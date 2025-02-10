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Полина Лааксо
Деньги

День 1083: продажи персональных компьютеров в России выросли на 22% в штуках по итогам 2024 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: SetPhone
Источник фото: SetPhone

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 8-10 февраля 2025 года:

  • Доллар — 97,28 рубля (на 37 копеек больше, чем 7 февраля).
  • Евро — 101,22 рубля (на 54 копейки больше).
  • Юань — 13,23 рубля (на 18 копеек больше).

BTC на 7:27 мск стоит $97,04 тысячи, ETH — $2633, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

Представители видеоигровой отрасли подготовили предложения с поправками к законопроекту о регулировании рынка. Среди идей — освободить игровые студии от налога на прибыль на пять лет и снизить страховые взносы.

Контекст

Россия и Таджикистан работают над «созданием условий» для роста турпотока. Речь идёт об увеличении количества авиарейсов между странами и снижении стоимости билетов. По данным Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана, с января по август 2024 года республику посетили 117,3 тысячи туристов из России.

Публичное размещение акций «Дом.РФ» может состояться в конце 2025 года, если позволит конъюнктура, сообщил глава корпорации Виталий Мутко. Привлечь хотели бы 15-20 млрд рублей. О самих планах «Дом.РФ» на IPO рассказали ещё в 2024 году.

По итогам 2024 года продажи персональных компьютеров в России увеличились на 22% год к году в количественном выражении — до 3 млн штук, следует из данных «М.Видео-Эльдорадо», которые привели «Ведомости». В деньгах рост составил 10% (71 млрд рублей). В группе говорят, что на такой же процент снизилась средняя цена на ПК: с 26,1 тысячи рублей до 23 тысяч рублей. В аналитическом центре «Чек индекс» связывают рост продаж в первую очередь с интересом к игровым компьютерам. Тем временем снижению средних цен способствовало «распространение российских и китайских брендов, а также появление моделей без предустановленной ОС или с российскими ОС».

14 февраля 2025 года состоится первое в году заседание по ключевой ставке. Опрошенные РБК и Forbes аналитики ожидают, что её сохранят на уровне 21%. Того же мнения придерживаются эксперты, ранее опрошенные ТАСС.

Выходные в Китае, связанные с местным Новым годом (28 января — 4 февраля 2025-го) не привели к традиционному снижению активности биржевых торгов юанем на Мосбирже, передаёт «Ъ». По его оценке, суммарный объём торгов юанем в режиме «завтра» составил 462,3 млрд рублей за указанный период.

ЦБ зафиксировал резкий рост продаж жилья в рассрочку вместо классической ипотеки. На этом фоне регулятор решил обсудить с профильными ведомствами, как можно контролировать эту практику.

Новости предыдущего дня, 9 февраля — здесь.

#новости

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94 комментария
Слегка Придурковатый

"...а также появление моделей без предустановленной ОС или с российскими ОС"

Взял себе комп с легендарной отечественной BolgenOS, опередившей своё время. Очень доволен. Обои теперь нескучные, опять же.

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White Net

По нику всё понятно, да

6
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Дмитрий
1
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Весёлый молочник

Для тех кто не в курсе про тюменского Илона Маска, тьфу, русского Линуса Торвальдса:

https://neolurk.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2

neolurk.org
Денис Попов — Неолурк, народный Lurkmore
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Э.Пресли, поэт-песенник

Продажи какие. Коммерческие или b2c??? Импортозамещение на откатах? Или народ решил потратить последнее?
Аналитики ноль.

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Big Lebovvski (Владислав)

Вам же написали - в штуках.

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Ed R

Там же написано - связано с игровыми компьютерами.

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