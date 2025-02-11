День 1084: налоговая возобновила контроль за сделками с наличным расчётом между россиянами и иностранцами

С начала 2025 года число предложений о продаже квартир в новостройках российских городов с население от 500 тысяч человек снизилось 5,8-7%, подсчитали в «Циан Аналитике» и «Этажах». С июля 2024-го показатель стабильно рос. Крупные застройщики сокращают вывод нового предложения, чтобы удержать цены и снизить расходы, говорят аналитики.
Покупка тапочек на рынке, будет считаться? Какой шанс, что сяду?
Какой шанс, что сяду?42.1488%
Если у армян — 40 лет строгого расстрела, продавца и свидетелей на органы в пользу бюджета!
Скучные какие-то новости. Но у меня есть для вас хорошая: https://lenta.ru/news/2025/02/10/syn-byvshego-glavy-roskomnadzora-otdal-moshennikam-65-millionov-rubley-i-kollektsiyu-chasov/
Не страшно, у нас в этом году 40 трлн бюджет, папка восполнит потери и даже удвоит.
А если когда уже не будет хватать, повысят ндс до 22%, способов надоить дофига
Молодой человек сообщил преступникам код из СМС, благодаря чему они получили доступ к его аккаунту на портале «Госуслуги».
В итоге мошенники заставили Николая передать курьерам все сбережения семьи на сумму 49 миллионов рублей, 36 тысяч долларов и 133 тысячи евро.
После этого по их же указанию он отнес в ломбард коллекцию из 16 дорогостоящих часов. Однако сотрудница ломбарда заподозрила неладное и вызвала полицию.
А как тебе такое, Илон Маск, в смысле Придурковатый?
Мошенники обманули пенсионерку из Самарской области на почти полмиллиарда рублей.
71-летняя Ольга Серова – кстати, бывшая глава Корпорации развития Самарской области – стала жертвой одной из самых крупных афер за последнее время.
По словам источников, пенсионерка пришла в банк ВТБ, где попыталась получить 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов. Менеджеры банка два дня уговаривали женщину отказаться от этих действий, но она настояла на своем. Получив деньги на руки, она вскоре передала все средства злоумышленникам.