбогатели.

6
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Император Нолимоций

Очень хотелось бы поименно знать этих аналитиков, чтобы HR'ам в стоп-лист передать.

Хотя один там есть нормальной, но потому, видимо, у него и свой бизнес:
Рост посещаемости связан со стремлением потребителей сэкономить, объясняет председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) и основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. По его словам, по этой причине потребители вместо кафе и ресторанов стали чаще выбирать заведения быстрого питания.

1
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Уважительная причина

Уже не так дешево во Вкусно и точка питаться)

3
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xsignes

Лол, за эту хрюканину еще платить

8
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