День 1082: в 2024 году средний чек в ресторанах быстрого питания вырос на 10%, до 603 рублей

В 2024 году средний чек в ресторанах быстрого питания в России вырос на 10% по сравнению и 2023-м и достиг 603 рублей, следует из данных «Чек Индекса» (аналитический сервис «Платформы ОФД»). Аналитики связывают это с увеличением доходов в регионах и нежеланием людей готовить самостоятельно.