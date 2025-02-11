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Артур Томилко
Деньги

День 1084: налоговая возобновила контроль за сделками с наличным расчётом между россиянами и иностранцами

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 11 февраля 2025 года:

  • Доллар — 96,78 рубля (на 50 копеек меньше, чем 10 февраля).
  • Евро — 100,5 рубля (на 72 копейки меньше).
  • Юань — 13,24 рубля (на 1 копейку больше).

BTC на 7:45 мск стоит $97,62 тысячи, ETH — $2692, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Какие есть проблемы и трудности

Налоговые органы возобновили контроль за сделками между россиянами и иностранцами, пишут «Ведомости». Для них законодательство предусматривает использование спецсчетов в уполномоченных банках. Если расчёты проходили наличными, инспектор может признать операцию незаконной и выписать штраф в размере от 20% до 40% суммы. С претензиями налоговиков часто сталкиваются покупатели автомобилей.

Контекст

Уровень безработицы в России в декабре 2024 года составил 2,3% от численности населения, следует из данных Росстата. В среднем за год показатель составил 2,5%.

С начала 2025 года число предложений о продаже квартир в новостройках российских городов с население от 500 тысяч человек снизилось 5,8-7%, подсчитали в «Циан Аналитике» и «Этажах». С июля 2024-го показатель стабильно рос. Крупные застройщики сокращают вывод нового предложения, чтобы удержать цены и снизить расходы, говорят аналитики.

Объём инвестиций в коммерческую недвижимость по всей России за 2024 год может сократиться на 34–46%, до 550-600 млрд рублей, полагают в консалтинговой компании Nikoliers. Среди причин — подорожание кредитов и дефицит качественных активов для инвестиций.

Новости предыдущего дня, 10 февраля — здесь.

#новости

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52 комментария
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Покупка тапочек на рынке, будет считаться? Какой шанс, что сяду?

18
Ответить
Дмитрий Барагозин

Какой шанс, что сяду?42.1488%

4
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Вадим Д.

Если у армян — 40 лет строгого расстрела, продавца и свидетелей на органы в пользу бюджета!

1
Ответить
Слегка Придурковатый

Скучные какие-то новости. Но у меня есть для вас хорошая: https://lenta.ru/news/2025/02/10/syn-byvshego-glavy-roskomnadzora-otdal-moshennikam-65-millionov-rubley-i-kollektsiyu-chasov/

lenta.ru
Сын бывшего главы Роскомнадзора отдал мошенникам 65 миллионов рублей и коллекцию часов
13
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Дмитрий Барагозин

Не страшно, у нас в этом году 40 трлн бюджет, папка восполнит потери и даже удвоит.

А если когда уже не будет хватать, повысят ндс до 22%, способов надоить дофига

5
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Иванов Иван

Молодой человек сообщил преступникам код из СМС, благодаря чему они получили доступ к его аккаунту на портале «Госуслуги».

В итоге мошенники заставили Николая передать курьерам все сбережения семьи на сумму 49 миллионов рублей, 36 тысяч долларов и 133 тысячи евро.

После этого по их же указанию он отнес в ломбард коллекцию из 16 дорогостоящих часов. Однако сотрудница ломбарда заподозрила неладное и вызвала полицию.

3
Ответить
Дмитрий Барагозин

А как тебе такое, Илон Маск, в смысле Придурковатый?


Мошенники обманули пенсионерку из Самарской области на почти полмиллиарда рублей.

71-летняя Ольга Серова – кстати, бывшая глава Корпорации развития Самарской области – стала жертвой одной из самых крупных афер за последнее время.

По словам источников, пенсионерка пришла в банк ВТБ, где попыталась получить 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов. Менеджеры банка два дня уговаривали женщину отказаться от этих действий, но она настояла на своем. Получив деньги на руки, она вскоре передала все средства злоумышленникам.

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