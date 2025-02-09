День 1082: в 2024 году средний чек в ресторанах быстрого питания вырос на 10%, до 603 рублей

ЦБ на заседании 14 февраля 2025 года сохранит ключевую ставку на уровне 21%, считают опрошенные ТАСС эксперты. Прогноз обусловлен замедлением кредитования и темпов роста инфляции, хотя она по-прежнему остаётся высокой. Регулятор также может рассматривать возможность повышения ставки до 22-23%, но этот сценарий маловероятен, считают аналитики.
средний чек в ресторанах быстрого питания вырос на 10%Это называется инфляция за месяц.
гамбургер - 109 руб
Аналитикам только не рассказывайте.
Аналитики связывают это с увеличением доходов в регионах и нежеланием людей готовить самостоятельно.
По данным аналитиков россияне обленились и разбогатели.
Очень хотелось бы поименно знать этих аналитиков, чтобы HR'ам в стоп-лист передать.
Хотя один там есть нормальной, но потому, видимо, у него и свой бизнес:
Рост посещаемости связан со стремлением потребителей сэкономить, объясняет председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) и основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. По его словам, по этой причине потребители вместо кафе и ресторанов стали чаще выбирать заведения быстрого питания.
Уже не так дешево во Вкусно и точка питаться)
Лол, за эту хрюканину еще платить