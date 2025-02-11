День 1084: налоговая возобновила контроль за сделками с наличным расчётом между россиянами и иностранцами

Налоговые органы возобновили контроль за сделками между россиянами и иностранцами, пишут «Ведомости». Для них законодательство предусматривает использование спецсчетов в уполномоченных банках. Если расчёты проходили наличными, инспектор может признать операцию незаконной и выписать штраф в размере от 20% до 40% суммы. С претензиями налоговиков часто сталкиваются покупатели автомобилей.