День 1083: продажи персональных компьютеров в России выросли на 22% в штуках по итогам 2024 года

По итогам 2024 года продажи персональных компьютеров в России увеличились на 22% год к году в количественном выражении — до 3 млн штук, следует из данных «М.Видео-Эльдорадо», которые привели «Ведомости». В деньгах рост составил 10% (71 млрд рублей). В группе говорят, что на такой же процент снизилась средняя цена на ПК: с 26,1 тысячи рублей до 23 тысяч рублей. В аналитическом центре «Чек индекс» связывают рост продаж в первую очередь с интересом к игровым компьютерам. Тем временем снижению средних цен способствовало «распространение российских и китайских брендов, а также появление моделей без предустановленной ОС или с российскими ОС».