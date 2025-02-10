День 1083: продажи персональных компьютеров в России выросли на 22% в штуках по итогам 2024 года

По итогам 2024 года продажи персональных компьютеров в России увеличились на 22% год к году в количественном выражении — до 3 млн штук, следует из данных «М.Видео-Эльдорадо», которые привели «Ведомости». В деньгах рост составил 10% (71 млрд рублей). В группе говорят, что на такой же процент снизилась средняя цена на ПК: с 26,1 тысячи рублей до 23 тысяч рублей. В аналитическом центре «Чек индекс» связывают рост продаж в первую очередь с интересом к игровым компьютерам. Тем временем снижению средних цен способствовало «распространение российских и китайских брендов, а также появление моделей без предустановленной ОС или с российскими ОС».
"...а также появление моделей без предустановленной ОС или с российскими ОС"
Взял себе комп с легендарной отечественной BolgenOS, опередившей своё время. Очень доволен. Обои теперь нескучные, опять же.
По нику всё понятно, да
Для тех кто не в курсе про тюменского Илона Маска, тьфу, русского Линуса Торвальдса:
https://neolurk.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2
Продажи какие. Коммерческие или b2c??? Импортозамещение на откатах? Или народ решил потратить последнее?
Аналитики ноль.
Вам же написали - в штуках.
Там же написано - связано с игровыми компьютерами.